05.03.2026, 19:03 38281
МИД: Более двух тысяч казахстанцев эвакуировали из стран Ближнего Востока
Астана. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве иностранных дел РК сообщили, что более двух тысяч граждан Казахстана были эвакуированы из зоны эскалации на Ближнем Востоке, передает корреспондент агентства.
По состоянию на сегодняшний день с территории стран Ближнего Востока эвакуированы 2463 гражданина Республики Казахстан", - проинформировали в МИД.
Напомним, на данный момент в Иране находится 47 граждан Казахстана, в Израиле - 163, в Катаре - более 3000, в ОАЭ - более 4000, в Саудовской Аравии - 1800.
В ведомстве отметили, что информации о погибших или пострадавших казахстанцах в странах Ближнего Востока не поступало.
В министерстве также заявили, что Казахстан готов оказать содействие в эвакуации граждан соседних государств.
06.03.2026, 10:24 6111
Более 3300 казахстанцев эвакуировали из зоны эскалации на Ближнем Востоке
Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство иностранных дел РК совместно с компетентными органами продолжают работы по возвращению наших граждан из зоны конфликта на Ближнем Востоке. Всего с начала эвакуации выполнены 12 авиарейсов авиакомпаний-резидентов и нерезидентов, вернувших домой более 3300 казахстанцев, сообщили в МИД РК.
Помимо авиарейсов, вывоз граждан осуществляется и наземным путем. Загранучреждениями в ИРИ 6 марта планируется выезд 7 граждан РК, сотрудников "Заркух" на ирано-армянскую границу. Ранее дипломаты в Тегеране и Ереване организовали выезд из Ирана оставшихся 34 сотрудников компании "Заркух", которые пересекли иранско-армянскую границу автобусом. Всего из Ирана уже возвращено 52 гражданина.
Дипломатические представительства Казахстана в регионе будут продолжать координировать действия на местах и поддерживать постоянную связь с нашими соотечественниками в регионе эскалации до полного завершения эвакуации.
Напомним, эскалация на Ближнем Востоке произошла 28 февраля, когда Израиль при содействии США начал наносить удары по Ирану. В ходе атак был убит верховный лидер Исламской республики аятолла Али Хаменеи.
Тегеран в ответ начал наносить удары по военным объектам США в регионе.
05.03.2026, 18:18 44421
Перед 8 Марта активизировались мошенники: Генпрокуратура предупредила казахстанцев
Астана. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В преддверии 8 Марта злоумышленники используют праздничный ажиотаж, активность граждан при заказе цветов и подарков, а также повышенный объем онлайн-платежей для получения доступа к денежным средствам и персональным данным, предупредили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РК.
В праздничный период мошенники могут звонить и писать гражданам под различными предлогами", - говорится в сообщении.
Наиболее распространенные схемы:
- сообщение о якобы оформленной доставке цветов или подарка с просьбой продиктовать SMS-код "для подтверждения заказа";
- злоумышленники информируют о мнимом выигрыше, бонусе или акции и требуют назвать код подтверждения, поступивший на телефон;
- нередко они представляются сотрудниками банков, служб безопасности либо курьерских компаний.
В Генпрокуратуре отметили, что одноразовый SMS-код является конфиденциальным средством подтверждения финансовых операций. Передача такого кода третьим лицам может привести к списанию денежных средств, оформлению кредита либо получению доступа к вашему банковскому приложению. Ни сотрудники банков, ни правоохранительные органы не запрашивают SMS-коды, пароли и реквизиты банковских карт по телефону.
Обращаем внимание, что в отдельных случаях при официальной доставке товаров или банковских продуктов действительно используется код подтверждения. Однако он применяется исключительно при ранее оформленном вами заказе, когда вы ожидаете доставку, и используется для подтверждения получения товара. Если же звонок или сообщение о доставке являются неожиданными, а вас просят продиктовать код, необходимо немедленно прекратить разговор", - рассказали в Генпрокуратуре.
