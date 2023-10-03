02.10.2023, 13:17 21341

Отопительный сезон стартовал в ряде регионов Казахстана

В первую очередь к отоплению подключают социальные объекты
Отопительный сезон стартовал в ряде регионов Казахстана
Фото: Depositphotos
Астана. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство энергетики заявляет о начале отопительного сезона в ряде регионов Казахстана. В первую очередь к отоплению подключают социальные объекты.

По данным ведомства, на сегодняшний день отопительный сезон стартовал в Астане, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях.

В частности, в городе Риддере Восточно-Казахстанской области из 24 социальных объектов подключены 23, или 96%. Жилым домам подано горячее водоснабжение. По городу Экибастузу Павлодарской области из 90 соцобъектов подключено 26, или 28,8%. В городе Астане из 240 соцобъектов подключено 86, или 35,8%", - проинформировали в Минэнерго.


  • 3 октября ожидается подключение к отоплению в Алматинской области;
  • 10 октября - в Улытауской области;
  • 15 октября - в Алматы, Абайской области, Актюбинской, Атырауской, Жамбылской, Жетысуской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Мангистауской областях.

В Шымкенте отопительный сезон планируется начать с 20 октября, в Туркестанской области - с 25 октября.

Ранее сообщалось, что в Кентау начало отопительного сезона перенесли на 25 октября из-за затянувшегося ремонта на ТЭЦ.  

В Темиртау вандалы срывают отопительный сезон. Украдено 10 редукторов и 10 электродвигателей.

В пострадавшем из-за аварии зимой этого года Экибастузе отопительный сезон планируют начать 1 октября. Во время проверки теплосетей на одной из улиц произошло повреждение.

Напомним, на сентябрьском заседании правительства, посвященном подготовке к отопительному сезону, вице-министр энергетики Жандос Нурмагамбетов заявил, что риск аварий на ТЭЦ Казахстана сохраняется.
 

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02.10.2023, 21:03 29911

Кадровые перестановки произошли в акимате Атырауской области

Коллективу нового руководителя представил аким области Серик Шапкенов
Атырау. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По согласованию с администрацией президента РК на должность руководителя аппарата акима области назначен член президентского кадрового резерва Нурлыбек Женисбекулы, сообщает "АЖ".

Коллективу нового руководителя представил аким области Серик Шапкенов и пожелал ему удачи в работе.

Нурлыбек Женисбекулы в разные годы занимал должности пресс-секретаря, советника акимов Шымкента и Южно-Казахстанской области, заместителя директора департамента стратегического и информационного развития Министерства энергетики РК; замруководителя аппарата акима Нур-Султана.

С февраля 2022 года и до нынешнего назначения занимал должность заместителя председателя Комитета информации Министерства информации и общественного развития РК.
 
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Теги:АкиматКадрыперестановки
02.10.2023, 20:21 31416

В ЕАЭС вступили в силу изменения в техрегламент на нефть

Изменениями вводится единая форма паспорта нефти и правила его заполнения
Астана. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Изменения в техрегламент Евразийского экономического союза "О безопасности нефти, подготовленной к транспортировке и (или) использованию" вступили в силу с 30 сентября, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.

Изменениями вводится единая форма паспорта нефти и правила его заполнения. Уточнены также отдельные положения технического регламента, связанные с формой паспорта, для единообразного применения его требований. Кроме того, изменениями предусмотрено, что периодичность проведения испытаний нефти устанавливается в стандартах, включенных в перечень стандартов на методы к техрегламенту.

В целях обеспечения перехода на унифицированную форму паспорта, оформленные на партии нефти до даты вступления в силу этого решения, то есть не по единой форме, действительны до 1 ноября 2023 года.

Изменения обеспечивают формирование единых подходов при выпуске нефти и ее обращении на территории Союза, в том числе в части оформления документации.

Напомним, на совете Евразийской экономической комиссии были утверждены изменения в технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности нефти, подготовленной к транспортировке и (или) использованию".
 
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Теги:ЕАЭСНефтьтехрегламент
02.10.2023, 19:57 34196

Глава государства подписал закон "Об общественном контроле"

Целью закона является обеспечение участия граждан РК в управлении делами государства посредством общественного контроля
Астана. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Главой государства подписан закон "Об общественном контроле", сообщает пресс-служба Акорды.

Законом предлагается установить порядок государственного регулирования сферы общественного контроля, определить требования к общественному контролю, регламентировать права и обязанности объектов и субъектов общественного контроля. Целью закона является обеспечение участия граждан РК в управлении делами государства посредством общественного контроля.

Президент также подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам общественного контроля, совершенствования административных процедур".
 
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Теги:ТокаевЗаконПодписание
02.10.2023, 19:52 35016

В Казахстане пройдет энергетический форум стран ШОС

Главы делегаций обсудят стратегические подходы развития энергетического сотрудничества в рамках ШОС
Астана. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Энергетический форум стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоится в столице Казахстана 3-4 октября.

3-4 октября 2023 года в Астане под председательством Казахстана состоится энергетический форум Шанхайской организации сотрудничества в рамках Kazakhstan Energy Week 2023 и евразийского форума Kazenergy. В работе примут участие руководители профильных ведомств государств-членов, наблюдателей и партнеров ШОС по договору", - сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел республики Айбек Смадияров в ходе брифинга.


