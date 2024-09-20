Поручения по повышению общественной безопасности в стране дал президент главе МВД

В МВД уверяют, что количество уголовных правонарушений уменьшилось на четыре тысячи, преступлений - на семь тысяч

Рассказать друзьям

Астана. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр внутренних дел Республики Казахстан Ержан Саденов отчитался перед президентом Касым-Жомартом Токаевым о криминогенной обстановке в стране.





По словам Саденова, в стране с начала года отмечается снижение преступности. В частности, количество уголовных правонарушений уменьшилось на четыре тысячи, преступлений - на семь тысяч.





Также министр заявил о сокращении правонарушений, совершенных в общественных местах и несовершеннолетними. Наряду с этим улучшилась раскрываемость по всем категориям преступлений.





Также в ходе встречи глава МВД ознакомил главу государства с ходом исполнения его поручений по противодействию организованной, кибер- и наркопреступности, обеспечению дорожной безопасности и совершенствованию кадрового потенциала и сообщил о реализации принципа "закон и порядок", мерах по обеспечению "нулевой терпимости" к правонарушениям и их профилактике.





За истекший период пресечено на 45% больше административных правонарушений, в том числе на 30% - случаев мелкого хулиганства, на 47% нарушений правил дорожного движения, за которые в два раза больше лиц лишены водительских прав", - следует из доклада главы МВД.





В завершение Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по дальнейшему повышению уровня правопорядка и общественной безопасности в стране.