29.09.2025
Солдаты-срочники попали в психиатрическую больницу: комментарий Минобороны РК
Фото: кадр из видео Минобороны
Астана. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В ряде СМИ появились сообщения о том, что семь солдат-срочников попали в психиатрическую больницу после попыток суицида. В Министерстве обороны заявили, что эта информации не соответствует действительности.
В настоящее время в медицинское учреждение госпитализированы трое военнослужащих срочной службы, у которых были зафиксированы демонстративные проявления суицидальных наклонностей. Угрозы их жизни и здоровью нет, они обеспечены всем необходимым лечением и медицинским наблюдением. По результатам проведенных обследований будет принято решение об их дальнейшем прохождении военной службы", - сообщили в пресс-службе МО РК.
В ведомстве добавили, что подобные действия иногда могут носить характер симуляции с целью уклонения от службы. Все обстоятельства тщательно анализируются профильными специалистами.
Кроме того, по доводам, изложенным в отдельных публикациях, включая сообщения о фактах вымогательства, неправомерных действий и принудительных работах, проводится проверка компетентными правоохранительными органами в строгом соответствии с требованиями законодательства", - подчеркнули в Минобороны.
Ранее сообщалось, что в Жетысуской области солдат-срочник погиб в результате огнестрельного ранение. Солдат-срочник совершил суицид в военной части в Алматинской области.
29.09.2025
В новый Налоговый кодекс вносят изменения по специальному налоговому режиму
Фото: КГД МФ РК
Астана. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - КГД МФ РК сообщил о внесении изменений в новый Налоговый кодекс по специальному налоговому режиму. Основная цель - сделать систему налогообложения более простой, удобной и доступной для граждан и бизнеса.
Ключевые изменения:
- сокращение и объединение режимов для устранения дублирования;
- введение нового режима для самозанятых;
- улучшение условий для малого и среднего бизнеса;
- сохранение действующих налоговых льгот, предусмотренных в режимах для аграрного сектора.
Для самозанятых
Вводится СНР для самозанятых, который позволит легализовать доходы граждан и при этом минимизировать их налоговую нагрузку:
- регистрация в качестве ИП не требуется;
- ставка налога с дохода - 0%;
- только социальные платежи - 4% от дохода;
- удобное исполнение обязательств через мобильное приложение;
- по доходам, полученным самозанятыми через платформу, удержание и перечисление соцплатежей будет производить операторы интернет-платформ.
Для малого и среднего бизнеса
Сохраняется СНР на основе упрощенной декларации с улучшенными условиями:
- максимальный порог дохода увеличен до 2,5 млрд тенге;
- отсутствует ограничение по численности работников;
- единая налоговая ставка - 4%, с правом маслихатов на понижение/увеличение на 2%;
- освобождение от НДС и соцналога;
- отчетность - всего два раза в год.
Для аграрного сектора
В связи с упразднением единого земельного налога крестьянские или фермерские хозяйства (КФХ), применявшие СНР для КФХ, теперь будут уплачивать индивидуальный подоходный налог на прежних условиях и по тем же ставкам.
Для субъектов, применяющих СНР с льготой 70% по отдельным налогам, сохранены данные льготы в общеустановленном режиме.
Таким образом, новым Налоговым кодексом созданы прозрачные и простые правила исполнения обязательств при применении режимов, снижена нагрузка на бизнес, введены механизмы для поддержания самозанятых и сохранены действующие льготы для аграриев.
Ранее сообщалось, кому можно применять упрощенку с 2026 года.
29.09.2025
Автомобильные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе временно закроют
Причина - праздники в Китае
Астана. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Автомобильные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе временно закроют с 1 по 3 октября, а также 6 октября из-за праздников в Китае, сообщает Комитет государственных доходов РК.
В связи с празднованием Дня образования Китайской Народной Республики и Праздника середины осени автомобильные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе временно приостанавливают работу. В указанные даты пропуск физических лиц, транспортных средств и грузов осуществляться не будет", - говорится в сообщении.
Также в комитете отметили, что железнодорожные пункты пропуска продолжат функционировать в штатном режиме, обеспечивая стабильность транспортно-логистического сообщения.
Ранее сообщалось, что Казахстан и Китай реализуют инновационный пилотный проект "Умная таможня".
29.09.2025
Назначен новый вице-министр энергетики Казахстана
Фото: пресс-служба правительства РК
Астана. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства Республики Казахстан Кайырхан Туткышбаев назначен на должность вице-министра энергетики, сообщает пресс-служба правительства.
Туткышбаев родился в 1991 году в Алматы. Окончил Казахский национальный технический университет имени Сатпаева.
