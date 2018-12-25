Тараз. 25 декабря. Kazakhstan Today - Неизвестный пытался подкупить казахстанского пограничника, чтобы вызволить задержанного нарушителя государственной границы, передает Kazakhstan Today.

Сегодня ночью наряд пограничной заставы "Сыпатай Батыр" Таразского пограничного отряда (Региональное управление "Онтустік") задержал нарушителя, пытавшегося незаконно пересечь государственную границу. Инцидент произошел около часа ночи.

"Часовой границы, с помощью прибора ночного видения заметив движение неизвестного лица на территории сопредельной стороны, вышел навстречу и затаился в ожидании для дальнейшего его задержания. В результате бдительности и грамотно спланированных действий нарушитель был задержан", - проинформировали в пресс-службе Пограничной службы КНБ РК.

Однако во время осмотра задержанного со стороны тыла казахстанского участка к оградительному забору подошел неизвестный и начал уговаривать стража границы освободить нарушителя. Осознавая, что его просьбы не увенчаются успехом, незнакомец достал из кармана сверток и бросил в сторону пограничника. В это время по радиостанции был вызван дополнительный наряд. Неизвестный, почувствовав неладное, скрылся в направлении населенного пункта Андас-батыр.

Как сообщили в Погранслужбе, задержанный оказался 25-летним гражданином Республики Кыргызстан. Также на месте задержания были найдено четыре купюры по 5 тыс. тенге.

Оповещены взаимодействующие правоохранительные органы. Ведется следствие.

Просмотров: 3811