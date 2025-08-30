Накануне 30-летия Конституции Токаев наградил ряд казахстанцев орденами
Фото: Акорда
Астана. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил ряд граждан за вклад в социально-экономическое развитие страны, укрепление законности и порядка, сообщает Акорда.
Согласно постановлению президента:
орденом "Отан" награжден Мәми Қайрат - ветеран-правовед, город Алматы;
орденом "Барыс" І степени награждены Даулбаев Асхат - ветеран-правовед, город Астана; Рогов Игорь - ветеран-правовед, город Астана;
орденом "Барыс" ІІІ степени награждены Азимова Эльвира - председатель Конституционного суда; Баишев Жолымбет - профессор учреждения "Университет "Туран", город Алматы; Жиенбаев Ержан - помощник президента; Малиновский Виктор - директор центра конституционной экономики НАО "Университет Нархоз", город Алматы; Мергалиев Асламбек - председатель Верховного суда; Петров Константин - экс-заместитель председателя Центральной избирательной комиссии, город Актобе;
орденом "Парасат" - Алауханов Есберген - правовед, город Астана; Баймолдина Зауреш - руководитель Астанинского центра Евразийского института экономико-правовых исследований НАО "Университет Нархоз"; Балтабаев Куаныш - профессор НАО "Евразийский национальный университет имени Л. Гумилева", город Астана; Кима Георгий - профессор РГКП "Академия государственного управления при президенте Республики Казахстан"; Қоғамов Марат - профессор АО "Университет КАЗГЮУ имени М. Нарикбаева", город Астана; Шапак Унзила - депутат мажилиса парламента;
орденом "Құрмет" - Абдрасулов Ермек - профессор НАО "Евразийский национальный университет имени Л. Гумилева", город Астана; Аубакирова Индира - директор РГП "Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан" Министерства юстиции; Ахпанов Арстан - профессор ТОО "Международный университет "Астана"; Джолдасбеков Нуржан - судья Верховного суда; Идрышева Сара - профессор АО "Университет КАЗГЮУ имени М. Нарикбаева", город Астана; Нурмуханов Бакыт - заместитель председателя Конституционного суда; Сарсембаев Ерлан - министр юстиции; Тукиев Аслан - председатель судебной коллегии по административным делам Верховного суда;
медалью "Ерен еңбегі үшін" - Жанузакова Лейла - профессор учреждения "Университет "Туран", город Алматы; Канатов Алмас - исполнительный директор управления материально-технического обеспечения РГП "Институт парламентаризма"; Қайырбек Әлібек - музыкант РГКП "Казахский национальный музыкально-драматический театр имени Калибека Куанышбаева" комитета культуры Министерства культуры и информации; Матаева Майгуль - проректор УО "Alikhan Bokeikhan University", город Семей; Скрябин Сергей - главный научный сотрудник РГП "Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан" Министерства юстиции.