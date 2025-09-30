Мораторий на отдельные бюджетные расходы введен в Казахстане до конца 2028 года
Астана. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана ввело мораторий на отдельные бюджетные расходы и использование сэкономленных средств до 31 декабря 2028 года.
Мораторий введен в целях оптимизации и приоритизации расходов республиканского и местных бюджетов, говорится в документе.
До 2028 года запрещено выделять бюджетные средства из республиканского и местных бюджетов при планировании расходов на:
- новые инициативы в социальной сфере;
- создание новых внебюджетных фондов;
- строительство и приобретение новых административных зданий и комплексов государственных органов, за исключением объектов административно-территориальных единиц, образованных с 2022 года;
- строительство новых объектов и сооружений организаций культуры, определенных законом РК "О культуре".
Также вводится мораторий на самостоятельное использование администраторами бюджетных программ и субъектами квазигосударственного сектора сэкономленных средств, образовавшихся по бюджетным программам развития и капитальным расходам по результатам государственных закупок.
Требования пункта 1 настоящего постановления не распространяются на случаи, связанные с выполнением мероприятий, предварительно согласованных с центральными уполномоченными органами по бюджетному планированию, государственному планированию, региональной политике, бюджетной политике с учетом требований пункта 3 статьи 2 Бюджетного кодекса Республики Казахстан", - утоняется в документе.
Высвободившиеся в результате введения моратория средства будут перераспределены на приоритетные проекты, обеспечивающие экономический рост.
Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.