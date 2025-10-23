Прокуратура выявила нарушения в деятельности филиала "Семей орманы"

Фото: МВД РК

Рассказать друзьям

Астана. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом министра внутренних дел Республики Казахстан Ержана Саденова начальником департамента собственной безопасности МВД Казахстана назначен полковник полиции Талгат Шаяхметов, - Приказом министра внутренних дел Республики Казахстан Ержана Саденова начальником департамента собственной безопасности МВД Казахстана назначен полковник полиции Талгат Шаяхметов, сообщили в пресс-службе ведомства.





Полковник Шаяхметов служит в органах внутренних дел более 27 лет. Обладает значительным опытом работы в подразделениях криминальной полиции, по борьбе с организованной преступностью, а также в системе собственной безопасности.





В разные годы занимал руководящие должности, в том числе заместителя начальника ДСБ МВД, заместителя начальника территориального департамента полиции. До нового назначения работал заместителем начальника департамента криминальной полиции МВД.





В ходе представления нового руководителя личному составу министр внутренних дел Ержан Саденов обозначил приоритетные задачи, подчеркнув необходимость системной перестройки подходов к обеспечению служебной дисциплины и профилактике правонарушений.





Глава ведомства поручил усилить профилактическую работу, активно использовать потенциал офицерских собраний как инструмента честной и принципиальной оценки поведения сотрудников, включая общественное порицание. Он особо отметил, что необходимо своевременно избавляться от тех, кто предает присягу, "не дожидаясь тяжких последствий".





Министр также напомнил, что в случае резонансных инцидентов с участием сотрудников персональную ответственность несут не только их непосредственные руководители, но и подразделения собственной безопасности.





Мы все отвечаем - и вы, и я - за прошлое, за настоящее и за будущее службы. Все задачи должны выполняться честно, справедливо и без компромиссов с совестью", - отметил глава МВД.



