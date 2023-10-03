02.10.2023, 13:17 21341
Отопительный сезон стартовал в ряде регионов Казахстана
Фото: Depositphotos
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Астана. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство энергетики заявляет о начале отопительного сезона в ряде регионов Казахстана. В первую очередь к отоплению подключают социальные объекты.
По данным ведомства, на сегодняшний день отопительный сезон стартовал в Астане, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях.
В частности, в городе Риддере Восточно-Казахстанской области из 24 социальных объектов подключены 23, или 96%. Жилым домам подано горячее водоснабжение. По городу Экибастузу Павлодарской области из 90 соцобъектов подключено 26, или 28,8%. В городе Астане из 240 соцобъектов подключено 86, или 35,8%", - проинформировали в Минэнерго.
- 3 октября ожидается подключение к отоплению в Алматинской области;
- 10 октября - в Улытауской области;
- 15 октября - в Алматы, Абайской области, Актюбинской, Атырауской, Жамбылской, Жетысуской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Мангистауской областях.
В Шымкенте отопительный сезон планируется начать с 20 октября, в Туркестанской области - с 25 октября.
Ранее сообщалось, что в Кентау начало отопительного сезона перенесли на 25 октября из-за затянувшегося ремонта на ТЭЦ.
В Темиртау вандалы срывают отопительный сезон. Украдено 10 редукторов и 10 электродвигателей.
В пострадавшем из-за аварии зимой этого года Экибастузе отопительный сезон планируют начать 1 октября. Во время проверки теплосетей на одной из улиц произошло повреждение.
Напомним, на сентябрьском заседании правительства, посвященном подготовке к отопительному сезону, вице-министр энергетики Жандос Нурмагамбетов заявил, что риск аварий на ТЭЦ Казахстана сохраняется.
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02.10.2023, 21:03 29911
Кадровые перестановки произошли в акимате Атырауской области
Коллективу нового руководителя представил аким области Серик Шапкенов
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Атырау. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По согласованию с администрацией президента РК на должность руководителя аппарата акима области назначен член президентского кадрового резерва Нурлыбек Женисбекулы, сообщает "АЖ".
Коллективу нового руководителя представил аким области Серик Шапкенов и пожелал ему удачи в работе.
Нурлыбек Женисбекулы в разные годы занимал должности пресс-секретаря, советника акимов Шымкента и Южно-Казахстанской области, заместителя директора департамента стратегического и информационного развития Министерства энергетики РК; замруководителя аппарата акима Нур-Султана.
С февраля 2022 года и до нынешнего назначения занимал должность заместителя председателя Комитета информации Министерства информации и общественного развития РК.
02.10.2023, 20:21 31416
В ЕАЭС вступили в силу изменения в техрегламент на нефть
Изменениями вводится единая форма паспорта нефти и правила его заполнения
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Астана. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Изменения в техрегламент Евразийского экономического союза "О безопасности нефти, подготовленной к транспортировке и (или) использованию" вступили в силу с 30 сентября, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.
Изменениями вводится единая форма паспорта нефти и правила его заполнения. Уточнены также отдельные положения технического регламента, связанные с формой паспорта, для единообразного применения его требований. Кроме того, изменениями предусмотрено, что периодичность проведения испытаний нефти устанавливается в стандартах, включенных в перечень стандартов на методы к техрегламенту.
В целях обеспечения перехода на унифицированную форму паспорта, оформленные на партии нефти до даты вступления в силу этого решения, то есть не по единой форме, действительны до 1 ноября 2023 года.
Изменения обеспечивают формирование единых подходов при выпуске нефти и ее обращении на территории Союза, в том числе в части оформления документации.
Напомним, на совете Евразийской экономической комиссии были утверждены изменения в технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности нефти, подготовленной к транспортировке и (или) использованию".
02.10.2023, 19:57 34196
Глава государства подписал закон "Об общественном контроле"
Целью закона является обеспечение участия граждан РК в управлении делами государства посредством общественного контроля
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Астана. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Главой государства подписан закон "Об общественном контроле", сообщает пресс-служба Акорды.
Законом предлагается установить порядок государственного регулирования сферы общественного контроля, определить требования к общественному контролю, регламентировать права и обязанности объектов и субъектов общественного контроля. Целью закона является обеспечение участия граждан РК в управлении делами государства посредством общественного контроля.
Президент также подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам общественного контроля, совершенствования административных процедур".
02.10.2023, 19:52 35016
В Казахстане пройдет энергетический форум стран ШОС
Главы делегаций обсудят стратегические подходы развития энергетического сотрудничества в рамках ШОС
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Астана. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Энергетический форум стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоится в столице Казахстана 3-4 октября.
