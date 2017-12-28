С 2018 года существенно упрощаются госзакупки в сфере строительства

Астана. 28 декабря. Kazakhstan Today - С 1 января 2018 года существенно упрощаются госзакупки в сфере строительства, передает Kazakhstan Today.

"Согласно приказу министра финансов от 22 декабря 2017 года № 739, с нового года вводятся в действие изменения в Правила осуществления государственных закупок. В основном, изменения касаются государственных закупок в сфере строительства", - сообщили в пресс-службе Министерства финансов РК.

По информации ведомства, несмотря на высокую конкурентную среду в закупках в сфере строительства (7-8 компаний на один конкурс), в 80% случаях закупки признаются несостоявшимися в связи с отклонением их заявок. Причиной массовых отклонений заявок по закупкам в сфере строительства является проектно-сметная документация, которая требует представления неоправданно большого количества подтверждающих документов. Вместе с тем сфера строительства относится к лицензируемым видам деятельности, и в закупках участвуют только компании, имеющие соответствующую лицензию, при получении которой подтвердили обладание соответствующими материальными и трудовыми ресурсами.

"В этой связи в правила вносятся изменения, устанавливающие, что документом, подтверждающим обладание материальными и трудовыми ресурсами по государственным закупкам работ в сфере строительства, является соответствующая лицензия, выданная в соответствии с законодательством о разрешениях и уведомлениях", - пояснили в Минфине.

Предлагаемые поправки вводятся в целях упрощения и снижения коррупционных рисков государственных закупок работ в сфере строительства.

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