По его словам, главы делегаций обсудят стратегические подходы развития энергетического сотрудничества в рамках ШОС и рассмотрят возможность принятия решений по обеспечению энергетической безопасности региона.

Напомним, взаимная торговля Казахстана со странами ШОС за 2022 год составила $60,8 млрд, что на 18,7% выше, чем за 2021 год.
 
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Теги:ЭнергетикаШОСФорум
02.10.2023, 19:21 36006

Президент дал ряд поручений по вопросу возврата незаконно приобретенных активов

Глава государства подчеркнул необходимость активизации деятельности всех задействованных структур
Президент дал ряд поручений по вопросу возврата незаконно приобретенных активов
Фото: Акорда
Астана. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание по вопросу возврата незаконно приобретенных активов, сообщает пресс-служба Акорды.

Главе государства было доложено о принимаемых мерах и результатах исполнения ранее данных поручений по вопросу повестки совещания.

Касым-Жомарт Токаев отметил важность этой работы, нацеленной на восстановление социальной справедливости и использование возвращенных государству активов для целей развития страны.

Глава государства подчеркнул необходимость активизации деятельности всех задействованных структур.

В заключение президентом был дан ряд конкретных поручений.

Ранее сообщалось, что Интерпол поможет искать и возвращать выведенные за пределы Казахстана незаконные активы.

В Министерстве финансов РК рассказали, как идет работа по реализации закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов".
 
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Теги:ТокаевАктивыВозврат
02.10.2023, 18:25 38161

На острове Боюк Зиря пройдет казахстанско-азербайджанское военно-морское учение "Хазри-2023"  

Военные моряки Казахстана и Азербайджана отработают сценарии и эпизоды по нейтрализации террористических группировок в условиях асимметричной угрозы
На острове Боюк Зиря пройдет казахстанско-азербайджанское военно-морское учение "Хазри-2023"
Фото: МО РК
Баку. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Азербайджане на острове Боюк Зиря пройдет казахстанско-азербайджанское военно-морское учение "Хазри-2023", сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Казахстан.

План совместного учения "Хазри-2023" включает проведение брифинга, двусторонней встречи командующих военно-морскими силами, тренировок морского спецназа и морской пехоты, боевого слаживания кораблей, планирование и организацию боевых действий в рамках учения", - проинформировали в ведомстве.


Военные моряки Казахстана и Азербайджана отработают сценарии и эпизоды по нейтрализации террористических группировок в условиях асимметричной угрозы, поражению воздушных и наземных целей, освобождению гражданского корабля и его экипажа, оказанию помощи пострадавшему судну.

Фото: МО РК

Подчеркивается, что мероприятия направлены на совершенствование навыков планирования и реализации совместных операций, повышение способности подразделений действовать эффективно и согласованно.

Ранее под руководством президента Республики Казахстан, верховного главнокомандующего Вооруженными силами Касым-Жомарта Токаева на учебном полигоне "Берег" состоялись стратегические командно-штабные военные учения "Батыл тойтарыс - 2023".
 
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Теги:УченияРКАзербайджан
02.10.2023, 18:01 39361

МИД ведет реестр иностранцев, негативно высказывающихся о Казахстане  

По словам Айбека Смадирова, список этот рабочий
МИД ведет реестр иностранцев, негативно высказывающихся о Казахстане
Астана. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе брифинга официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров подтвердил наличие реестра иностранцев, негативно высказывающихся о Казахстане.

Естественно, мы этот список ведем. Но это рабочий список, и мы его разглашать не будем (...) Число тоже не могу назвать (...) Закрываются границы, и этот человек не сможет заехать", - заявил Айбек Смадияров.


В ходе брифинга представители СМИ также попросили прокомментировать высказывания популярного российского врача-эндокринолога о том, что "из-за тех, кто раскачивает лодку, Казахстан и Россия вступят в войну".


Большой привет от меня врачу-эндокринологу с большой миллионной аудиторией. Пусть лучше он людей лечит и занимается своей профессией, нежели высказывает ненужные вещи. У нас с Россией очень хорошие отношения, добрососедские, и мы работаем как дружественные стратегические государства", - добавил официальный представитель МИД.


Ранее казахстанский блогер, активист и антифашист Альжан Исмагулов рассказал о том, как появились и как работают в стране западные фонды и их агенты влияния.
 
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Теги:МИДиностранецРеестр
02.10.2023, 17:43 40551

Токаев и Сагиндиков обменялись мнениями о развитии Казахстана

Елеусин Сагиндиков выразил поддержку политическим и экономическим реформам
Токаев и Сагиндиков обменялись мнениями о развитии Казахстана
Фото: Акорда
Астана. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и ветеран труда Елеусин Сагиндиков, долгие годы занимавший различные высокие государственные посты, обменялись мнениями о развитии страны, сообщает Акорда.

Елеусин Сагиндиков выразил поддержку политическим и экономическим реформам, проводимым в Казахстане по инициативе президента.

Он также высказал свои предложения по реализации основных задач, озвученных главой государства в нынешнем послании народу Казахстана "Экономический курс Справедливого Казахстана", в частности по определению приоритетов в развитии регионов, а также совершенствованию работы местных и центральных исполнительных органов.

Ранее председатель правления АО "Казпочта" Асел Жанасова отчиталась перед президентом страны.
 
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Теги:ТокаеввстречаАстана

 

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