На базе Таразского металлургического завода создан индустриальный парк

Тараз. 27 августа. Kazakhstan Today - В рамках поддержки бизнеса региона на базе промышленной территории ТОО "Таразский металлургический завод" состоялась презентация индустриального парка, передает Kazakhstan Today.

В торжественном мероприятии приняли участие заместитель акима области Тимур Жанке, руководство города Тараза, предприниматели и представители СМИ, сообщила пресс-служба акима Жамбылской области.

Целью открытия проекта является предоставление участникам индустриального парка возможности развития бизнеса с максимальными удобствами и минимальными затратами; создание новых рабочих мест, повышение квалификации специалистов промышленных коллективов; привлечение инвестиций в развитие промышленной сферы.

Для парка изначально выделен 41 гектар земель, на котором расположены производственные, административные и складские помещения. Парк имеет готовую производственную инфраструктуру, которая поможет поддержать работу промышленных объектов. Кроме этого, в индустриальной зоне расположен автопарк Таразского металлургического завода, снабженный строительно-монтажной, металло-конструкционной и монтажной, металлообрабатывающей и другой специализированной техникой, пояснили в акимате.

В парке предусмотрена аренда, прямая продажа производственных зданий вместе с земельными участками. Введена в действие программа сотрудничества с предприятиями малого и среднего бизнеса. В ближайшее время планируется открытие и запуск бизнес-инкубатора. Для реализации этого проекта предоставляется здание площадью более 7000 квадратных метров.

Просмотров: 2837