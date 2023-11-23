22.11.2023, 19:20 38851
Президент сообщил о готовности создать условия для инвестиционной деятельности SOVICO Group
Фото: Акорда
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Астана. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления SOVICO Group Нгуен Тхань Хунга, сообщает пресс-служба Акорды.
Глава государства, приветствуя Нгуен Тхань Хунга, с теплотой вспомнил свой официальный визит во Вьетнам в августе. Достигнутые в ходе визита договоренности придали дополнительный импульс расширению двустороннего сотрудничества и открытию новых областей взаимовыгодной кооперации.
Президент сообщил о готовности Казахстана создать необходимые условия для инвестиционной деятельности SOVICO Group в нашей стране.
Мы приветствуем вашу деловую активность в Казахстане. Я уверен, что мы сможем определить области взаимного сотрудничества", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
По его мнению, эти меры послужат еще одним стимулом для активизации деловых отношений между Казахстаном и Вьетнамом.
В ходе встречи были рассмотрены наиболее перспективные направления взаимодействия, включая сотрудничество в транспортно-логистической, финансовой и горнорудной сферах.
Ранее министр транспорта РК Марат Карабаев в ходе брифинга заявил, что сегодня ведутся переговоры о продаже Qazaq Air с привлечением вьетнамской компании.
Разные варианты обсуждаем, но более детальное обсуждение проходит с вьетнамским лоукостером VietJet группы компаний SOVICO Group", - рассказал глава Министерства транспорта Казахстана.
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22.11.2023, 13:53 61196
Мажилис одобрил внесение изменений в устав ОДКБ
Одно из дополнений расширяет направление деятельности государств - членов ОДКБ в части взаимодействия в сфере биологической безопасности
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Астана. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские мажилисмены приняли закон о ратификации четвертого протокола, согласно которому вносятся изменения в устав Организации Договора о коллективной безопасности.
В мажилисе напомнили, что в устав трижды вносились изменения - протоколом от 10 декабря 2010 года, а также вторым и третьим протоколами от 8 ноября 2018 года. При этом 26 августа 2022 года главами государств - членов организации в индивидуальном порядке подписан четвертый протокол о внесении изменений в устав, который предусматривает два дополнения в статьи 8 и 17 устава", - сообщает ТАСС.
Первое дополнение расширяет направление деятельности государств - членов ОДКБ в части взаимодействия в сфере биологической безопасности.
Второе дополнение носит процедурный характер и предусматривает досрочное прекращение полномочий генерального секретаря организации по решению Совета коллективной безопасности ОДКБ согласно представлению Совета министров иностранных дел объединения.
После принятия мажилисом закон о ратификации четвертого протокола поступит на рассмотрение в верхнюю палату парламента.
22.11.2023, 11:52 68976
Казахстанцы смогут корректировать личные данные на eGov онлайн
Восемь сервисов корректировки сведений доступны на портале электронного правительства eGov.kz и в мобильном приложении eGov Mobile
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Астана. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Восемь новых сервисов корректировки сведений в информационных системах государственных органов появились на портале электронного правительства eGov.kz и в мобильном приложении eGov Mobile, сообщается на портале электронного правительства.
Сервисы позволят актуализировать ошибочные данные и получать госуслуги без каких-либо препятствий в дальнейшем. Корректировать свои сведения можно будет в случае выявления некорректных данных о семье (браке, рождении, расторжении брака, усыновлении/удочерении, установлении отцовства, перемене ФИО, смерти), регионе в паспорте вакцинации, об ошибочных сведениях транспортных средств, о залоге движимого имущества, не подлежащего обязательной государственной регистрации, а также актуализировать сведения о воинской службе", - говорится в информации.
Также можно исправить сведения о наименовании и местонахождении юридического лица и объектов недвижимости и об образовании, в частности актуализировать данные дипломов ВУЗ и ТиПО, аттестата.
Как вы знаете, данные о гражданине, его квартире либо автомобиле, находятся в различных государственных базах данных госорганов. В том числе эти сведения отображаются в личном кабинете пользователя в eGov.kz и eGov Mobile. Случаются отдельные кейсы, когда данные сведения некорректны, соответственно, это влияет на возможность получения госуслуг. Теперь для упрощения жизни граждан мы совместно с госорганами создали 8 сервисов корректировки сведений. К примеру, если у вас некорректные сведения о семье либо об образовании, то вы можете подать заявку, прикрепить фото оригинала документа либо другие необходимые сведения. Заявка будет обработана и сведения будут скорректированы соответствующим госорганом", - рассказал председатель правления АО "Национальные информационные технологии" Ростислав Коняшкин.
