260 тыс. саженцев на 519 млн тенге похитили из лесного хозяйства в области Абай

Виновные получили по пять лет лишения свободы

Фото: Polisia.kz

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Семей. 22 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Бескарагайском районе выявлен факт хищения более 260 тысяч саженцев, сообщает - В Бескарагайском районе выявлен факт хищения более 260 тысяч саженцев, сообщает Polisia.kz





Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП области Абай на территории Бескарагайского района установили тайное хищение более 260 тысяч саженцев на сумму свыше 519 миллионов тенге с территории Долонского филиала РГУ "Семей орманы".





В отношении двух жителей области проводилось досудебное расследование по факту кражи в особо крупном размере. 21 мая приговором суда города Курчатова они признаны виновными и осуждены к 5 годам лишения свободы без конфискации имущества.



