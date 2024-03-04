03.03.2024, 13:04 21281
Президент выразил соболезнования родным и близким Сейдахмета Куттыкадама
Фото: informburo.kz
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Астана. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким в связи с кончиной известного журналиста, ученого, общественного деятеля Сейдахмета Куттыкадама, сообщает Акорда.
Сейдахмет Рыскожаулы за долгие годы работы внес значительный вклад в развитие национальной науки и отечественной журналистики, воспитал достойных потомков. Благодаря активной гражданской позиции он снискал заслуженное уважение в обществе. Светлый образ Сейдахмета Рыскожаулы навсегда останется в сердцах всех, кто его знал", - говорится в телеграмме.
О кончине известного журналиста сообщила в Facebook коллега Куттыкадама журналистка Гульжан Ергалиева.
Сейдахмет Куттыкадам родился 9 мая 1946 года в Туркестане.
В разные годы работал главным редактором ряда республиканских газет и журналов. Автор более 500 публикаций в ведущих республиканских газетах и журналах, почетный журналист Казахстана, заслуженный деятель РК. Автор книг "Служение нации" (2009), "Казахская драма" (2010) и др.
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03.03.2024, 11:03 26821
Токаев поздравил президента Болгарии с национальным праздником
Глава государства пожелал Румену Радеву успехов в его ответственной деятельности, а дружественному болгарскому народу - процветания и благополучия
Фото: Акорда
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Астана. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Болгарии Румену Радеву в связи с празднованием национального праздника республики - Дня освобождения, сообщает Акорда.
Сегодня Болгария, будучи активным членом Европейского союза, добилась значительных успехов на пути устойчивого развития и повышения авторитета страны в международном сообществе. Желаю, чтобы под Вашим руководством Болгария достигла поставленных высоких целей. С удовлетворением отмечаю неизменное расширение горизонтов сотрудничества между Астаной и Софией, основанного на традиционной дружбе и взаимной поддержке. Уверен, что благодаря совместным усилиям многогранные отношения наших стран и впредь будут укрепляться", - говорится в телеграмме.
Глава государства пожелал президенту Болгарии успехов в его ответственной деятельности, а дружественному болгарскому народу - процветания и благополучия.
02.03.2024, 15:09 58471
Токаев поговорил с Путиным
Фото: Акорда
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Астана. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Акорды.
В ходе телефонного разговора главы государств отметили динамичное развитие двустороннего многопланового сотрудничества в духе стратегического партнерства и союзничества.
Собеседники обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках официального визита президента России в Астану в ноябре 2023 года и недавнего рабочего визита лидера Казахстана в Казань. Отмечена важность эффективного продвижения совместных проектов в сферах энергетики, транзита и логистики.
Лидеры стран также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.
02.03.2024, 14:41 59636
В Казахстане 31 предприятие задолжало работникам 700 млн тенге
Больше всего таких организаций в ВКО, Костанайской области и в Алматы
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Астана. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Под председательством заместителя премьер-министра РК Тамары Дуйсеновой состоялось заседание республиканской трехсторонней комиссии по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений, сообщает пресс-служба правительства.
В 2023 году инспекторами было проведено порядка 7 тыс. проверок, по итогам которых выдано более 4 тыс. предписаний по устранению нарушений. Наложено 2400 штрафов на сумму более 400 млн тенге.
На сегодня 31 предприятие задолжало 700 млн тенге 1,6 тыс. работников. Сообщено, что больше всего таких организаций в Восточно-Казахстанской, Костанайской областях и в Алматы. Кроме того, общий долг в 913 млн имеют 44 предприятия, признанные банкротами.
02.03.2024, 12:01 64396
Торги по продаже завода имени Кирова в Алматы отменили
МПС принято решение об отмене конкурса по реализации 100% простых акций
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Алматы. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Конкурс по реализации акций АО "Машиностроительный завод имени С.М. Кирова" отменен. Торги не состоятся, сообщает пресс-служба Министерства промышленности и строительства РК.
Принято решение об отмене конкурса по реализации 100% простых акций АО "Машиностроительный завод имени С.М. Кирова". В этой связи 28 февраля направлено распоряжение в адрес АО "НК "Казахстан инжиниринг". Таким образом, торги проводиться не будут", - сообщили в МПС.
Отмена конкурса обусловлена необходимостью актуализации и уточнения решений о реализации завода, принятых советом директоров АО "НК "Казахстан инжиниринг" от 29 октября 2021 года № 9.
01.03.2024, 17:25 97791
Весной на воинскую службу в Казахстане призовут свыше 20 тысяч человек
Фото: УВП Акмолинской области
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Астана. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Весной на воинскую службу в Республике Казахстан призовут свыше 20 тысяч человек, информирует пресс-служба Министерства обороны РК.
