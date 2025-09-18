17.09.2025, 09:39 83876
Пожар на мусорном полигоне: в Алатау объявят ЧС техногенного характера
Фото: МЧС
Конаев. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - На портале "Открытые НПА" опубликован проект решения акима города Алатау "Об объявлении чрезвычайной ситуации техногенного характера местного масштаба", передает корреспондент агентства.
Объявление чрезвычайной ситуации техногенного характера местного масштаба связано с пожаром на полигоне твердых бытовых отходов.
Цель документа - оповещение населения о чрезвычайной ситуации.
Напомним, пожар на мусорном полигоне в Алматинской области тушат уже третьи сутки. По данным МЧС, тушение пожара осложняется пожарной нагрузкой, глубиной тления на 10 метрах и изменением направления ветра. К ликвидации возгорания дополнительно привлекли силы и средства ДЧС Алматы, Шымкента и пяти областей. Едкий дым накрыл всю территорию свалки и рядом расположенных населенных пунктов. Запах гари также дошел до Алматы.
В ДЧС рекомендуют жителям Алматинской области по возможности ограничить пребывание на улице, использовать маску или марлевую повязку, закрывать окна и двери.
18.09.2025, 20:44 10466
В Казахстане реорганизовали Минцифры
Фото: Акорда
Астана. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев постановил реорганизовать Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, сообщает пресс-служба Акорды.
Реорганизовать Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности путем его преобразования в Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития с передачей функций и полномочий по инновационной деятельности в Министерство науки и высшего образования", - говорится в тексте указа.
Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития и Министерство науки и высшего образования определены правопреемниками прав и обязательств Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности в соответствии с передаваемыми функциями и полномочиями.
Указ вводится в действие со дня его подписания.
18.09.2025, 20:02 13996
Мырзабосынов представил Токаеву отчет по поддержке детско-юношеского спорта
Фото: Акорда
Астана. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра туризма и спорта Ербола Мырзабосынова, сообщает пресс-служба Акорды.
Глава государства заслушал доклад о ходе реализации поручений по комплексному реформированию спортивной отрасли.
Ербол Мырзабосынов представил отчет по поддержке детско-юношеского спорта, развитию международного сотрудничества, внедрению научного подхода в спорт, оптимизации бюджетных средств и совершенствованию законодательной базы; доложил, что активно продолжается работа по формированию вертикальной системы управления в сфере спорта.
После проведения всестороннего анализа состояния спортивной отрасли в ряде регионов назначены новые руководители управлений спорта, определены конкретные показатели эффективности работы, размер выплат спортсменам и тренерам был приведен к единому показателю. Также определены критерии для отбора приоритетных видов спорта.
Активно реализуется новая редакция закона о физической культуре и спорте, вступившая в силу в текущем году и направленная на оптимизацию бюджетных средств, определение приоритетных для развития видов спорта, лимитирование выплат профессиональным клубам.
Министр проинформировал президента о мерах по привлечению иностранных туристов и совершенствованию законодательной базы.
По поручению главы государства разработаны комплексные планы развития Щучинско-Боровской курортной зоны и Мангистау, также готовится план развития Алматинского горного кластера. Разработана межведомственная дорожная карта развития курортных регионов страны с повышенным вниманием к обеспечению безопасности туристов, повышению стандартов к санитарному состоянию, транспортной доступности.
В завершение глава государства поставил перед министром ряд задач. В частности, отмечена необходимость продолжить внедрение модели вертикального управления, ускорить приватизацию футбольных клубов. Кроме того, важной задачей названо дальнейшее совершенствование законодательства в сфере туризма.
18.09.2025, 19:09 17081
В Шымкенте прокуратура предотвратила необоснованное расходование 61 млн тенге
К дисциплинарной ответственности был привлечен руководитель аппарата акима района
Шымкент. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте прокуратура в рамках надзора за законностью в сфере государственных закупок предотвратила необоснованное расходование бюджетных средств на сумму свыше 61 млн тенге, сообщает пресс-служба надзорного органа.
Установлено, что районный акимат необоснованно включил в план закупок строительство игровой площадки без одобрения народного участия.
По акту надзора прокуратуры района из плана закупок местного исполнительного органа исключено необоснованное планирование расхода бюджетных средств на сумму свыше 61 млн тенге, за допущенное нарушение к дисциплинарной ответственности был привлечен руководитель аппарата акима района.
18.09.2025, 13:18 40396
Токаев назначил заместителя председателя АРРФР
Им стал Даурен Салимбаев
Астана. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о назначении заместителя председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), сообщает Акорда.
На должность назначен Даурен Салимбаев.
До назначения Салимбаев работал директором департамента методологии и пруденциального регулирования финансовых организаций.
Напомним, возглавляет агентство Мадина Абылкасымова, ранее занимавшая должность заместителя председателя Национального банка.
18.09.2025, 12:14 46286
Обновленные правила медосвидетельствования разъяснили в МВД
Сама процедура освидетельствования остается прежней: принципиальных изменений не произошло
Астана. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве внутренних дел РК разъяснили обновленные правила проверки водителей на опьянение, которые вступили в силу 16 сентября.
Данные правила применяются исключительно в отношении водителей транспортных средств и используются в рамках административного производства согласно статье 796 Кодекса об административных правонарушениях. Основанием для направления на освидетельствование является наличие признаков, позволяющих предположить, что водитель находится в состоянии опьянения. Для пешеходов и иных участников дорожного движения никаких дополнительных процедур не вводится", - подчеркнули в ведомстве.
Сама процедура освидетельствования остается прежней: принципиальных изменений не произошло.