3-4 октября 2023 года в Астане под председательством Казахстана состоится энергетический форум Шанхайской организации сотрудничества в рамках Kazakhstan Energy Week 2023 и евразийского форума Kazenergy. В работе примут участие руководители профильных ведомств государств-членов, наблюдателей и партнеров ШОС по договору", - сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел республики Айбек Смадияров в ходе брифинга.
По его словам, главы делегаций обсудят стратегические подходы развития энергетического сотрудничества в рамках ШОС и рассмотрят возможность принятия решений по обеспечению энергетической безопасности региона.
Напомним, взаимная торговля Казахстана со странами ШОС за 2022 год составила $60,8 млрд, что на 18,7% выше, чем за 2021 год.
02.10.2023, 19:21 36006
Президент дал ряд поручений по вопросу возврата незаконно приобретенных активов
Фото: Акорда
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Астана. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание по вопросу возврата незаконно приобретенных активов, сообщает пресс-служба Акорды.
Главе государства было доложено о принимаемых мерах и результатах исполнения ранее данных поручений по вопросу повестки совещания.
Касым-Жомарт Токаев отметил важность этой работы, нацеленной на восстановление социальной справедливости и использование возвращенных государству активов для целей развития страны.
Глава государства подчеркнул необходимость активизации деятельности всех задействованных структур.
В заключение президентом был дан ряд конкретных поручений.
Ранее сообщалось, что Интерпол поможет искать и возвращать выведенные за пределы Казахстана незаконные активы.
В Министерстве финансов РК рассказали, как идет работа по реализации закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов".
02.10.2023, 18:25 38161
На острове Боюк Зиря пройдет казахстанско-азербайджанское военно-морское учение "Хазри-2023"
Военные моряки Казахстана и Азербайджана отработают сценарии и эпизоды по нейтрализации террористических группировок в условиях асимметричной угрозы
Фото: МО РК
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Баку. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Азербайджане на острове Боюк Зиря пройдет казахстанско-азербайджанское военно-морское учение "Хазри-2023", сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Казахстан.
План совместного учения "Хазри-2023" включает проведение брифинга, двусторонней встречи командующих военно-морскими силами, тренировок морского спецназа и морской пехоты, боевого слаживания кораблей, планирование и организацию боевых действий в рамках учения", - проинформировали в ведомстве.
Военные моряки Казахстана и Азербайджана отработают сценарии и эпизоды по нейтрализации террористических группировок в условиях асимметричной угрозы, поражению воздушных и наземных целей, освобождению гражданского корабля и его экипажа, оказанию помощи пострадавшему судну.
Подчеркивается, что мероприятия направлены на совершенствование навыков планирования и реализации совместных операций, повышение способности подразделений действовать эффективно и согласованно.
Ранее под руководством президента Республики Казахстан, верховного главнокомандующего Вооруженными силами Касым-Жомарта Токаева на учебном полигоне "Берег" состоялись стратегические командно-штабные военные учения "Батыл тойтарыс - 2023".
02.10.2023, 18:01 39361
МИД ведет реестр иностранцев, негативно высказывающихся о Казахстане
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Астана. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе брифинга официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров подтвердил наличие реестра иностранцев, негативно высказывающихся о Казахстане.
Естественно, мы этот список ведем. Но это рабочий список, и мы его разглашать не будем (...) Число тоже не могу назвать (...) Закрываются границы, и этот человек не сможет заехать", - заявил Айбек Смадияров.
В ходе брифинга представители СМИ также попросили прокомментировать высказывания популярного российского врача-эндокринолога о том, что "из-за тех, кто раскачивает лодку, Казахстан и Россия вступят в войну".
Большой привет от меня врачу-эндокринологу с большой миллионной аудиторией. Пусть лучше он людей лечит и занимается своей профессией, нежели высказывает ненужные вещи. У нас с Россией очень хорошие отношения, добрососедские, и мы работаем как дружественные стратегические государства", - добавил официальный представитель МИД.
Ранее казахстанский блогер, активист и антифашист Альжан Исмагулов рассказал о том, как появились и как работают в стране западные фонды и их агенты влияния.
02.10.2023, 17:43 40551
Токаев и Сагиндиков обменялись мнениями о развитии Казахстана
Елеусин Сагиндиков выразил поддержку политическим и экономическим реформам
Фото: Акорда
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Астана. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и ветеран труда Елеусин Сагиндиков, долгие годы занимавший различные высокие государственные посты, обменялись мнениями о развитии страны, сообщает Акорда.
Елеусин Сагиндиков выразил поддержку политическим и экономическим реформам, проводимым в Казахстане по инициативе президента.
Он также высказал свои предложения по реализации основных задач, озвученных главой государства в нынешнем послании народу Казахстана "Экономический курс Справедливого Казахстана", в частности по определению приоритетов в развитии регионов, а также совершенствованию работы местных и центральных исполнительных органов.
Ранее председатель правления АО "Казпочта" Асел Жанасова отчиталась перед президентом страны.
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По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?