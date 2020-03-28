Система Orphus

Сотрудники полиции могут проследить за гражданами, направляющимися в магазины и аптеки

27.03.2020, 17:05 13987
Сотрудники полиции могут проследить за гражданами, направляющимися в магазины и аптеки
Нур-Султан. 27 марта. Kazakhstan Today - Сотрудники полиции могут проследить за гражданами, направляющимися в магазины и аптеки, сообщил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев в ходе онлайн-брифинга на телеканале Хабар 24, передает Kazakhstan Today. 
 

С полуночи начнут действовать строгие ограничения на выход из жилища. Исключение составит только покупка продуктов, лекарств или выход на работу. В то же время с 30 марта большинство организаций работать не будут. Граждане, вышедшие на улицу, должны быть готовы к тому, что сотрудники полиции могут их спросить, куда они направляются. Желательно, чтобы гражданин имел телефон непосредственного руководителя или сотрудника кадровой службы, которые бы подтвердили его выход на работу", - сообщил министр. 

 
Кроме того, по его словам, сотрудники полиции могут сопроводить граждан в магазины и аптеки.
 

Продуктовые магазины и аптеки, как правило, расположены в непосредственной близости к жилым домам, поэтому сотрудники полиции будут вправе проследить, действительно ли гражданин направляется для покупки лекарств или продуктов с последующим возвращением домой", - сообщил Абаев.

 
Он также проинформировал, что, если граждане вышли по другим причинам, их могут привлечь к административной ответственности, сначала в виде предупреждения, затем штраф в размере 26 500 тенге или ареста до 15 суток. 

Гражданам, нуждающимся в получении медицинских услуг, разрешается посещать больницы. Это будет считаться уважительной причиной", - добавил министр.



На данное время в Казахстане официально подтверждено 125 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них в Нур-Султане - 60 случаев, Алматы - 48 случаев, Караганде - 4 случая, в Жамбылской области - 3 случая, в Атырауской области - 3 случая, в Шымкенте - 2 случая, в Алматинской области - 1 случай, в Актюбинской области - 1 случай, в Северо-Казахстанской области - 1 случай, в Акмолинской области - 1 случай, в Павлодарской области -1 случай. 
 
Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией
 
По последним данным, в мире COVID-19 инфицированы более 532 тыс. человек, скончалось более 24 тыс. человек, выздоровевших более 124 тыс. человек. 
 
Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до 15 апреля введен режим чрезвычайного положения
 
Столица Казахстана Нур-Султан и Алматы закрыты на карантин с 19 марта. Вокруг городов выставлены блокпосты из числа сотрудников полиции и военнослужащих Министерства обороны, которые ограничили движение автотранспортных средств
 
С 28 марта усиливаются карантинные меры в столице и Алматы, а также вводятся ограничения в Шымкенте. 
 
В Казахстане зарегистрирован один случай смерти от КВИ. 
 
Два пациента выздоровели
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая