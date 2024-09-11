10.09.2024, 09:36 32451
Президент РК присвоил Сату Токпакбаеву звание "Халық қаһарманы"
Президент подписал указ
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Астана. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О присвоении звания "Халық қаһарманы" Токпакбаеву С.Б.", сообщила пресс-служба Акорды.
За выдающиеся заслуги перед Республикой Казахстан присвоить звание "Халық қаһарманы" с вручением знака особого отличия - Золотой звезды и ордена "Отан" Токпакбаеву Сату Бесимбаевичу - государственному деятелю", - говорится в документе.
Указ вводится в действие со дня подписания.
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10.09.2024, 19:00 15171
Назначен гендиректор АО "Казавиаспас"
Должность получил Алпамыс Камалов
Фото: пресс-служба АО "Казавиаспас"
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Астана. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Алпамыс Камалов назначен генеральным директором авиакомпании АО "Казавиаспас", сообщает пресс-служба АО.
Алпамыс Камалов родился 31 октября 1981 года в Уральске. Образование высшее, окончил Академию гражданской авиации по специальности "Эксплуатация воздушного транспорта", Академию труда и социальных отношений по специальности "Государственное и местное управление".
Трудовую деятельность начал в филиале РГП "Казаэронавигация" Атырау на должности инженера-диспетчера. Более 10 лет проработал в сфере авиации. В разные годы работал на различных руководящих должностях. С марта 2024 года по сентябрь работал заместителем генерального директора по инфраструктуре и развитию АО "Казавиаспас".
10.09.2024, 17:40 16561
Как в Казахстане действует механизм принудительного возврата "необъяснимого богатства"
Фото: Depositphotos
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Астана. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель комитета по возврату активов Генеральной прокуратуры Казахстана Нурдаулет Суиндиков на брифинге службы центральных коммуникаций рассказал, как в стране действует механизм принудительного возврата "необъяснимого богатства".
В частности, работа комитета по линии добровольного возврата активов охватывает 4 основных компонента: пополнение республиканского бюджета; возврат активов в натуре; реинвестирование капитала и реализацию соцпроектов. Достигнутое - это результат проявления субъектами закона доброй воли по построению диалога с государством и готовности вкладывать нажитый капитал в национальную экономику, на благо народа и процветание Казахстана.
Если такой инициативы нет и комитет имеет разумные сомнения законности происхождения актива, то применяются принудительные механизмы. Основной инструмент - это так называемый иск о необъяснимом богатстве. По таким судебным делам основное бремя доказывания лежит на ответчике. Если он не сможет достоверно опровергнуть доводы комитета о незаконности происхождения актива, то имущество по решению суда обращается в доход государства", - пояснил Нурдаулет Суиндиков.
Также, по его словам, с 2022 года возвращены активы на 1,5 трлн тенге. Они взысканы в пользу государства по уголовным, гражданским, административным делам и производствам в рамках контрольно-надзорной деятельности государственных органов.
С текущего года мы начали использовать новые механизмы и способы возврата, установленные соответствующим законом. Мы строго придерживаемся целей принятия закона по обеспечению стабильного экономического и социального развития страны на благо народа Казахстана путем вовлечения активов в легальный оборот. Одним из основных принципов закона является поощрение добровольного возвращения. Его преимущество состоит в том, что субъект может сохранить часть своего имущества. В то же время он может реализовать необходимые стране проекты, которые напрямую влияют на благосостояние наших граждан", - добавил председатель комитета по возврату активов.
Ранее сообщалось, что прокуроры инициировали иски о возврате в госсобственность имущества на 4,8 млрд тенге.
10.09.2024, 17:17 18806
В Казахстане стартовало многонациональное учение "Безграничное братство - III"
В военных маневрах принимают участие около трехсот военнослужащих
Фото: МО РК
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Туркестан. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области стартовало многонациональное учение "Безграничное братство - III", в котором принимают участие спецназовцы шести стран, сообщает пресс-служба Министерства обороны Казахстана.
На горном учебном полигоне "Орда" в Туркестанской области состоялась торжественная церемония открытия многонационального учения подразделений специального назначения Азербайджана, Казахстана, Катара, Пакистана, Турции и Узбекистана", - проинформировали в ведомстве.