В приложениях можно откорректировать следующие данные:
- сведения о вакцинации;
- ошибочные сведения о транспортных средствах;
- наименование и местонахождение юридического лица;
- сведения о залоге движимого имущества, не подлежащего обязательной государственной регистрации;
- сведения об объектах недвижимости в информационной системе "Государственная база данных "Регистр недвижимости";
- данные о регистрации акта гражданского состояния;
- сведения о воинской службе;
- сведения о документах об образовании.
Для корректировки сведений необходимо заполнить обязательные поля, описать проблему, прикрепить копию документа при необходимости и подписать услугу. Также "Сервисы корректировки" доступны на главной странице в мобильном приложении eGov Mobile.
Результат оказания услуги направляется в личный кабинет в форме "Уведомления об актуализации сведений" либо "Мотивированный ответ об отказе в оказании услуги".
22.11.2023, 11:48 68046
В Казахстане изменят механизм постановки в очередь на жилье Дополнено
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Астана. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса одобрили в первом чтении проект закона, согласно которому на базе "Отбасы банка" создадут центр обеспечения жильем, на учет в который могут встать все граждане вне зависимости от принадлежности к определенным категориям, сообщает пресс-служба мажилиса.
Подчеркивается, что это позволит применить принцип одного окна. При этом срок отсутствия жилья для новых очередников предлагается увеличить до 10 лет.
Кроме того, расширят перечень первоочередников на получение жилья. В него войдут также семьи, имеющие детей с инвалидностью, и лица с инвалидностью 1-й и 2-й групп.
Семьи лиц, погибших при исполнении государственных или общественных обязанностей, будут обеспечиваться акиматами жильем не позднее одного года. Вносятся и другие поправки.
Также в рамках изменений "Отбасы банк" преобразуют в национальный институт развития, который будет централизованно осуществлять функции по постановке на учет граждан и его ведению, а также распределению и предоставлению жилья.
Отбасы банк" выведут из системы банков второго уровня и обязательного гарантирования депозитов. Однако уполномоченные органы оставят за собой контроль и надзор по ряду вопросов, а сохранность размещенных в нем вкладов будет гарантировать государство.
Дополнено 22.11.2023, 12.20
Министр промышленности Канат Шарлапаев рассказал, кого исключат из очереди на жилье в Казахстане.
Из основной части тех людей, которые будут подлежать исключению из очереди на жилье, 90 тысяч людей - это как раз те люди, которые в течение пятилетнего срока уже являлись собственниками квартир", - заявил министр.
Он подчеркнул, что по закону эти люди не имеют права претендовать на государственную поддержку.
Дополнено 22.11.2023, 16.10
В "Отбасы банке" прокомментировали сообщение по поводу его вывода из системы банков второго уровня.
Сегодня в ходе пленарного заседания мажилис в первом чтении одобрил законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реформирования жилищной политики". Если закон будет принят, то все списки очередников будут переданы в центр обеспечения жильем, который будет создан на базе "Отбасы банка". Банк в свою очередь будет преобразован в Национальный институт развития с сохранением функций банка второго уровня", - говорится в сообщении банка.
Функции банка расширятся, но он останется банком второго уровня, реализующим систему жилищных строительных сбережений, пояснила председатель правления "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова.
Казахстанцы, как и прежде, могут накапливать средства на депозите, получая на свои накопления вознаграждение банка и премию государства, для получения самых доступных в Казахстане кредитов. По настоянию депутатов мажилиса банк, даже будучи институтом развития, остается под регуляторами - Агентством по регулированию и развитию финансового рынка РК и Национальным банком. Они сохраняют контрольно-надзорные функции в отношении "Отбасы банка". Также банк остается участником Казахстанского фонда гарантирования депозитов. Это значит, что все депозиты клиентов под надежной защитой государства", - разъяснила глава банка.
Согласно проекту закона, списки очередников местных исполнительных органов, а это 646 тысяч человек, будут переданы в "Отбасы банк".
Постановка на учет в текущую базу будет прекращена. Вместе с тем на базе "Отбасы банка" будет создана электронная база "Центр обеспечения жильем", в которую все граждане вне зависимости от принадлежности к определенным категориям смогут встать на учет.