До 30 июня текущего года ряды Вооруженных сил, других войск и воинских формирований пополнят более двадцати тысяч казахстанцев в возрасте от 18 до 27 лет. К призыву в Вооруженные силы запланировано около 10 000, в Национальную гвардию - свыше 6500, в Пограничную службу КНБ около 3000, в Министерство по чрезвычайным ситуациям и в Службу государственной охраны - более 500 граждан", - сообщил на площадке СЦК заместитель начальника департамента организационно-мобилизационной работы Генштаба Вооруженных сил Казахстана Азамат Дусимов.
Он отметил, что призыв граждан на срочную воинскую службу проводится в максимально открытом формате. Для получения необходимой информации, касающейся призыва, во всех департаментах по делам обороны функционируют электронные почтовые ящики, созданы официальные аккаунты в социальных сетях.
Также представитель Минобороны предостерег граждан от попыток решения вопросов отсрочки или освобождения от призыва сомнительными способами за вознаграждение.
Услуги отсрочки или освобождения от призыва предоставляются гражданам местными исполнительными органами через портал электронного правительства на безвозмездной основе. На сайте egov.kz и во всех местных органах военного управления есть памятка, которой необходимо руководствоваться при решении этого вопроса", - добавил Азамат Дусимов.
Напомним, в прошлом году ряды казахстанской армии пополнили свыше 37 тысяч граждан.
01.03.2024, 17:15 99366
Президент Казахстана подписал указ о внеочередной аттестации сотрудников органов внутренних дел
Фото: polisia.kz
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Астана. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о внеочередной аттестации сотрудников органов внутренних дел.
Провести в период с 1 апреля по 31 декабря 2024 года внеочередную аттестацию отдельных категорий сотрудников органов внутренних дел", - цитирует телеканал КТК указ президента.
В соответствии с указом глава государства поручил образовать центральную и региональные аттестационные комиссии.
Также согласно документу внеочередной аттестации подлежат сотрудники органов внутренних дел, занимающие руководящие посты, в том числе из числа представителей служб собственной безопасности.
Подчеркивается, что указанная аттестация коснется и некоторых командиров и заместителей командиров батальонов и рот, в том числе специальных подразделений.
В состав центральной аттестационной комиссии под председательством министра внутренних дел войдут заместители генерального прокурора, а также председателей Комитета национальной безопасности и Антикоррупционной службы.
Кроме того, в состав комиссии войдут заместитель министра внутренних дел, начальник штаба МВД, глава юридического департамента МВД, а также замначальника департамента кадровой политики МВД.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании коллегии МВД заявил о решении поддержать идею проведения внеочередной аттестации руководящего состава среднего звена в 2024 году.
01.03.2024, 16:47 100411
Две тысячи тонн дизтоплива направил Казахстан в качестве гуманитарной помощи Кыргызстану
Топливо в братскую республику было отправлено по поручению президента Касым-Жомарта Токаева
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Астана. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан направил гуманитарную помощь в виде 2000 тонн дизельного топлива Республике Кыргызстан.
Топливо в братскую республику было отправлено по поручению президента Касым-Жомарта Токаева, сообщает пресс-служба Казахстанского агентства международного развития KazAID.
28 февраля 2024 года МЧС РК отгрузил первую партию дизельного топлива в 17 вагонах-цистернах общим весом 1 тысяча тонн.
Поставленное Казахстаном дизельное топливо будет использоваться для обеспечения энергетических потребностей в различных сферах жизнедеятельности, включая транспорт, сельское хозяйство и медицинские учреждения", - сообщается в информации агентства.
Напомним, на ТЭЦ Бишкека в ночь на 2 февраля текущего года произошла авария. Город остался без горячей воды и частично без света и отопления.
01.03.2024, 12:30 94446
Бектенов доложил Токаеву о социально-экономической ситуации в Казахстане
Токаев был проинформирован о деятельности комиссии по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов
Фото: Акорда
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Астана. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов доложил президенту страны Касым-Жомарту Токаеву о социально-экономической ситуации в республике, сообщает Акорда.
Премьер-министр Олжас Бектенов доложил главе государства о принимаемых мерах по усилению поддержки отечественных товаропроизводителей. В целях наращивания доли казахстанского содержания начата работа по совершенствованию процедур закупок государственных органов, недропользователей и квазигосударственного сектора", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что особое внимание по поручению президента уделяется опережающему развитию перспективных отраслей промышленности.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о деятельности комиссии по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов.
По итогам встречи глава государства дал ряд поручений по дальнейшему социально-экономическому развитию страны.
Ранее Олжас Бектенов поставил задачи перед новыми министрами.
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В Казахстане имеют место случаи ДТП во дворах жилых домов. Жертвами безответственных водителей становятся жильцы, в том числе и дети, которые просто гуляют на придомовой территории. Считаете ли вы необходимым внести в ПДД изменения, предполагающие ограничение скорости до 5 км/ч во дворах домом?