Кроме того, в преддверии праздника мошенники активно создают фейковые страницы в социальных сетях, в том числе в Instagram и Tik Tok, предлагая не только цветы, но и другие различные виды товаров по существенно заниженным ценам, крупным скидкам и акциям, требуя предоплату. После получения денежных средств такие страницы прекращают свою деятельность, а связь с продавцом становится невозможной.
В ГП порекомендовали заказывать цветы и подарки только у проверенных продавцов, внимательно проверять реквизиты получателя платежа, не переходить по сомнительным ссылкам и ни при каких обстоятельствах не сообщать посторонним лицам SMS-коды и банковские данные. При возникновении подозрений следует самостоятельно связаться с банком по официальному номеру и при необходимости незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.
Ранее Нацбанк предупредил о новой схеме мошенничества с банковскими картами.
05.03.2026, 10:13 89056
Ряд судей Верховного суда освободили от должностей
Астана. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сенат освободил от должностей троих судей Верховного суда. Об этом сообщил руководитель аппарата сената парламента Максим Споткай.
По представлению президента депутаты сената проголосовали за освобождение от должностей судей Верховного суда Республики Казахстан Кенжегарина Аскаржана Капезовича, Мусабековой Газизы Шамшидиновны, Шермухаметова Бейбута Бекмухаметовича.
Отмечается, что данный вопрос был предварительно рассмотрен профильным комитетом сената.
Как сообщалось ранее, президент назначил ряд председателей и судей.
04.03.2026, 20:13 130831
Из стран Ближнего Востока на родину вернутся еще 838 казахстанцев
Астана. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Для возвращения казахстанских граждан сегодня запланированы рейсы авиакомпаниями Air Astana и Fly Dubai, сообщили в пресс-службе Комитета гражданской авиации РК.
Сегодня в рамках работы по возврату казахстанских граждан планируются два рейса авиакомпании Air Astana по маршруту Джидда - Актау - Алматы, на ВС A320 c емкостью 148 кресел и Джидда - Атырау - Алматы, на ВС A321 c емкостью 184 кресел. Авиакомпания Fly Dubai планирует выполнить два рейса по маршруту Дубай - Алматы и один рейс по направлению Дубай - Астана с общим количеством 506 пассажиров", - говорится в сообщении.
Работа по обеспечению перевозки граждан продолжается в координации с уполномоченными государственными органами, отметили в КГА.
Минувшей ночью почти тысяча казахстанцев вернулись домой.
04.03.2026, 17:29 141271
Президент распорядился усилить защиту объектов жизнеобеспечения
Астана. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству, силовым структурам, ФНБ "Самрук-Казына", национальным компаниям и акимам регионов усилить меры по обеспечению безопасности объектов жизнеобеспечения и критической инфраструктуры.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил премьер-министру, руководителям силовых ведомств, ФНБ "Самрук-Казына" и национальных компаний, а также акимам регионов усилить работу по обеспечению безопасности объектов жизнеобеспечения, транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры, включая аэропорты, морские и речные порты", - сообщил пресс-секретарь главы государства Айбек Смадияров.
Кураторство данной работы поручено секретарю Совета безопасности.
Напомним, 28 февраля Касым-Жомарт Токаев поручил секретарю Совета безопасности Гизату Нурдаулетову совместно с руководителями силовых ведомств и профильных министерств представить разработанный план принятия экстренных мер с учетом обострения ситуации вокруг Ирана и возможного появления признаков угроз стабильной обстановке в Казахстане.
04.03.2026, 16:38 145036
Али Рустам назначен вице-министром культуры и информации РК
Астана. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства Республики Казахстан Али Рустам назначен на должность вице-министра культуры и информации Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба правительства РК.
Али Рустам трудовую деятельность начал в 2006 году корреспондентом в газете "Деловая неделя".
В разны годы руководил управлением по вопросам молодежной политики Алматинской области, управлением внутренней политики Алматинской области, был заместителем акима Алматинской области, акимом Ескельдинского района Алматинской области, заместителем акима области Жетісу.
С 2024 года по настоящее время занимал пост председателя Комитета архивов, документации и книжного дела Министерства культуры и информации РК.
