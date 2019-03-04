Президент РК подписал поправки в законодательство по вопросам здравоохранения

Астана. 3 января. Kazakhstan Today - Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения", передает Kazakhstan Today.





Как сообщили в пресс-службе Акорды, закон направлен на совершенствование системы здравоохранения.





Текст закона публикуется в печати.





Как сообщалось ранее, 20 декабря 2018 года сенат принял поправки в законодательство по вопросам здравоохранения. Поправки в законодательство по вопросам здравоохранения предусматривают внедрение новой модели государственного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП), в который входят: скорая медицинская помощь; санитарная авиация; первичная медико-санитарная помощь; консультативно-диагностическая помощь по направлению специалиста первичной медико-санитарной помощи и профильных специалистов; стационарозамещающая медицинская помощь для лечения социально значимых заболеваний и лечения хронических заболеваний; стационарная медицинская помощь; обеспечение препаратами крови и ее компонентами по медицинским показаниям; восстановительное лечение и медицинская реабилитация больных туберкулезом и перенесших туберкулез; сестринский уход для отдельных категорий населения и паллиативная помощь и другое.





Документом расширяются полномочия уполномоченного органа в сфере здравоохранения по вопросам: координации и мониторингу деятельности по вопросам корпоративного управления в государственных юридических лицах в области здравоохранения; межотраслевой координации деятельности по внедрению и реализации международных медико-санитарных правил; разработке и утверждению положения о статусе и полномочиях национального координатора по международным медико-санитарным правилам и глобальной программе общественного здравоохранения и другим.





Также в ходе заседания сената были приняты поправки в законодательство по вопросам обращения лекарственных средств и медицинских изделий.





В рамках документа предусматривается введение регулирования цен на все лекарственные средства путем утверждения предельных цен с 1 января 2019 года; формирование национального формулярного перечня лекарственных препаратов и медицинских изделий для бесплатного или льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан на основе комплексной оценки "технологий здравоохранения"; внедрение этических норм продвижения лекарственных средств; пересмотр условий государственной регистрации, перерегистрации и внесения изменений в регистрационное досье лекарственных средств и медицинских изделий; переход на электронный закуп лекарственных средств и медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного медицинского страхования посредством веб-портала закупок лекарственных препаратов и медицинских изделий, а также единого оператора для сопровождения и системно-технического обслуживания веб-портала.





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