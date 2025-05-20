Правительство выделило более 2,5 млрд тенге на ремонт ТЭЦ Кызылорды

Фото: правительство

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Астана. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Правительством выделено более 2,5 млрд тенге на реализацию проекта по реконструкции трех паровых котлов Южной котельной города Кызылорды. Соответствующее постановление подписано премьер-министром Олжасом Бектеновым.





В частности, по данным правительства, средства будут направлены в ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр", которое является единственным предприятием, обеспечивающим централизованным теплоснабжением жителей города Кызылорды через 3 источника: основную ТЭЦ, Южную и автономные котельные.





В настоящее время основное оборудование Южной котельной находится в аварийном состоянии и функционирует без резервных мощностей.





Реализация проекта по их реконструкции началась в 2024 году, из резерва правительства тогда было выделено 2,04 млрд тенге, из областного бюджета - 655 млн тенге. За этот период выполнены работы по замене оборудования химической очистки воды, демонтажу старых котлов, а также подаче заявок на завод для изготовления новых.





Завершение проекта позволит подготовиться к предстоящему отопительному сезону и обеспечить стабильным теплоснабжением жителей южной части города, объекты которой составляют 197 многоквартирных жилых комплексов, 73 социальных и 69 хозяйственных объектов.





В рамках национального проекта "Модернизация энергетического и коммунального секторов" предполагается реализация в регионе 4 проектов по ремонту тепловых сетей.