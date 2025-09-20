Почти 14 млн гектаров земель вернули в госсобственность в Казахстане

Фото: КаздорНИИ

Астана. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане уложены первые километры дорожного покрытия по международной технологии Superpave (Superior Performing Asphalt Pavement). Эта система проектирования асфальтобетонных смесей учитывает экстремальные температуры и интенсивные транспортные нагрузки. В свою очередь межремонтный срок службы покрытия может увеличиваться до 20 лет, что делает ее особенно востребованной в резко континентальных климатических условиях страны, сообщили в Казахстанском дорожном научно-исследовательском институте (КаздорНИИ).





Необходимость перехода на новые решения продиктована сегодняшними реалиями казахстанских дорог. Каждый год растет интенсивность движения, увеличивается поток грузового транспорта и осевая нагрузка. Но главным вызовом остается климат. Казахстан страна с резко континентальными погодными условиями, где летом температура может подниматься до +50 градусов, а зимой опускаться до -40. Такие перепады приводят к деформациям, трещинам и колееобразованию на покрытиях, построенных по традиционным методам. В результате возникает необходимость в частом проведении ремонтных работ и увеличении затрат на поддержание дорог в рабочем состоянии", - отметили эксперты КаздорНИИ.





Специалисты отмечают, что технология Superpave дает ответ на эти вызовы. Она учитывает температурные режимы и специфику транспортных нагрузок, а состав асфальтобетонной смеси подбирается так, чтобы покрытие сохраняло прочность в условиях сильной жары и морозов.





Адаптацией метода под казахстанский климат занимаются ученые КаздорНИИ. С 2024 года по июнь текущего года специалисты института провели более 300 лабораторных испытаний. Результаты показали, что смеси по системе Superpave лучше противостоят влаге, высоким температурам и повторяющимся нагрузкам. При этом подбор асфальтобетонного состава занимает всего четыре дня вместо 15, при условии, что полимербитумное вяжущее (ПБВ) соответствует марке PG для региона строительства, что ускоряет весь процесс.





Для закрепления новых подходов в прошлом году в Казахстане были утверждены три национальных стандарта. В 2025 году ожидается разработка еще нескольких документов, включая правила проектирования смесей и классификацию битумов по системе PG.





Первые апробационные километры покрытия по Superpave уже уложены на участках Алматы - Кокпек - Коктал - Хоргос, Отар - Узынагаш и Капшагай - Курты, Кызылорда - Жезказган, на улицах Астаны и на участке автодороги Астана - Щучинск.





Также утверждена дорожная карта внедрения технологии, по которой планируется апробация еще трех участков, а мониторинг всех опытных объектов будет вестись до конца 2027 года. По итогам испытаний будет подготовлено заключение о внедрении технологии Superpave.





Для Казахстана внедрение Superpave имеет стратегическое значение. Технология позволит строить дороги, способные выдерживать суровый климат и возрастающую нагрузку, сократит расходы на ремонты и повысит надежность транспортной системы", - отмечают эксперты.



