Новый государственный природный парк создан в Жамбылской области

Рассказать друзьям

Астана. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил Министерству транспорта и Национальному центру качества до первого октября проверить реализацию всех автодорожных проектов, сообщает пресс-служба правительства.





По итогам внести отчет и предложения по наказанию виновных. Поручаю министерствам транспорта и финансов подготовить решения по усилению деятельности Национального центра качества", - подчеркнул Олжас Бектенов на совещании о ходе исполнения поручений президента по повышению качества автодорог.





Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул необходимость дальнейшего развития дорожной сети.





Также министерствам транспорта, финансов и КазАвтоЖол поручено обеспечить финансирование и определение подрядчиков, а министерствам промышленности и строительства, транспорта - разработать и утвердить механизм параллельного прохождения государственной экспертизы и строительно-монтажных работ для ускоренной реализации крупных проектов "под ключ".





В ходе совещания Олжас Бектенов акцентировал внимание на вопросах, требующих незамедлительного решения. Названы регионы, включая области Жетiсу, Алматинскую, где продолжается практика приемки объектов вопреки замечаниям со стороны Национального центра качества.





Также отмечены проблемы с соблюдением гарантий подрядчиков и использованием некачественных материалов.





В качестве примера обозначена Павлодарская трасса, на которой было зафиксировано поднятие бетонного покрытия, в Северо-Казахстанской области 43% проверенных проб не соответствовали стандартам качества. Наибольшая критика качества дорог со стороны жителей населенных пунктов наблюдается в Атырауской и Туркестанской областях", - заявили в правительстве.





Кроме того, премьер-министр поручил увеличить гарантийный срок и усилить ответственность подрядных организаций за некачественное исполнение гарантийных обязательств.





Также с докладами в ходе совещания выступили вице-министр транспорта Максат Калиакпаров, президент АО "КазДорНИИ" Арман Алибаева.





По данным Министерства транспорта, общая протяженность автомобильной сети страны составляет 185 тысяч километров, включая 25 тысяч километров дорог республиканского значения, 70 тысяч километров - местного и 90 тысяч километров - улицы населенных пунктов.





На законодательном уровне принят ряд поправок: введен запрет на приемку объектов в эксплуатацию без устранения замечаний Центра качества, а все проекты среднего ремонта с 2023 года обязаны проходить ведомственную экспертизу на правильность применения проектных решений и их стоимости", - заявили в пресс-службе.





В свою очередь президент АО "КазДорНИИ" Арман Алибаева проинформировала о внедрении цифровых технологий в дорожной отрасли.





За последние 5 лет институтом выполнено более 20 научно-исследовательских работ, направленных на совершенствование технологий строительства и ремонта автодорог. На сегодня по стране реализуется несколько цифровых проектов. В целях повышения качества проектирования внедрена единая база дорожно-строительных материалов и технология Superpave, направленная на использование долговечных и надежных дорожных покрытий за счет точного подбора материалов под конкретные климатические условия и интенсивность движения", - добавили в пресс-службе.





Ранее в МВД Казахстана рассказали , кого наказали за плохие дороги в стране.





Жители Алматы часто жалуются на плохое состояние дорог. Прошлой весной читатели также обращались к нам с жалобой. Возмущенные алматинцы отмечали, что по дорогам страшно передвигаться не только на автомобилях, но и пешком.





В социальных сетях также появились жалобы на качество дорог в Алматы. Пользователи активно делятся фотографиями и видео городских улиц. Кроме того, в редакцию неоднократно поступали жалобы на раскопки на улице Утегенова, рядом с храмом святого князя Владимира.





Сенатор Талгат Жунусов отметил низкое качество строительства, плохое состояние дорог и придорожного сервиса в Казахстане. Он подчеркнул, что от качества дорог и придорожной инфраструктуры зависит безопасность дорожного движения.





Начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш прокомментировал журналисту Kazakhstan Today проблему качества автомобильных дорог в Казахстане. Он подчеркнул, что проблема стала особенно острой в последнее время, когда еще не введенные в эксплуатацию дороги начали разрушаться прямо на глазах. На них повсюду трещины, ямы и другие дефекты.





Также на прошлой неделе на улице Исиналиева сняли асфальт с тротуаров и проезжей части, хотя дорожное покрытие здесь находилось в удовлетворительном состоянии и не требовало ремонта. Сегодня в акимате мегаполиса назвали причину.





Между тем в городе, и в частности в Бостандыкском районе, есть участки дорог большой протяженностью, представляющие из себя полосу препятствий с как попало восстановленным покрытием после "знаменитых" полугодовых ремонтов трубопроводов, замены арыков на подземные трубы или бордюров и другого "благоустройства", организованного городскими властями. Один из ярких примеров - бульвар Бухар жырау и многие другие большие и малые улицы, о проблемах которых годами сетуют горожане.