Трудовую деятельность начал в 2009 году в ОО "Центрально-Азиатский горнопромышленный союз". В разные годы занимал должности главного эксперта, руководителя управления, директора департамента недропользования Министерства энергетики. Работал управляющим директором по геологоразведке и развитию редких и редкоземельных металлов АО "НАК "Казатомпром". С сентября 2024 года и по настоящее время трудился в частной структуре.
Ранее Ернар Лазар был назначен советником президента РК.
29.09.2025
Инвестиции в цифровые активы: в Казахстане появился первый криптофонд
Фото: unsplash.com
Астана. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане появился первый криптофонд Alem Crypto Fund для долгосрочных инвестиций в цифровые активы, сообщает пресс-служба Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития.
Он создан Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан под управлением Qazaqstan Venture Group и зарегистрирован в экосистеме Международного финансового центра "Астана", - заявили в министерстве.
По данным ведомства, главная задача фонда это долгосрочные инвестиции в цифровые активы и формирование резервов. Отмечается, что в перспективе Alem Crypto Fund может стать инструментом и для государственных накоплений, расширяя возможности страны в управлении финансами будущего.
Создание Alem Crypto Fund это шаг к развитию цифровых финансов в Казахстане. Наша цель сделать его надежным инструментом для крупных инвесторов и важной основой для цифровых государственных резервов", - отметил заместитель премьер-министра, министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев.
Ранее сообщалось, что пилотная зона для покупки товаров и услуг за криптовалюту появится в Казахстане.
29.09.2025
Токаев дал ряд поручений новому министру просвещения
Фото: Акорда
Астана. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений новому министру просвещения Жулдыз Сулейменовой, сообщает Акорда.
Глава государства дал министру ряд конкретных поручений, в том числе по повышению качества образования, своевременному решению актуальных проблем отрасли и налаживанию обратной связи с гражданами", - говорится в сообщении.
Также в ходе встречи президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность эффективной реализации государственных и отраслевых программ, а также национальных проектов.
Напомним, сегодня Жулдыз Сулейменова была назначена министром просвещения РК.
29.09.2025
Масштабную ротацию провели в Генпрокуратуре
Фото: gov.kz
Астана. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Масштабную ротацию провели в Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, передает корреспондент агентства.
В частности, по данным ведомства, Жандос Умиралиев назначен первым заместителем генерального прокурора.
Также назначены прокуроры:
- Западно-Казахстанской области - старший советник юстиции Ұласбекұлы Нұрбек;
- Мангистауской области - старший советник юстиции Кушалиев Сериккали.
Кроме того, проведена ротация ряда территориальных прокуроров:
- ректором Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре назначен Нургалым Абдиров;
- главным транспортным прокурором Берик Жуйриктаев;
- прокурором Атырауской области Мадияр Басшыбаев;
- прокурором Жамбылской области Берик Абилов;
- прокурором области Жетысу Бауыржан Жумаканов;
- прокурором Костанайской области Марат Сексембаев;
- прокурором Павлодарской области Алмат Байшулаков;
- прокурором Восточно-Казахстанской области Тимур Сулейменов.
29.09.2025
Шарлапаев исключен из совета директоров фонда "Самрук-Казына"
Фото: gov.kz
Астана. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Канат Шарлапаев исключен из совета директоров акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", сообщает Казахстанская фондовая биржа.
Решением единственного акционера АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" от 25 сентября 2025 года Шарлапаев К.Б. исключен из состава совета директоров общества. С учетом внесенного изменения совет директоров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" состоит из шести человек", - говорится в сообщении.
Напомним, в феврале Шарлапаев был назначен помощником президента Казахстана.
29.09.2025
Высокие технологии и цифровое государство: о чем говорил Токаев с новым министром искусственного интеллекта
Особое внимание президент уделил вопросам подготовки квалифицированных кадров в области ИИ и цифровых технологий
Фото: Акорда
Астана. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт принял вновь назначенного заместителя премьер-министра - министра искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслана Мадиева, сообщает Акорда.
В частности, в ходе встречи Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить дальнейшее развитие национальной цифровой инфраструктуры, внедрение искусственного интеллекта в ключевые отрасли экономики и социальной сферы, а также повышение качества государственных цифровых сервисов для граждан и бизнеса.
Также особое внимание президент уделил вопросам подготовки квалифицированных кадров в области ИИ и цифровых технологий. Глава государства подчеркнул необходимость расширения международного сотрудничества в сфере высоких технологий и укрепления позиций Казахстана в качестве регионального цифрового хаба.
Перед заместителем премьер-министра поставлена конкретная задача реализации приоритетной цели послания по превращению Казахстана в цифровое государство.
Напомним, сегодня Жаслан Мадиев назначен министром искусственного интеллекта и цифрового развития РК.