На каждую заявку будет формироваться цифровой портрет семьи. Там будет содержаться информация по доходам, имуществу, активам, что позволит в полной мере учитывать все характеристики семейного положения нуждающегося гражданина. Центр обеспечения жильем будет единой информационной базой, интегрированной с государственными базами данных. Создание центра позволит применить принцип одного окна.
При этом для актуализации сведений по участникам очереди законопроектом предусматривается инвентаризация очередников не реже одного раза в квартал, добавили в пресс-службе банка.
Ранее министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев рассказал о механизме выкупа субсидируемого по госпрограмме арендного жилья.
22.11.2023, 11:22 71326
В Алматы почти 17 тысяч зданий проверят на сейсмостойкость
Фото: Depositphotos
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Алматы. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы почти 17 тысяч зданий планируют проверить на сейсмостойкость, сообщает пресс-служба Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан.
В Алматы планируется проведение паспортизации 16 701 объекта, из них многоквартирные жилые дома, гостиницы, социальные объекты, гражданские и общественные здания", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что паспортизация дает возможность составить план возможных сценариев при случаях землетрясений.
После завершения паспортизации каждый исследуемый объект получит электронный паспорт", - добавили в министерстве.
Ранее сообщалось, что в Алматы и двух областях прогнозируют землетрясение. По итогам заключения прогнозной комиссии, заседавшей 10 марта, на предстоящей неделе на территории Алматы, Алматинской области и области Жетісу возможны небольшие толчки, ощутимостью до 3-3,5 балла.
Напомним, Казахстан входит в список государств с сейсмической нестабильностью. Высокому потенциалу сейсмической опасности подвержены территории Алматы, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областей. Однако самым активным является Алматинский регион - землетрясение может повлечь за собой сход лавин, селей, прорыв дамб.
По оценкам экспертов, в случае разрушительного землетрясения в Алматы потери составят порядка 400 тысяч человек, будет разрушено до 60 процентов зданий, а прямой ущерб составит порядка 200 миллиардов тенге. При этом потери будут не только огромны во всех отношениях, но и долгосрочны.
21.11.2023, 19:27 114276
Окончательное решение о строительстве АЭС примем только на основании референдума - глава Минэнерго
Фото: Depositphotos
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Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах мажилиса министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев высказался о предстоящем референдуме по строительству АЭС в Казахстане.
Как вы знаете, процесс подготовки к строительству АЭС начался задолго до решения о проведении национального референдума. То есть была достаточно большая работа проделана, были определены тендеры потенциальные. Мы теперь окончательное решение о строительстве примем только на основании национального референдума. И это будет полноценный референдум, на котором реально будет принято решение о строительстве или об отказе от строительства АЭС в Казахстане. Но консультации с участниками тендера мы ведем. Я уже говорил, что мы приостановили процесс принятия решения по выбору, но консультации - это рутинный технический процесс, который вытекает из наших текущих контактов", - сказал Алмасадам Саткалиев.
Глава Минэнерго выразил надежду на то, что казахстанцы понимают всю важность атомной энергетики.
Информационного агентства Kazakhstan Today провело опрос на тему "Как вы относитесь к мнению экспертов, что спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС?".
50,98% опрошенных ответили: "Этот вопрос не подлежит обсуждению, нужно строить АЭС для выхода из критической ситуации". 21,57% респондентов согласны с мнением экспертов, отметив, что АЭС позволит решить проблему энергодефицита. 9,8% считают, что нужно искать альтернативные пути решения проблемы. Против строительства АЭС проголосовали 17,65%, отметив, что станции небезопасны.
Отмечается, что Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии, наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города.
21.11.2023, 15:00 124856
Казахстан пересмотрит законодательство для возможности применения технологий Starlink
У Starlink нет необходимости устанавливать соответствующее оборудование на территории стран, где они могут оказывать услуги
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Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах правительства министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин рассказал журналистам, когда казахстанцы смогут пользоваться интернетом Starlink.
Как вы знаете, мы сейчас реализовываем пилотный проект с компанией Starlink. Сейчас в этот проект подключены 10 сельских школ, планируем в течение полугода подключить 2 тысячи школ, в которых действительно очень слабый интернет. Он не годится для трансформации системы образования", - рассказал Багдат Мусин.
Глава Минцифры отметил, что в Казахстане, как и в других странах, имеются законодательные ограничения для использования технологий Starlink. По его словам, все страны сейчас пересматривают законодательство, регулирующее отрасль связи.
