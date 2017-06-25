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Назарбаев поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт25.06.2017
Государство  09:15

Астана. 25 июня. Kazakhstan Today - Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт, передает Kazakhstan Today.

"Поздравляю вас с наступлением праздника Ораза айт! Он символизирует собой завершение важного для всех мусульман месяца Рамазан. Ценности миролюбия, сострадания и братства, исконно присущие исламу, особенно зримо проявляют свой глубокий смысл в эти светлые дни. В Ораза айт высказываются искренние пожелания и совершаются благие деяния, чтобы каждый смог почувствовать теплоту человеческого общения и заботу окружающих его людей. Добрые мысли и благородные поступки способствуют усилению взаимопонимания в обществе, укреплению дружбы и сплоченности нашего народа. Это главный залог дальнейшего стабильного и уверенного развития нашей страны", - отметил глава государства.

"Пусть единство и согласие всегда наполняют наши сердца энергией мира и созидания! Желаю в эти праздничные дни всем казахстанцам здоровья, благополучия и счастья! Ораза айт кабыл болсын!", - говорится в поздравлении.
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