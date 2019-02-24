Президент подписал указ об увольнении в запас и призыве солдат-срочников

Астана. 14 февраля. Kazakhstan Today - Глава государства подписал указ "Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы, и очередном призыве граждан Республики Казахстан на срочную воинскую службу в марте - июне и сентябре - декабре 2019 года", передает Kazakhstan Today.

Президент постановил уволить в запас из рядов Вооруженных сил Республики Казахстан, Министерства внутренних дел Республики Казахстан, Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, Службы государственной охраны Республики Казахстан в марте - июне и сентябре - декабре 2019 года военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы.

Призвать на срочную воинскую службу в Вооруженные силы Республики Казахстан, Министерство внутренних дел Республики Казахстан, Комитет национальной безопасности Республики Казахстан, Службу государственной охраны Республики Казахстан в марте - июне и сентябре - декабре 2019 года граждан мужского пола в возрасте от восемнадцати до двадцати семи лет, не имеющих права на отсрочку или освобождение от призыва", - говорится в документе.

Местным исполнительным органам поручено организовать и обеспечить проведение призыва граждан на срочную воинскую службу в марте - июне и сентябре - декабре 2019 года через соответствующие местные органы военного управления.

Правительству Республики Казахстан, Комитету национальной безопасности Республики Казахстан, Службе государственной охраны Республики Казахстан поручено организовать финансовое и материальное обеспечение отправки граждан Республики Казахстан, призванных в Вооруженные силы РК, МВД РК, КНБ РК, Службу государственной охраны РК для прохождения срочной воинской службы, и увольнения военнослужащих, выслуживших установленные сроки срочной воинской службы.

Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

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