04.03.2026, 15:51 149026
Токаев поручил обеспечить жителей малых городов и сел качественной связью
Астана. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления АО "Казахтелеком" Багдат Мусин предоставил президенту Казахстана отчет о деятельности компании и итогах двух лет реализации ключевых инфраструктурных и технологических проектов, сообщили в Акорде.
В ходе встречи с главой "Казахтелекома" Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность обеспечения жителей малых городов и сельских населенных пунктов качественной связью и интернетом.
В свою очередь Мусин доложил, что компания обслуживает 1,75 млн домохозяйств и продолжает системное расширение оптической сети по всей стране, сохраняя лидирующие позиции в ключевых сегментах телекоммуникационного рынка. До конца 2027 года качественной связью планируется обеспечить более 3 тысяч сел, в которых проживают свыше 1 млн жителей.
Глава компании рассказал о реализации международного проекта "Каспий ВОЛС", предусматривающего строительство подводной волоконно-оптической линии связи по маршруту Актау - Сумгаит. Проект направлен на укрепление транзитного потенциала Казахстана и формирование цифрового коридора между Европой и Азией.
Отдельное внимание в ходе беседы было уделено развитию дата-инфраструктуры. В рамках стратегического проекта "Долина ЦОД" в Экибастузе формируется центр обработки данных с поэтапным наращиванием мощности. Инициатива направлена на привлечение международных технологических компаний и повышение инвестиционной привлекательности страны.
Как сообщил Багдат Мусин, в числе приоритетов - внедрение технологий искусственного интеллекта. Реализуются проекты по созданию ИИ-агентов для автоматизации корпоративных процессов, а также решения в области кибербезопасности и цифровизации государственного сектора.
В завершение президент поручил продолжить своевременную реализацию инвестиционных проектов в сферах цифровизации и развития искусственного интеллекта.
Напомним, в прошлом году АЗРК заявило о том, что АО "Казахтелеком" подозревают в нарушении законодательства в области защиты конкуренции. Был выявлен барьер, затрудняющий доступ сторонних операторов связи в многоквартирные жилые дома при оказании услуг домашнего интернета. Также сообщалось, что в действиях АО "Казахтелеком" выявлены признаки установления монопольно высокой цены на товар.
04.03.2026, 14:17 150436
Токаев принял верительные грамоты послов ряда государств
Астана. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе церемонии в Акорда принял верительные грамоты послов ряда государств, сообщает Акорда.
Несмотря на внешние вызовы, наша экономика остается наиболее стабильной и динамичной в регионе. Однако мы не намерены останавливаться на достигнутом и продолжаем последовательно проводить экономические реформы. 15 марта в нашей стране состоится общенациональный референдум по принятию новой Конституции. Мы рассчитываем на поддержку данного документа гражданами, поскольку он станет важным шагом на пути дальнейшего прогресса государства. Мы возлагаем большие надежды на то, что новая Конституция создаст прочную основу для масштабных преобразований, демократизации и всесторонней модернизации Казахстана, открывая новые возможности для развития страны и повышения благосостояния наших граждан", - сказал президент.
Глава государства отметил, что Казахстан проводит миролюбивую внешнюю политику. По его словам, все противоречия и конфликты, которые существуют в современном мире, должны решаться исключительно мирным путем и посредством дипломатических средств. Касым-Жомарт Токаев заявил о солидарности с государствами Залива и выразил надежду на скорейшее урегулирование конфликтов.
В частности, верительные грамоты вручили посол Королевства Норвегия Хелена Санд Андресен, посол Аргентинской Республики Энрике Игнасио Феррер Виейра, посол Республики Гана Кома Стим Джеху Аппьях, посол Республики Мали Сейду Камиссоко, посол Республики Гамбия Алкали Фанка Конте, посол Народной Республики Бангладеш Мухаммад Назрул Ислам, посол Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Шобини Гунасекера, посол Боснии и Герцеговины Иван Орлич.
В завершение глава государства пожелал иностранным дипломатам успехов в их ответственной деятельности.
