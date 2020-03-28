Нур-Султан. 27 марта. Kazakhstan Today - Сотрудники полиции могут проследить за гражданами, направляющимися в магазины и аптеки, сообщил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев в ходе онлайн-брифинга на телеканале Хабар 24, передает Kazakhstan Today.

С полуночи начнут действовать строгие ограничения на выход из жилища. Исключение составит только покупка продуктов, лекарств или выход на работу. В то же время с 30 марта большинство организаций работать не будут . Граждане, вышедшие на улицу, должны быть готовы к тому, что сотрудники полиции могут их спросить, куда они направляются. Желательно, чтобы гражданин имел телефон непосредственного руководителя или сотрудника кадровой службы, которые бы подтвердили его выход на работу", - сообщил министр.

Кроме того, по его словам, сотрудники полиции могут сопроводить граждан в магазины и аптеки.

Продуктовые магазины и аптеки, как правило, расположены в непосредственной близости к жилым домам, поэтому сотрудники полиции будут вправе проследить, действительно ли гражданин направляется для покупки лекарств или продуктов с последующим возвращением домой", - сообщил Абаев.





Гражданам, нуждающимся в получении медицинских услуг, разрешается посещать больницы. Это будет считаться уважительной причиной", - добавил министр.









На данное время в Казахстане официально подтверждено 125 случаев заражения коронавирусной инфекцией . Из них в Нур-Султане - 60 случаев, Алматы - 48 случаев, Караганде - 4 случая, в Жамбылской области - 3 случая, в Атырауской области - 3 случая, в Шымкенте - 2 случая, в Алматинской области - 1 случай, в Актюбинской области - 1 случай, в Северо-Казахстанской области - 1 случай, в Акмолинской области - 1 случай, в Павлодарской области -1 случай.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией

По последним данным, в мире COVID-19 инфицированы более 532 тыс. человек, скончалось более 24 тыс. человек, выздоровевших более 124 тыс. человек.

Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до 15 апреля введен режим чрезвычайного положения

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