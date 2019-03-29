Назарбаев поручил разработать законопроект о качественном обновлении судебных кадров

Астана. 19 ноября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил разработать законопроект, направленный на качественное обновление судебных кадров. Об этом он сообщил сегодня в ходе совещания по вопросам модернизации судебной системы, передает Kazakhstan Today.





В ходе совещания президент Казахстана распорядился подготовить законопроект, направленный на качественное обновление судебных кадров, и внести его на рассмотрение парламента, сообщила пресс-служба Акорды.





Также, в соответствии с Конституционным законом "О судебной системе и статусе судей РК", в 2019 году будет проведена профессиональная оценка 470 судей. В связи с этим глава государства поручил Верховному суду и Высшему судебному совету обеспечить объективность в этом вопросе.





"Мы сможем модернизировать судебную систему в том случае, если в обществе будет крепкое доверие к судьям. Наша конечная цель - это независимая и неподкупная судебная власть. Оценка судов будет осуществляться не только статистическими методами, но и путем проведения независимых социологических исследований. Судейский состав должен понимать, что оценка будет складываться из того, насколько честно судьи будут работать и вызывать доверие. Основанное на строгом соблюдении законодательства оперативное и прозрачное правосудие отвечает основным интересам общества и стратегическому курсу развития страны", - сказал Нурсултан Назарбаев.





По информации пресс-службы, Нурсултан Назарбаев также поручил передать весь комплекс кадровых вопросов от Верховного суда Высшему судебному совету. Карьерное продвижение судей должно зависеть исключительно от их профессионализма и порядочности.





Кроме того, глава государства поручил развивать новые форматы в судопроизводстве и работе электронных сервисов, а также обеспечить создание фронт-офисов в зданиях судов.





"Доверие к судам сопоставимо с доверием к государству. В этой связи в рамках Плана нации "100 шагов" была проведена значительная работа. Совершенствование судебной системы является важным аспектом модернизации нашей экономики и повышения социального благополучия граждан", - сказал Нурсултан Назарбаев.





Обеспечение контроля за осуществлением поставленных задач поручено Администрации президента. При этом акцент должен быть на качестве и удовлетворенности граждан, своевременности рассмотрение дел, заключили в пресс-службе.





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