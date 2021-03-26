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На портале Egov не работают сервисы Комитета административной полиции МВД

25.03.2021 8479
На портале Egov не работают сервисы Комитета административной полиции МВД
НУР-СУЛТАН. 25 МАРТА - Из-за технических неполадок на стороне государственного органа недоступны сервисы Комитета административной полиции МВД РК, передает Kazakhstan Today. 
 
Специалисты МВД РК занимаются устранением проблемы.
 
Как сообщили в пресс-службе "Правительства для граждан", в связи с техническими неполадками в информационной базе Министерства внутренних дел РК сегодня с 09.00 во всех специализированных центрах обслуживания населения по республике временно приостановлен процесс оказания государственных услуг. 
 

В настоящее время сотрудники МВД проводят работы по восстановлению базы. Приносим свои извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении.

 

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