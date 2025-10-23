22.10.2025, 18:32 74436
Прокуратура выявила нарушения в деятельности филиала "Семей орманы"
Директор освобожден от занимаемой должности
Семей. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой Бородулихинского района установлены факты приема на работу в филиал "Семей орманы" лиц, ранее привлекавшихся к ответственности за незаконную порубку и хищение чужого имущества, а также трудоустройства водителя спецтехники, лишенного водительских прав, сообщает пресс-служба прокуратуры Абайской области.
Контроль за законностью лесозаготовок был поручен мастеру производственного участка, ранее судимому за совершение имущественных и иных преступлений.
Помимо этого, имело место незаконное изменение категории заготовленного леса в менее ценную, что повлекло занижение стоимости продукции.
Вследствие ненадлежащей организации работы и бездействия руководства филиала к концу 2024 года не была обеспечена реализация свыше 4 тысяч кубометров заготовленного леса на сумму более 80 млн тенге. Эти средства могли бы полностью покрыть налоговую задолженность предприятия в размере 75 млн тенге", - сообщили в прокуратуре.
По акту надзора прокуратуры района трудовые договоры с указанными работниками расторгнуты. Приняты меры по реализации заготовленной древесины и погашению налоговой задолженности. Директор филиала привлечен к дисциплинарной ответственности в виде строгого выговора и впоследствии освобожден от занимаемой должности.
Напомним, в мае 2025 года сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП области Абай на территории Бескарагайского района установили тайное хищение более 260 тысяч саженцев на сумму свыше 519 миллионов тенге с территории Долонского филиала РГУ "Семей орманы".
23.10.2025, 12:07
Какие медуслуги и лекарства освободят от НДС, рассказали в Минздраве
Фото: ФОМС
Астана. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство здравоохранения РК разработало перечень медуслуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного медицинского страхования, в том числе для лечения орфанных и социально значимых заболеваний, обороты по реализации которых освобождаются от НДС.
Проект опубликован для публичного обсуждения на портале "Открытые НПА" до 27 октября 2025 года.
Проект постановления определяет:
- Перечень медицинских услуг, в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного медицинского страхования, в том числе для лечения орфанных и социально значимых заболеваний, обороты по реализации которых освобождаются от налога на добавленную стоимость;
- Перечень лекарственных средств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного медицинского страхования, а также для лечения орфанных и социально значимых заболеваний, обороты по реализации которых освобождаются от налога на добавленную стоимость, в том числе фармацевтических субстанций и балк-продуктов;
- Перечень лекарственных средств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного медицинского страхования, а также для лечения орфанных и социально значимых заболеваний, импорт которых освобождается от налога на добавленную стоимость, в том числе фармацевтических субстанций и балк-продуктов;
- Правила применения освобождения от налога на добавленную стоимость при импорте лекарственных средств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного медицинского страхования, а также для лечения орфанных и социально значимых заболеваний.
По мнению авторов проекта, новый перечень позволит пациентам получать необходимые лекарства без переплат, а отечественным компаниям - работать без дополнительных финансовых нагрузок.
Данная мера направлена на поддержку пациентов и повышение доступности лечения. Освобождение от НДС позволит снизить финансовую нагрузку для медицинских организации и расширить возможности для пациентов", - подчеркивается в проекте документа.
На днях после приказа Минздрава десятки онкобольных экстренно выписали из центра томотерапии. Медики и пациенты считают, что без пересмотра решения Минздрава десятки онкобольных могут остаться без жизненно важного лечения.
23.10.2025, 12:02
Назначен руководитель департамента собственной безопасности МВД РК
Фото: МВД РК
Астана. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом министра внутренних дел Республики Казахстан Ержана Саденова начальником департамента собственной безопасности МВД Казахстана назначен полковник полиции Талгат Шаяхметов, сообщили в пресс-службе ведомства.
Полковник Шаяхметов служит в органах внутренних дел более 27 лет. Обладает значительным опытом работы в подразделениях криминальной полиции, по борьбе с организованной преступностью, а также в системе собственной безопасности.
