Президент РК запустил вторую линию железной дороги Достык - Мойынты
Фото: Акорда
Астана. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе VII международного транспортно-логистического бизнес-форума New Silk Way запустил вторую линию железной дороги Достык - Мойынты, сообщила пресс-служба Акорды.
Мы становимся свидетелями официального открытия второй линии железной дороги Достык - Мойынты, которая является действительно исключительно важным инфраструктурным проектом. Несомненно, он придаст особый импульс развитию и повышению эффективности транспортно-логистической системы Казахстана", - заявил Токаев.
Он напомнил, что 35 лет назад был запущен проект Достык - Алашанькоу.
Соединение железнодорожных путей Казахстана и Китая стало историческим событием для нашей страны... Великий Шелковый путь проходил через Казахстан и Центральную Азию. Казахская земля издавна считается золотым мостом между Китаем и Европой. Китай - наш вечный близкий сосед и надежный союзник. Мы неизменно поддерживаем друг друга. Отношения между двумя народами основаны на прочной дружбе и взаимном доверии. Наши страны объединяет общее видение будущего. Поступательно укрепляется всестороннее сотрудничество. Особое значение имеет глобальный проект "Один пояс, один путь". Как известно, в 2013 году именно в Казахстане председатель Си Цзиньпин объявил об этой инициативе. Мы всесторонне поддерживаем данный проект и активно участвуем в его реализации, поскольку он полностью отвечает интересам нашей страны. Яркое тому подтверждение - вторая линия железной дороги Достык - Мойынты", - сказал президент.
Новая дорога позволит увеличить объемы грузоперевозок в пять раз, будут сокращены сроки доставки экспортных товаров и укрепится транзитный потенциал.
Глава государства отметил, что сегодня Казахстан превратился в один из главных транзитных хабов Евразии.
Казахстан соединяет Север и Юг, Запад и Восток. Через территорию страны проходят 5 железнодорожных коридоров, открывающих путь к крупнейшим торговым рынкам мира. Мы придаем особое значение развитию транспортно-логистической инфраструктуры. За последние десять лет в отрасль было инвестировано около $35 млрд", - сказал Токаев.
По его словам, в дальнейшем планируется строительство 5 тысяч километров и ремонт 11 тысяч километров железных дорог.
В настоящее время ведется работа по строительству железной дороги Мойынты - Кызылжар. Будут модернизированы участки от станции Кызылжар до порта Актау. Этот маршрут является ключевой частью Транскаспийского международного транспортного маршрута. Все эти меры укрепят связи между Европой и Азией, а также придадут мощный импульс динамичному развитию Трансказахстанского железнодорожного маршрута и Среднего коридора. В целом, чтобы поддерживать свою конкурентоспособность, государство должно уделять первостепенное внимание укреплению экономики. При этом особая роль отводится транспортно-логистической отрасли. Поэтому наращивание транзитного потенциала Казахстана остается одним из главных приоритетов. Перед железнодорожной отраслью стоят масштабные задачи", - подчеркнул президент.
Глава государства отметил, что в дальнейшем в эту сферу будут активно внедряться цифровизация и технологии искусственного интеллекта, что позволит превратить ее в одно из передовых направлений экономики страны.