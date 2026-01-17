Президент Казахстана подписал закон о банках

Фото: Акорда

Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана подписал закон Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", - Президент Казахстана подписал закон Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", сообщила пресс-служба Акорды.





Также главой государства подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства".





В Нацбанке отметили , что принятыми законами помимо совершенствования банковского регулирования формируется основа для дальнейшего эффективного развития финансовых технологий и безопасного внедрения инноваций.





Первое. Закрепляется правовой статус Национальной цифровой финансовой инфраструктуры (НЦФИ) и ее компонентов: Национальной платежной системы, Межбанковской системы платежных карточек и Межбанковской системы мобильных платежей, платформы Цифрового тенге и Открытого банкинга, Системы биометрической идентификации, Национального центра по противодействию мошенническим операциям (Антифрод-центр). Предусматривается совершенствование взаимодействия банков с НЦФИ для повсеместного оказания услуг по мобильным переводам и QR-платежам в интересах населения и бизнеса (данный сервис позволит населению принимать и осуществлять QR-платежи и мобильные переводы между разными банками).





Реализация и развитие НЦФИ направлены на повышение эффективности межбанковского взаимодействия, расширение оказания инновационных финансовых сервисов и повышение конкуренции на финансовом рынке.





Второе. Формируется статус новой цифровой формы национальной валюты - цифровой тенге. Цифровой тенге выступает законным платежным средством на территории Казахстана. Единственным эмитентом цифрового тенге является Национальный банк, взаимодействие с цифровым тенге будет осуществляться через участников финансового рынка.





Благодаря технологии смарт-контрактов и программируемости цифровой тенге открывает возможности для создания инновационных сервисов и обеспечения прозрачности использования государственных финансов.





Третье. Устанавливается комплексный правовой режим для выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА) и расширения регулируемого оборота необеспеченных криптовалют, а также требования к инфраструктуре их обращения и полномочия регулирующих органов.





Введение регулируемого оборота необеспеченных цифровых активов (криптовалют, через лицензируемых провайдеров услуг цифровых активов) позволит легализовать крипто-фиатные каналы (механизм перевода/обмена криптовалюты на деньги), обеспечить защиту прав граждан и прозрачность операций.





Таким образом, создается единый регулируемый и инклюзивный рынок цифровых активов на национальном уровне, направленный на бесшовную интеграцию цифровых инструментов в национальную финансовую систему, отметили в Нацбанке.





Как сообщалось ранее, одна из ключевых норм закона - усиление защиты прав потребителей через внедрение поведенческого надзора. Поведенческий надзор будет следить за соблюдением прав заемщиков, добросовестным поведением банков и прозрачностью их работы с клиентами.





Также будет контролироваться полнота раскрываемой информации, корректность договоров и наличие механизмов досудебного урегулирования споров. Предусматривается создание единого офиса финансового омбудсмена, который объединит существующих банковского, страхового и микрофинансового омбудсменов.





Также банки будут обязаны раскрывать полную и понятную информацию о финансовых продуктах, включая процентные ставки, сроки и условия кредитования.





Кроме того, в целях повышения конкуренции и упрощения доступа на банковский рынок предусматривается введение двух видов лицензий - базовой и универсальной. При этом базовая лицензия будет отличаться от универсальной по объему разрешенных операций.