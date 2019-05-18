Первый национальный чемпионат AgroSkills пройдет в Карагандинской области

Караганда. 17 мая. Kazakhstan Today - В Караганде состоялся международный форум "Индустрия 4.0: STEM-технологии в подготовке специалистов для казахстанских предприятий", передает Kazakhstan Today.

Мероприятие стало площадкой для выработки новых трендов профессионального образования. Что нужно изменить в целом в этой сфере и программах колледжей - об этом говорили участники встречи, сообщила пресс-служба акима Карагандинской области.

Сегодня важная встреча. Мы обсудим вопросы совершенствования профессионального образования. В этом направлении сделано многое, произошли большие законодательные изменения. Тем не менее звучит много критики, и надо признать, что она обоснованная. Главная суть заключается в содержании образования и качестве выпускников. Как обновить это содержание, чтобы готовить востребованных специалистов, именно с теми компетенциями, которые нужны работодателям - давайте поговорим об этом", - задал тон дискуссии Асхат Аймагамбетов, заместитель акима региона.

По мнению участников встречи, необходимо развивать социальное партнёрство, создать союз "школа - колледж - вуз - работодатель". Сегодня в области действует семь региональных центров компетенций и два межрегиональных. Эта форма взаимодействия колледжей и работодателей показала свою эффективность, и нужно больше создавать таких центров.

На форуме предложили внедрить кластерную модель подготовки кадров, создать сертификационный центр при региональной Палате предпринимателей, возродить учебно-производственные комбинаты при школах.

Опытом профориентационной диагностики поделился руководитель отдела образования Шахтинска Николай Онсович. Когда речь идёт о будущем учащихся среднего звена, следует избрать принцип: школа и колледж - не конкуренты, а партнёры, подчеркнул он.

О разработке отраслевых стандартов рассказал руководитель Научно-исследовательского фонда Synergy Адэль Нысанов.

Ректор Академии WorldSkills в Казахстане Манен Омаров говорил о важном значении этого движения. Он сообщил, что первый национальный чемпионат по агрокомпетенциям решено провести в Карагандинской области. По его словам, на выбор повлияло то, что в регионе находятся сильные сельскохозяйственные колледжи. Студенты готовы соревноваться по разным профессиям, нацелены на победу, чтобы в дальнейшем представить страну на международных чемпионатах.

В принципе, поле для проведения качественной работы, перестройки программ есть. Все теперь зависит от нас", - подытожил Аймагамбетов.

Заместитель акима области дал ряд поручений, касающихся повышения качества профессионального образования, реализации пилотных проектов, занятости молодёжи. В области будет создан атлас нужных профессий, а в колледжах продолжат открывать новые специальности, востребованные на рынке труда. Осенью планируется провести форум работодателей.

В рамках форума в специализированной школе-интернате для одарённых детей имени Нурмакова состоялся первый областной фестиваль "Индустрия 4.0 - STEM-образование". Для школьников организовали мастер-классы по разным направлениям: гидропоника, IT, моделирование, CLIL, PacketTracer и другим.

На базе колледжей прошли дискуссионные площадки с участием отечественных и зарубежных специалистов международного класса.

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