В разные годы занимал руководящие должности, в том числе заместителя начальника ДСБ МВД, заместителя начальника территориального департамента полиции. До нового назначения работал заместителем начальника департамента криминальной полиции МВД.
В ходе представления нового руководителя личному составу министр внутренних дел Ержан Саденов обозначил приоритетные задачи, подчеркнув необходимость системной перестройки подходов к обеспечению служебной дисциплины и профилактике правонарушений.
Глава ведомства поручил усилить профилактическую работу, активно использовать потенциал офицерских собраний как инструмента честной и принципиальной оценки поведения сотрудников, включая общественное порицание. Он особо отметил, что необходимо своевременно избавляться от тех, кто предает присягу, "не дожидаясь тяжких последствий".
Министр также напомнил, что в случае резонансных инцидентов с участием сотрудников персональную ответственность несут не только их непосредственные руководители, но и подразделения собственной безопасности.
Мы все отвечаем - и вы, и я - за прошлое, за настоящее и за будущее службы. Все задачи должны выполняться честно, справедливо и без компромиссов с совестью", - отметил глава МВД.
Напомним, ранее на брифинге в мажилисе глава МВД прокомментировал случай, когда в опорном пункте полиции Караганды рядом с телом женщины был найден сотрудник полиции без сознания.
23.10.2025, 10:54
В Казахстане подача заявлений на получение первичных водительских удостоверений стала доступна через мобильное приложение
Астана. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Подача заявлений на получение первичных водительских удостоверений стала доступна через мобильное приложение "ЦОН", сообщили в госкорпорации "Правительство для граждан".
Приложение предоставляет возможность подать заявку в несколько кликов, без посещения специализированных отделений. Все необходимые сведения, включая наличие медицинской справки, свидетельства об окончании автошколы и отсутствие ограничений, проверяются автоматически благодаря интеграции приложения с государственными базами данных и информационными системами", - проинформировали в госкорпорации.
После подачи заявления в приложении нужно выбрать удобное время для сдачи теоретического, а затем практического экзаменов. Отметим, что оплату государственной пошлины за получение водительского удостоверения необходимо произвести у оператора специализированного ЦОН после успешной сдачи экзаменов.
Такой подход обеспечивает последовательность действий и упрощает процесс оформления документов. Пилотный проект внедряется в рамках совместного приказа Министерства внутренних дел и Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан. Документ обновил порядок выдачи водительских удостоверений и определил новые подходы к их оформлению с применением цифровых технологий", - уточнили в "Правительстве для граждан".
На сегодняшний день услуга доступна по всей территории Казахстана. Срок действия пилотного проекта установлен до 1 сентября 2026 года, в течение которого будет проводиться мониторинг его эффективности, удобства и востребованности среди граждан. По итогам анализа будет рассмотрен вопрос о постоянном внедрении обновленного порядка оформления водительских удостоверений.
Напомним, помимо возможности подачи заявки, приложение "ЦОН" предоставляет будущим водителям дополнительные функции: пользователи могут записаться на теоретический и практический экзамены, а также зарегистрироваться на пробное вождение. Кроме того, в приложении доступны и другие полезные сервисы - оформление договора купли-продажи автомобиля, проверка истории транспортного средства и получение различных электронных услуг в удобном формате.
Напомним, что в Казахстане также можно поменять водительское удостоверение онлайн.
23.10.2025, 10:25
Более 6 млрд кубометров воды сброшено из Шульбинского водохранилища
Фото: Depositphotos
Усть-Каменогорск. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В этом году в рамках природоохранных попусков из Шульбинского водохранилища Восточно-Казахстанской области по реке Ертис (Иртыш) было сброшено порядка 6,32 млрд кубометров воды, сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации.
В общей сложности в рамках природоохранных попусков было залито порядка 305 тыс. га земель в Павлодарской области. Это на 27,5 тыс. га больше, чем в прошлом году.