Он пояснил, что Starlink - это новая технология связи. Три года назад, для того чтобы предоставлять услуги связи, необходимо было устанавливать оборудование здесь, на территории Казахстана, и интегрироваться с местными сетями связи.
Сейчас, так как это инновационная компания, они каждый раз ищут пути повышения эффективности, компания сделала лучшее межспутниковое соединение в космосе. У них уже нет необходимости устанавливать соответствующее оборудование на территории стран, где они могут оказывать услуги", - разъяснил министр.
Мусин уточнил, что об этом было заявлено только в этом году, поэтому законодательно данное новшество еще не изменено.
Для того чтобы эти изменения внести, мы реализовываем пилотный проект, чтобы в рамках него посмотреть на новую технологию и выработать нормы, которые должны быть включены в текущее законодательство. Пока это так называемая серая зона, мы помним, как это было с триколором по телевидению, то же самое сейчас происходит по Starlink, люди его устанавливают, но однозначно сейчас это не урегулировано, и законодательно сегодня непозволительно использовать технологию Starlink на территории Казахстана. Мы планируем, что в следующем году урегулируем эту ситуацию", - пообещал Багдат Мусин.
Он уточнил, что вначале будет выработана модель, которая в дальнейшем будет обсуждаться в мажилисе.
Если мажилис поддержит, будет принято. До конца следующего года мы точно урегулируем вопрос, то что касается школ - это пилотный проект. У нас есть видение, но это еще нужно обсудить с экспертами", - добавил министр.
Напомним, вице-президент SpaceX по вопросам Starlink Лорен Дрейер предложила сотрудничество по обеспечению отдаленных сел страны спутниковым интернетом.
Багдат Мусин рассказал, во сколько Казахстану обойдется установка Starlink в селах.
21.11.2023, 11:45 133136
Глава Минцифры предложил штрафовать за требование бумажных справок
Фото: Depositphotos
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Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе заседания правительства министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин предложил штрафовать за требование бумажных справок, передает корреспондент агентства.
Ежегодно нужно было предоставлять 50 млн справок из одного места в другое. Мы перевели их в цифровой формат. Однако анализ показал, что вопрос истребования бумажных справок полностью не решен. Имеют место истребования справок работодателями и школами (...) Просим ввести административную ответственность за неправомерное истребование справки", - заявил Багдат Мусин.
Также министр рассказал о цифровых сервисах, которые внедрены в прошлом году и востребованы гражданами.
Совместно с Министерством юстиции 5% доверенностей переведены в цифровой формат. Данная работа продолжается. По итогам совместной работы Министерства внутренних дел и государственной корпорации "Правительство для граждан" доля онлайн купли-продажи авто достигло 55%. 67% регистрации ипотеки в банках оформляются онлайн", - сообщил он.
Отдельно министр остановился на новшествах в сфере недвижимости.
При покупке или продаже недвижимости, например дома, квартиры или офиса, не будет необходимости обращаться к нотариусу или в ЦОН, как раньше. Такой онлайн-сервис будет предоставляться с использованием технологий Blockchain и биометрической идентификации. Все действия и видеоматериалы, совершаемые по каждому объекту, сохраняются в "электронном правительстве". Таким образом, процесс, занимавший несколько дней, сокращен до 1 часа", - подчеркнул Багдат Мусин.
В свою очередь премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов отметил, что сегодня 92% государственных услуг доступны в электронном формате.
Госорганами должны быть внедрены подходы, когда услуги оказываются по умолчанию. Одним из таких примеров является реализованный на платформе Smart Data Ukimet проект "Цифровая карта семьи". Данный подход нужно масштабировать по всем жизненным ситуациям", - заявил он.
Алихан Смаилов также заявил что, несмотря на высокие рейтинги и достижения, есть факторы, на которые необходимо обратить особое внимание.
На портале электронного правительства до сих пор недоступны 22 вида государственных услуг. Среди них такие, как признание документов об образовании, назначение жилищной помощи, продление срока аренды земельного участка. Люди также жалуются на некорректные данные. Только за 10 месяцев текущего года поступило более 56 тысяч заявок на корректировку сведений. Это говорит о недостаточно качественной работе при интеграции различных баз и оцифровке сведений", - сообщил премьер-министр.
Кроме того, по его словам, у посетителей ЦОНов вызывают недовольство большие очереди и отсутствие комфортных условий в помещениях.
Граждане с особыми потребностями не могут попасть в некоторые здания ЦОНов из-за отсутствия специальных пандусов и подъемников. В единый контакт-центр крайне сложно дозвониться. Подача заявок на получение лицензий и разрешений настолько усложнена, что заявители вынуждены обращаться в консалтинговые компании и к частным лицам. В целом перечисленные примеры снижают положительный эффект от большой проводимой работы. Поэтому надо чутко реагировать на жалобы и рекомендации граждан, оперативно принимать меры", - добавил он.
Ранее сообщалось, что работников ЦОНов наделят ответственностью за утечку данных.
21.11.2023, 10:31 106651
Премьер-министр поручил упростить процедуры оформления и прохождения грузов по железной дороге
Фото: Depositphotos
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Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов в ходе заседания правительства поручил министерствам транспорта, финансов, сельского хозяйства, Погранслужбе, фонду "Самрук-Казына" и КТЖ до конца года проработать вопросы упрощения процедур оформления и прохождения грузов.
Сроки рассмотрения должны сократиться как минимум в 2 раза", - отметил премьер.
По словам Смаилова, имеются вопросы и к оформлению грузов на границе, что сказывается на объемах транзита, экспорта и импорта.
Поэтому необходимо создать для бизнеса "одно окно" с минимальными сроками рассмотрения и подготовки документов. Все службы должны работать оперативно и синхронно", - сказал премьер.
Он отметил, что железная дорога является одной из ключевых сфер транспортной отрасли и экономики страны в целом. Казахстан находится в центре континента, на стыке многих международных транспортных маршрутов. Каждый год растут транзитные перевозки через Казахстан между Азией и Европой.
Железнодорожные грузоперевозки только между Казахстаном и Китаем за прошлый год составили свыше 23 млн тонн. В этом году этот показатель увеличился еще на 22%", - сказал Смаилов.
По его словам, в условиях быстро растущих объемов перевозок необходимо проводить планомерную работу по развитию инфраструктуры и обновлению подвижного состава. Для этого в ближайшие 3 года будут построены новые ветки железных дорог протяженностью свыше 1 тысячи км. Это Достык - Мойынты, Бахты - Аягоз, обводная линия Алматы. На этой неделе будет дан старт началу строительства участка Дарбаза - Мактаарал (152 км).
В целях обновления подвижного состава осуществляется закуп более 550 локомотивов, а также пассажирских и грузовых вагонов. Проводится модернизация действующих магистральных железнодорожный сетей общей протяженностью порядка 5 тысяч км. Вместе с тем имеется ряд проблем, которые требует незамедлительного решения. На сегодняшний день наблюдается высокий износ подвижного состава и магистральных сетей, которые достигают порядка 60%. Все это сказывается на скорости поездов и пропускной способности железной дороги", - добавил премьер-министр.
Он поручил Министерству транспорта совместно с фондом "Самрук-Казына" и КТЖ принять меры по активизации обновления парка подвижного состава и снижению уровня износа до 40% к 2029 году.
Железная дорога имеет стабильно высокий спрос на машиностроительную, рельсобалочную продукцию и различное оборудование. Причем отечественные производители не могут удовлетворить эти потребности, хотя у нас есть немало серьезных предприятий, деятельность которых связана с железной дорогой. Приходится обращаться к зарубежным партнерам. А ведь наши производители могли бы расширять производство, создавать дополнительные рабочие места, наращивать компетенции и выпуск продукции, обеспечивать рост отечественной экономики", - сказал премьер.
Министерствам промышленности и транспорта поручено разработать план развития отечественного производства на основе потребностей железнодорожной отрасли.
Также поступает много нареканий от населения к деятельности КТЖ. Это и систематические опоздания поездов, отсутствие должного сервиса, состояние пассажирских вагонов. Бизнес жалуется на несвоевременные поставки вагонов и отгрузки, длительные процедуры различных согласований. Все это негативно сказывается на развитии всей экономики", - сказал он.
Глава правительства поручил Министерству транспорта совместно с Фондом "Самрук-Казына" при трансформации КТЖ определить приоритетами работы национального оператора инфраструктуры - обеспечение качественного сервиса и своевременность оказания услуг.
Также он поручил Министерству науки и высшего образования проработать возможность выделения дополнительных грантов по техническим специальностям транспортной отрасли и совместно с Министерством транспорта рассмотреть вопрос создания института развития транспорта и логистики.
Ранее сообщалось, что в Казахстане построят свыше 1300 км новых железных дорог.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?