Подчеркивается, что в качестве наблюдателей на учение приглашены представители вооруженных сил Иордании и Кыргызстана.
Учение направлено на обмен опытом, повышение уровня оперативной совместимости органов управления и воинских контингентов, индивидуальной и групповой выучки личного состава подразделений", - сообщили в министерстве.
По данным ведомства, в военных маневрах принимают участие около трехсот военнослужащих. Также задействованы бронированная техника, звено армейской авиации и БПЛА.
Ранее совместные учения ОДКБ стартовали в Кыргызстане.
10.09.2024, 10:59 28091
Казахстану не хватает миллиона работников с техобразованием
Фото: UKIMET
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Астана. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Доля работников с профессионально-техническим образованием в Казахстане составляет примерно половину (49%) от общего числа занятого населения. За 10 лет показатель вырос на 17%, сообщила на заседании правительства министр труда и соцзащиты населения Светлана Жакупова.
Наибольшее количество работников с профессионально-техническим образованием в разрезе отраслей экономики преобладает в сферах торговли, промышленности, сельского хозяйства, транспорта и складирования, достигнув общей численности 2,5 миллиона человек. Тем не менее на рынке труда спрос на работников с профессионально-техническим образованием остается актуальным. Ожидаемый спрос на работников с техническим образованием заметно выше (на 70%), чем на работников с высшим образованием. Общая потребность в кадрах до 2030 года составляет 1,8 миллиона человек, из которых порядка 1 миллиона требуется с техническим образованием", - сообщила Жакупова.
В свою очередь министр просвещения РК Гани Бейсембаев рассказал на заседании, что в стране разработаны новые подходы к развитию системы технического и профессионального образования.
Теперь колледжи будут профилировать с учетом экономики региона.
Проведен анализ структуры экономики регионов. Совместно с госорганами определены четыре макрорегиона и их направления развития. С учетом данных направлений начата профилизация колледжей для того, чтобы сфокусировать регионы больше на техническом и профессиональном образовании. На сегодня перепрофилировано под структуры экономики регионов 195 колледжей", - заключил министр.
По его словам, в южных регионах, где сконцентрировано более трети рабочей силы страны, идет локализация простых производств и развитие инфраструктуры. В центральных и восточных областях планируется дальнейшая индустриализация для обеспечения межотраслевого и межрегионального перетока кадров. В северных регионах осуществляется интенсификация аграрного сектора, а в западных - создаются новые производства вокруг крупных компаний.
В целом систему профобразования в Казахстане планируют трансформировать. В частности, ведомство разрабатывает систему оценки организаций технического и профессионального образования. За основу будут взяты рейтинговые оценки, применяемые в международной практике и странах ОЭСР.
Главными критериями будут являться внедрение международных отраслевых стандартов обучения и доля сертифицированных по ним студентов. Оценка достижений проводится ежегодно и позволяет организациям технического и профессионального образования самостоятельно выстраивать индивидуальные траектории развития. Система оценки позволяет оценить все параметры деятельности в организациях технического и профессионального образования", - рассказал министр.
ТиПО поделят на 4 лиги. Колледжи, отнесенные к первой и второй лигам, будут входить в 100 технологических лидеров.
Они станут опорными ресурсными центрами для других колледжей. Уже сегодня колледжи страны внедряют такие стандарты и их выпускники проходят сертификацию по соответствующим специальностям", - пояснил Бейсембаев.
Также на платформе Skills.Enbek организации технического и профессионального образования (ТиПО), и вузы могут размещать курсы для признания микроквалификаций и развития площадок WorldSkills. Сейчас на платформе размещены 603 онлайн-курса, из которых 271 является бесплатным для населения.
10.09.2024, 10:24 30261
Отравление школьников в Мангистауской области: в Минздраве рассказали о состоянии детей
Фото: Минздрав РК
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Астана. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - На сегодняшний день в многопрофильной детской больнице Мангистауской области завершили лечение и выписаны 17 детей, пострадавших в результате инфекции. Все они находятся под наблюдением на дому и чувствуют себя удовлетворительно. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.
В стационаре продолжают лечение 75 детей, состояние которых оценивается как стабильное. В реанимационном отделении пациентов нет", - проинформировали в Минздраве.
