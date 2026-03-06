МИД: Более двух тысяч казахстанцев эвакуировали из стран Ближнего Востока

Фото: Depositphotos

Астана. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В преддверии 8 Марта злоумышленники используют праздничный ажиотаж, активность граждан при заказе цветов и подарков, а также повышенный объем онлайн-платежей для получения доступа к денежным средствам и персональным данным, предупредили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РК.





В праздничный период мошенники могут звонить и писать гражданам под различными предлогами", - говорится в сообщении.





Наиболее распространенные схемы:





- сообщение о якобы оформленной доставке цветов или подарка с просьбой продиктовать SMS-код "для подтверждения заказа";





- злоумышленники информируют о мнимом выигрыше, бонусе или акции и требуют назвать код подтверждения, поступивший на телефон;





- нередко они представляются сотрудниками банков, служб безопасности либо курьерских компаний.





В Генпрокуратуре отметили, что одноразовый SMS-код является конфиденциальным средством подтверждения финансовых операций. Передача такого кода третьим лицам может привести к списанию денежных средств, оформлению кредита либо получению доступа к вашему банковскому приложению. Ни сотрудники банков, ни правоохранительные органы не запрашивают SMS-коды, пароли и реквизиты банковских карт по телефону.





Обращаем внимание, что в отдельных случаях при официальной доставке товаров или банковских продуктов действительно используется код подтверждения. Однако он применяется исключительно при ранее оформленном вами заказе, когда вы ожидаете доставку, и используется для подтверждения получения товара. Если же звонок или сообщение о доставке являются неожиданными, а вас просят продиктовать код, необходимо немедленно прекратить разговор", - рассказали в Генпрокуратуре.





Кроме того, в преддверии праздника мошенники активно создают фейковые страницы в социальных сетях, в том числе в Instagram и Tik Tok, предлагая не только цветы, но и другие различные виды товаров по существенно заниженным ценам, крупным скидкам и акциям, требуя предоплату. После получения денежных средств такие страницы прекращают свою деятельность, а связь с продавцом становится невозможной.





В ГП порекомендовали заказывать цветы и подарки только у проверенных продавцов, внимательно проверять реквизиты получателя платежа, не переходить по сомнительным ссылкам и ни при каких обстоятельствах не сообщать посторонним лицам SMS-коды и банковские данные. При возникновении подозрений следует самостоятельно связаться с банком по официальному номеру и при необходимости незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.