В текущем году специалистами Ертисской бассейновой инспекции было проведено 58 проверок на предмет соблюдения водного законодательства, наложено 52 штрафа на общую сумму 25 млн тенге.
В рамках дорожной карты по санации рек и озер на 2025-2027 годы в области Абай завершена очистка участков рек Киндикты и Кокпекты общей протяженностью 15 км.
Природоохранные попуски осуществляются ежегодно для поддержания экосистем и биоразнообразия, а также защиты водных объектов от загрязнения и истощения. Кроме того, сбросы воды позволяют заливать луга и природные пастбища, что обеспечивает животноводство кормовой базой и способствует развитию сельского хозяйства", - сообщил руководитель Ертисской бассейновой инспекции Медет Жадигерулы.
Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2025 года 10,2 млрд кубометров воды поступило в Казахстан из Китая.
23.10.2025, 09:53
В Алматы за провалы дороги компанию технадзора лишили аккредитации
Фото: акимат Алматы
Алматы. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - После обвала асфальта на пересечении улиц Яссауи и Дастан управление градостроительного контроля Алматы провело внеплановую проверку по объекту строительства инженерных сетей в микрорайоне Достык, сообщили в пресс-службе акимата.
В результате за ненадлежащий контроль в отношении ТОО "Алатау сапа курылыс", осуществлявшего функции технического надзора, приняты административные меры. По итогам проверки технадзор лишился свидетельства об аккредитации с правом осуществлять данный вид деятельности", - проинформировали в акимате.
Кроме того, по данным пресс-службы, "в отношении подрядной организации - ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ" за отклонения от проектных решений и несоблюдение требований государственных нормативов в области строительства также приняты административные меры с выдачей предписания на устранение выявленных нарушений".
Как подчеркнули в управлении, по городу усилен контроль за производством строительно-монтажных работ. Накануне сообщалось о лишении лицензии строительной компании AsiaMax, проводившей реконструкцию уличной канализационной сети по улице Абиша Кекилбайулы.
Напомним, 16 сентября, на улице Аманжол в Ауэзовском районе Алматы после сильного дождя произошел провал дорожного полотна, в результате чего были повреждены 13 автомашин.
Также утром 17 сентября на участке улицы Яссауи на пересечении с улицей Дастан произошел частичный провал дорожного покрытия площадью 100 квадратных метров после сильного дождя.
Позже акимам Ауэзовского и Медеуского районов города Алматы объявили выговор после провалов асфальта и нецелесообразной замены брусчатки на ряде участков в городе.
23.10.2025, 09:15
Средний размер пенсии назвали в Минтруда Казахстана
Фото: Depositphotos
Астана. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Средний размер совокупной пенсии, выплачиваемой из республиканского бюджета, на 1 октября 2025 года составил 142 810 тенге, в том числе размер солидарной пенсии - 95 249 тенге, базовой пенсии - 47 561 тенге, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.
С начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 3 трлн 158,1 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено - 1 трлн 22,1 млрд тенге, солидарной пенсии - 2 трлн 136 млрд тенге. По состоянию на 1 октября 2025 года численность пенсионеров составляет 2 млн 510 тыс. человек.
По данным ведомства, свыше 5 млн казахстанцев охвачены обязательными пенсионными взносами работодателей c начала 2025 года. По состоянию на 1 октября 2025 года работодатели перечислили обязательные пенсионные взносы в пользу 5,3 млн работников на сумму 596 млрд тенге.
Как сообщалось ранее, с 1 января 2024 года в Казахстане введены обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР), которые уплачиваются за счет собственных средств в пользу своих работников. В 2024 ставка ОПВР составляла 1,5%, в 2025 году - 2,5%. В последующем ставка будет доведена до 5% к 2028 году.
Расходы работодателя по уплате ОПВР в соответствии с Налоговым кодексом РК отнесены к вычетам из налогооблагаемого дохода. Соответственно, нагрузка на работодателя останется на приемлемом уровне", - уточнили в министерстве.
Напомним, в настоящее время в Казахстане возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 63 года, а для женщин - 61 год.
