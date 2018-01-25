Суд в Швеции оставил в силе приказ о временном замораживании $100 млн Нацфонда РК

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Суд в Швеции оставил в силе приказ о временном замораживании $100 млн Нацфонда РК25.01.2018
Государство  11:46

Астана. 25 января. Kazakhstan Today - Приказ о временном замораживании активов Национального фонда РК в Швеции в размере около $100 млн оставлен в силе, передает Kazakhstan Today.

"24 января 2018 года Окружной суд города Стокгольма принял решение не отменять ранее принятый приказ о замораживании активов Национального фонда, находящихся в Швеции", - сообщили в пресс-службе Министерства юстиции РК.

В ведомстве напомнили, что шведским судом были наложены временные ограничения на распоряжение активами Национального фонда в виде акций 33 шведских компаний на общую сумму около $100 млн и банковские счета Посольства Казахстана в Швеции.

В дальнейшем по ходатайству Республики Казахстан удалось снять обременения со счетов Посольства.

Однако Суд не принял во внимание доводы о статусе активов, правовом статусе Национального банка и его функциях по управлению средствами Национального фонда.

"Министерство юстиции Республики Казахстан и Национальный банк будут обжаловать данное решение в Апелляционном суде Швеции, доказывая неприкосновенность замороженных средств в соответствии с международными соглашениями", - заключили в министерстве.

24 января стало известно, что голландский суд отменил решение о наложении ареста на активы Национального фонда РК в размере $22 млрд.

"23 января 2018 года Окружной суд Амстердама удовлетворил ходатайство Национального банка РК о снятии ареста с активов Национального фонда, находящихся на кастодиальном хранении в Bank of New York Mellon. Суд согласился с позицией Национального банка и Министерства юстиции РК, участвовавшего в процессе в качестве третьей стороны, и постановил, что активы Национального фонда неприкосновенны", - сообщили в пресс-службе Минюста.

Ранее агентство Reuters ранее сообщило со ссылкой на информированный источник, что компания Bank of New York Mellon (BNY Mellon) заморозила $22 млрд, принадлежащие Национальному фонду Казахстана в связи с судебной тяжбой, инициированной молдавским бизнесменом Анатолием Стати и его компаниями против правительства Казахстана.
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