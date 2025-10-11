Фото: НИТ

Рассказать друзьям

Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Для обеспечения информационной безопасности и защиты пользователей с октября текущего года на портале электронного правительства eGov.kz изменился порядок авторизации, - Для обеспечения информационной безопасности и защиты пользователей с октября текущего года на портале электронного правительства eGov.kz изменился порядок авторизации, сообщили в пресс-службе АО "НИТ".





Теперь после первого этапа авторизации с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП) пользователю необходимо подтвердить свою личность с помощью SMS-кода от 1414. Изменения касаются портала eGov.kz, а также его компонентов (сервис eOtinish, портал "Открытое правительство")", - пояснили в компании.





Отмечается, что новая система авторизации направлена на повышение уровня информационной безопасности и защиту данных пользователей при работе с государственными онлайн-сервисами. Второй этап авторизации защищает граждан в случае утери доступа к ЭЦП-ключу, а также при несанкционированном доступе к порталу eGov.kz третьими лицами с использованием ключа пользователя. Для этого необходимо подтверждение личности пользователя через номер мобильного телефона, привязанный к учетной записи портала eGov.kz.





Что делать, если пользователю не приходит SMS от 1414?





Чтобы корректно получать SMS-коды, пользователю необходимо убедиться, что его номер телефона привязан к учетной записи на портале eGov.kz. Если номер не привязан к учетной записи, пользователь не сможет получать сообщения от 1414. Ознакомиться с инструкцией привязки номера мобильного телефона к учетной записи портала eGov.kz можно здесь.





Есть ли альтернативный способ авторизации без SMS-кода?





Пользователь может авторизоваться на портале eGov.kz, используя для этого мобильное приложение eGov Mobile. Для этого необходимо отсканировать со страницы авторизации портала eGov.kz специальный QR-код через мобильное приложение eGov Mobile.





Что делать, если пользователь находится за границей?





Если пользователь находится за пределами Республики Казахстан, SMS-сообщения от 1414 поступят только при условии включенного международного роуминга. Поэтому перед использованием государственных услуг портала eGov.kz за рубежом важно убедиться, что услуга роуминга активна.





Передача ключей электронной цифровой подписи третьим лицам недопустима, поскольку ЭЦП является персональным средством идентификации и приравнивается к собственноручной подписи. За передачу ЭЦП другим лицам предусмотрена административная ответственность", - подчеркнули в НИТ.





Во избежание нарушений при работе с ЭЦП документы от имени юридического лица могут подписывать только руководитель или лица, официально уполномоченные организацией. Каждый использует свою ЭЦП, а доверенность лишь подтверждает, что человек имеет право подписывать документы от юридического лица. Если информационная система, где происходит подписание, требует дополнительных полномочий, необходимо уточнить порядок действий у владельца системы.





Физические лица и индивидуальные предприниматели могут официально уполномочить другое лицо на подписание документов от их имени. При этом каждый использует свою ЭЦП, выданную на его имя.





В случае выявления нарушений физические и юридические лица будут привлекаться к административной ответственности. В зависимости от категории нарушителя предусмотрены следующие размеры административных штрафов:





физические лица - 50 МРП (196 600 тенге);

должностные лица, субъекты малого бизнеса и некоммерческие организации - 100 МРП (393 200 тенге);

субъекты среднего бизнеса - 150 МРП (589 800 тенге);

субъекты крупного бизнеса - 200 МРП (786 400 тенге).





Изменение в порядке авторизации введено согласно требованиям пункта 47 "Об утверждении единых требований в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности", где предусмотрено обязательное использование многофакторной аутентификации. Обновленный порядок авторизации касается и физических, и юридических лиц", - уточнили в НИТ.