С момента начала заболевания (6 сентября 2024 года) в медицинские учреждения области с симптомами - повышение температуры, жидкий стул, рвота, слабость - обратились 460 детей. Из них 92 были госпитализированы.
Все пациенты получают антибактериальную и дезинтоксикационную терапию, а также симптоматическое лечение. Врачи применяют современные методы регидратации и нормализации кишечной микрофлоры, что позволило значительно снизить тяжесть симптомов у пациентов. 8 сентября была проведена телемедицинская консультация с участием специалистов Национального координационного центра экстренной медицины Министерства здравоохранения РК. На место также была направлена группа специалистов-инфекционистов и гастроэнтерологов из Медицинского университета Астаны, которые продолжают координировать лечение", - отметили в ведомстве.
Кроме того, по данным Минздрава, 10 сентября по поручению министра на место прибыл вице-министр здравоохранения Ержан Нурлыбаев. Он посетил больницу и встретился с медицинским персоналом. Вице-министр также отметил, что благодаря своевременным мерам как со стороны врачей, так и местных властей ситуация постепенно стабилизируется и число детей в связи с выздоровлением будет расти.
Ситуация находится на личном контроле министра здравоохранения.
Напомним, по делу о массовом отравлении школьников в селе Бесшокы Мангистауской области создана следственная группа.
10.09.2024, 09:59 31201
На границе Казахстана усилят контроль за вывозом ГСМ
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Астана. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 9 сентября 2024 года под председательством первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра проведено совещание по вопросам обеспечения внутреннего рынка ГСМ. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
По итогам рассмотрения текущей ситуации на рынке ГСМ отмечено существенное увеличение потребления бензина АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива в южных регионах страны. Основной причиной являются перетоки и "серый экспорт" из-за диспаритета казахстанских цен с соседними странами.
Кроме того, в последнее время на границе фиксируются случаи экспорта востребованных нефтепродуктов под видом "товаров прикрытия".
В целях недопущения дефицита на внутреннем рынке АФМ, ПС КНБ, КГД МФ совместно с иными заинтересованными государственными органами поручено усилить контроль за вывозом ГСМ на пограничных переходах. Также первым заместителем премьер-министра поручено Министерству энергетики актуализировать перечень разрешенных к вывозу нефтепродуктов и обеспечить стабильную выработку нефтепродуктов на отечественных НПЗ", - сообщили в правительстве.
09.09.2024, 17:35 54236
Токаев и генсек Всемирной туристкой организации ООН рассмотрели перспективные направления расширения партнерства
Президент подтвердил приверженность Казахстана тесному сотрудничеству с организацией
Фото: Акорда
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Астана. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и генеральный секретарь Всемирной туристкой организации ООН Зураб Пололикашвили рассмотрели перспективные направления расширения партнерства РК с организацией, сообщает Акорда.
Акцент был сделан на практических шагах, которые помогут повысить туристическую привлекательность страны и укрепить ее позиции на международной арене", - отметили в пресс-службе.
Также Касым-Жомарт Токаев подтвердил приверженность Казахстана тесному сотрудничеству с организацией и выразил готовность к реализации совместных инициатив в области туризма.
Кроме того, президент Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность делегации ЮНВТО и лично генеральному секретарю организации Зурабу Пололикашвили за участие в церемонии открытия и поддержку V Всемирных игр кочевников.
Генеральный секретарь Зураб Пололикашвили поблагодарил президента за теплый прием и высоко оценил уровень организации Всемирных игр кочевников в Астане. По его мнению, такие мероприятия открывают широкие возможности для развития туризма и экономики страны в целом.
Напомним, вчера Токаев выступил на церемонии открытия V Всемирных игр кочевников.
09.09.2024, 17:23 47346
Президент Казахстана назначил двух послов
Токаев подписал соответствующие указы
Фото: Акорда
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Астана. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев назначил двух послов, сообщает пресс-служба Акорды.
В частности, указами главы государства:
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Южно-Африканской Республике Еркин Ахинжанов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Объединенной Республике Танзания, Республике Мозамбик по совместительству;
- Данияр Сарекенов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Словения.
Кроме того, указом главы государства Алимхан Есенгельдиев освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Исламской Республике Афганистан.
Ранее Токаев назначил новых послов в Нидерландах и Швеции.
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