Главное новшество касается формы утверждения. Если ранее правила закреплялись постановлением правительства, то теперь они утверждены приказом министра внутренних дел. Такой подход соответствует политике децентрализации и дебюрократизации, что упрощает порядок принятия подобных документов", - пояснили в МВД.
Там добавили, что водитель имеет право отказаться от прохождения проверки с использованием алкотестера, потребовав проведение освидетельствования в медицинском учреждении, однако отказ либо уклонение от медицинского освидетельствования станет основанием для возбуждения производства по части 4 статьи 613 КоАП.
В МВД напомнили, что новые правила направлены на повышение правовой определенности и защиту прав участников дорожного движения, при этом сама процедура остается максимально прозрачной и неизменной.
Напомним, новые правила медосвидетельствования вступили в силу 16 сентября. Достаточным основанием направления на медосвидетельствование является нарушение участниками дорожного движения правил (ПДД) и выявление у них в ходе осмотра признаков опьянения.
18.09.2025, 10:09 51506
Минтруда Казахстана будет применять ИИ при назначении АСП
Фото: Depositphotos
Астана. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство труда и социальной защиты населения РК планирует применять технологии искусственного интеллекта (ИИ) при проактивном назначении адресной социальной помощи (АСП), сообщили в пресс-службе ведомства.
Минтруда ведет системную работу по цифровизации услуг в социально-трудовой сфере, в том числе в части внедрения ИИ.
На сегодняшний день мы "обучаем" ИИ при помощи модели Random Forest Classifier, это один из наиболее эффективных алгоритмов машинного обучения, позволяющий получать более точные и устойчивые результаты за счет объединения множества решающих факторов при назначении, это позволит автоматически определять право на получение АСП. Сейчас уже проведена комплексная валидация модели, достигнут уровень точности свыше 90%, что подтверждает ее готовность к внедрению", - сказал вице-министр труда и социальной защиты населения Олжас Анафин.
В ближайшее время технология будет запущена в пилотном режиме для рассмотрения новых заявлений на АСП. Во время пилотного запуска будет осуществляться сбор статистики по решениям модели ИИ.
Отмечается, что на первом этапе решения ИИ будут носить рекомендательный характер для местных исполнительных органов с последующим рассмотрением возможности их использования как одного из критериев принятия решений.
Второй этап проекта предусматривает расширение возможностей модели за счет применения технологии "компьютерного зрения". На данном этапе предполагается включение анализа визуальных данных: фото- и видеоматериалов, предоставляемых в рамках заявлений. Это позволит учитывать не только текстовую информацию, но и визуальные признаки, повышающие объективность оценки уровня благосостояния семьи и условий проживания. Новые данные будут использованы для дообучения модели с целью повышения точности ее решений.
Третий этап проекта предполагает на основе всестороннего анализа предлагать детальный план по выводу семей из трудной жизненной ситуации как на уровне региона, района, так и на уровне конкретной семьи.
Ранее сообщалось, что в Казахстане появится Министерство искусственного интеллекта.
18.09.2025, 09:33 53376
Ворошиловское водохранилище вернули в коммунальную собственность
Фото: акимат Алматинской области
Конаев. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Вступило в силу решение специализированного межрайонного экономического суда Алматинской области о возврате Ворошиловского водохранилища в коммунальную собственность, сообщили в пресс-службе Верховного суда.
По данным суда, в 2017 году водохранилище Ворошиловское было передано индивидуальному предпринимателю в доверительное управление на 49 лет без права выкупа. После смерти предпринимателя в 2021 году право управления водохранилищем перешло к его вдове.
Однако вследствие недобросовестного исполнения условий договора доверительного управления и бизнес-плана, отсутствия надлежащего контроля и неэффективного управления в 2024 году произошел прорыв основной дамбы водохранилища, что нанесло значительный ущерб имуществу государства. Огромные земельные площади остались без полива", - проинформировали в суде.
Отмечается, что "поскольку вдова не отреагировала должным образом на неоднократные претензии управления финансов, ведомство обратилось в суд с иском, требуя признать недействительными: договор доверительного управления от 2017 года, дополнительное соглашение от 2021 года, свидетельство о праве на наследство, выданное вдове в отношении водохранилища, а также вернуть водохранилище в коммунальную собственность".
По данным суда, иск удовлетворен частично. Суд постановил признать договор доверительного управления 2017 года прекращенным в связи со смертью предпринимателя, признать недействительным дополнительное соглашение 2021 года, признать недействительным свидетельство о праве на наследство, выданное вдове относительно водохранилища.
Суд обязал вдову возвратить водохранилище в коммунальную собственность. Таким образом, восстановлены законные интересы государства в части неправомерной передачи прав на государственное имущество. Решение вступило в законную силу", - сообщили в пресс-службе.
17.09.2025, 17:20 94721
Единый электронный архив документов создадут в Казахстане
Фото: depositphotos.com
Астана. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис одобрил в первом чтении проект изменений и дополнений по вопросам архивного дела, разработанный Министерством культуры и информации, сообщает пресс-служба нижней палаты.
Одобренный законопроект расширяет правовое регулирование в сфере формирования, хранения и использования архивных документов. В частности, упорядочены нормы хранения и использования таких материалов, как опытно-конструкторские, проектно-сметные и градостроительные документы, а также чертежи и текстовые записи к ним. Ключевым нововведением станет внедрение информационной системы "Единый электронный архив документов", - отметили в пресс-службе.
Подчеркивается, что система обеспечит хранение всей оцифрованной архивной документации и автоматизацию бизнес-процессов государственных и ведомственных архивов.
Законопроект также закрепляет функции госархивов по защите персональных данных и личной информации граждан, находящейся на хранении, особенно при запросах на третьих лиц", - добавили в пресс-службе.
Ранее правительство одобрило план по реализации послания президента Казахстана.
