Назначен заместитель министра иностранных дел РК

Нур-Султан. 3 февраля. Kazakhstan Today - Назначен заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.

"Распоряжением главы государства Айдаров Алмас Айдарович назначен заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан", - сообщила пресс-служба Акорды.

Алмас Айдаров родился 25 октября 1983 года в Джамбульской области (КазССР).

Окончил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби (2004) по специальности "Международные экономические отношения", Академию государственного управления при президенте Республики Казахстан, магистратура (2009).

Трудовой стаж:

Специалист по внутреннему аудиту, инженер по инвестициям РГП "Актауский международный морской торговый порт" (2004-2006);

Ведущий специалист департамента транспортной политики и международного сотрудничества Министерства транспорта и коммуникаций РК (2006);

Эксперт отдела официальных мероприятий и внешних связей Управления делами президента РК, эксперт протокола президента РК (администрация президента РК, 2006-2012);

Управляющий директор ТОО "ОХК Инжиниринг" (группа компаний АО ФНБ "Самрук-Казына", 2012-2014);

Заместитель председателя правления АО "Национальное агентство по экспорту и инвестициям "Kaznex Invest", управляющий директор-член правления АО "Национальная компания "Kazakh Invest" (2014-2017);

Заместитель акима Карагандинской области по вопросам промышленности, развития МСБ, индустриализации и инвестиций (с 28 июня 2017 года).

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