В период с 2023 по 2028 год пенсионный возраст женщин не будет меняться и составит 61 год. Максимальный уровень пенсионного возраста - 63 года начнет действовать с 2031 года, сообщается на портале gov.kz.
В каком возрасте женщины в Казахстане могут выходить на пенсию:
- с 1 января 2028 года - по достижении 61,5 года;
- с 1 января 2029 года - по достижении 62 лет;
- с 1 января 2030 года - по достижении 62,5 лет;
- с 1 января 2031 года - по достижении 63 лет.
Женщины, родившие (усыновившие, удочерившие) пять и более детей и воспитавшие их до восьмилетнего возраста, имеют право на пенсионные выплаты по возрасту по достижении 53 лет.
22.10.2025, 16:37
Строительство первой АЭС: Казахстан и Россия обсуждают технические параметры
Фото: Depositphotos
Москва. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Профильные ведомства Казахстана и России обсуждают технические параметры строительства первой атомной электростанции на территории РК, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
В настоящее время по линии профильных ведомств ведется отработка технических и финансовых параметров, а также юридических деталей", - заявил он по итогам переговоров с министром иностранных дел Казахстана Ермеком Кошербаевым.
Напомним, 8 августа стартовало строительство первой АЭС в Казахстане. Российская госкорпорация "Росатом" стала лидером международного консорциума, который займется строительством первой атомной электростанции в Казахстане.
22.10.2025, 13:38
Мажилис утвердил республиканский бюджет на 2026-2028 годы
Фото: Depositphotos
Астана. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис парламента Республики Казахстан принял закон о республиканском бюджете на 2026-2028 годы, а также закон об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2026-2028 годы, сообщили в пресс-службе палаты парламента.
Доходы прогнозируются на уровне 19,2 трлн тенге в 2026 году, 21,2 трлн тенге - в 2027 году, 23,2 трлн тенге - в 2028 году. Расходы предположительно составят 27,7 трлн, 28,7 трлн и 29,7 трлн тенге соответственно. При этом объем гарантированного трансферта из Национального фонда составит порядка 2,8 трлн тенге ежегодно.
В ходе рассмотрения законопроекта в мажилисе депутатами предложены поправки, предусматривающие увеличение расходов бюджета на региональное развитие.
На эти цели дополнительно направлены 30 млрд тенге за счет резерва правительства и 16,5 млрд тенге - за счет обслуживания государственного долга. Данные средства распределены на развитие тепло-, электроэнергетики, газо- и водоснабжение, берегоукрепительные работы и другое.
Кроме того, в целях обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики в законопроект внесены поправки по перераспределению 1 трлн тенге. Расходы, запланированные в составе затрат Министерства финансов по программе "Расходы на новые инициативы", распределили между администраторами бюджетных программ. В дальнейшем данные средства будут направлены на развитие отечественного производства, поддержку промышленных предприятий, а также укрепление продовольственной безопасности страны и повышение производительности труда за счет технической модернизации аграрного сектора.
Также депутаты принял закон об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2026-2028 годы. Прогноз доходов местных бюджетов осуществлялся с учетом введения в действие новых Бюджетного и Налогового кодексов.
На предстоящий трехлетний период установлены следующие объемы трансфертов общего характера:
- бюджетные субвенции: 2026 год - 5,1 трлн тенге; 2027 год - 6,4 трлн тенге; 2028 год - 6,8 трлн тенге;
- бюджетные изъятия: 2026 год - 0,9 трлн тенге; 2027 год - 1 трлн тенге; 2028 год - 1,4 трлн тенге.
В ходе обсуждения законопроекта было принято решение увеличить объем субвенций регионам на 16,5 млрд тенге за счет расходов на обслуживание государственного долга. Эти средства планируется направить на развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в населенных пунктах для завершения начатых и продолжающихся проектов, а также повышение агрокомпетенций и сопровождение субъектов сельского предпринимательства, в том числе в рамках проекта "Ауыл аманаты".
