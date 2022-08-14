Образованы и переименованы некоторые суды в РК

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Согласно указу, образованы:
- суды областей Абай, Жетісу, Улытау;
- специализированные межрайонные суды по уголовным делам областей Абай, Жетісу, Улытау;
- специализированные межрайонные экономические суды областей Абай, Жетісу, Улытау;
- специализированные следственные суды города Семея области Абай, города Конаев Алматинской области и города Жезказгана области Улытау;
- специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Конаев Алматинской области;
- специализированный суд по административным правонарушениям города Жезказгана области Улытау.
Также переименованы ряд судов в Алматинской, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях.
По Алматинской области:
- Капшагайский городской суд Алматинской области в суд города Конаев Алматинской области;
- специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних № 2 Алматинской области в специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Алматинской области;
- специализированный межрайонный административный суд № 2 Алматинской области в специализированный межрайонный административный суд Алматинской области;
- специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних № 1 Алматинской области в специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних области Жетісу;
- районные и приравненные к ним суды Алматинской области, отнесенные к территориальной подсудности вновь образованной области Жетісу, в районные и приравненные к ним суды области Жетісу;
По Карагандинской области:
- специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних № 2 Карагандинской области в специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних области Улытау;
- специализированный межрайонный административный суд № 2 Карагандинской области в специализированный межрайонный административный суд области Улытау;
- районные и приравненные к ним суды Карагандинской области, отнесенные к территориальной подсудности вновь образованной области Улытау, в районные и приравненные к ним суды области Улытау;
По Восточно-Казахстанской области:
- специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних № 2 Восточно-Казахстанской области в специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних области Абай;
- специализированный межрайонный административный суд № 2 Восточно-Казахстанской области в специализированный межрайонный административный суд области Абай;
- Тарбагатайский районный суд Восточно-Казахстанской области в суд района Аксуат области Абай;
- районные и приравненные к ним суды Восточно-Казахстанской области, отнесенные к территориальной подсудности вновь образованной области Абай, в районные и приравненные к ним суды области Абай;
- специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних № 1 Восточно-Казахстанской области в специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Восточно-Казахстанской области;
- районный суд № 2 Кокпектинского района Восточно-Казахстанской области в суд района Самар Восточно-Казахстанской области;
- районный суд № 2 Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области в Тарбагатайский районный суд Восточно-Казахстанской области.