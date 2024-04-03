Новый глава Высшей аудиторской палаты доложил Токаеву о планах ведомства на 2024 год

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Астана. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство сельского хозяйства разрабатывает необходимый пакет поправок в действующие правила кредитования проектов в сфере агропромышленного комплекса, сообщает пресс-служба - Министерство сельского хозяйства разрабатывает необходимый пакет поправок в действующие правила кредитования проектов в сфере агропромышленного комплекса, сообщает пресс-служба правительства РК.





Решение принято по итогам анализа результатов действия программы "Ауыл аманаты" за 2023 год и в результате обращений жителей регионов. На сегодня из выделенных в прошлом году сельчанам доступных микрокредитов в общем размере 100 млрд тенге освоено 82,4 млрд тенге. Из них 80% были направлены на развитие животноводства, 5,2% - на приобретение техники и оборудования, 4% - на растениеводство.





Участники совещания отметили, что программа "Ауыл аманаты" дала импульс развитию сельхозкооперативов в стране. В 2023 году было создано 407 кооперативов, больше всего - в Туркестанской (75), Актюбинской (71), Карагандинской (53), Кызылординской (51) областях. Регионы поднимают вопрос получения действующими сельхозкооперативами доступных заемных средств на приобретение техники в лизинг по данной программе.





Проект поправок в правила субсидирования предусматривает возможность оформления лизинга техники сельскохозяйственными кооперативами под 2,5% годовых и сроком до 5 лет. Финансирование будет осуществляться за счет республиканского и местного бюджетов. Для приобретения сельхозтехники по программе именно кооперативами мы увеличиваем норматив финансирования", - сообщил вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов.