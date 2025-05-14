Токаев наградил общественного деятеля Куаныша Султанова

Глава государства поздравил Султанова с 80-летием, отметив его вклад в развитие страны

Фото: Акорда

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Астана. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вручил орден "Отан" государственному и общественному деятелю Куанышу Султанову, сообщает Акорда.





Глава государства поздравил Куаныша Султанова с 80-летием, отметив его вклад в развитие страны.





С первых дней независимости вы активно участвовали в делах страны, неустанно трудились во имя укрепления нашей государственности. Вы занимали посты министра и заместителя премьер-министра. На дипломатической службе вы немало сделали для повышения международного авторитета нашей страны. В качестве чрезвычайного и полномочного посла вы представляли Казахстан в Китайской Народной Республике, а также способствовали развитию отношений с Монголией, Вьетнамом и Северной Кореей. Вы внесли значимую лепту в развитие института отечественного парламентаризма. Будучи депутатом, заместителем председателя Верховного Совета, трижды избираясь в сенат и дважды - в мажилис, вы неизменно поднимали актуальные вопросы. Сегодня вы продолжаете энергично заниматься общественной деятельностью. Уверен, ваш бесценный опыт, патриотизм, личные качества могут служить достойным примером для молодежи", - сказал президент.





Токаев также отметил творческие заслуги Султанова, который написал ряд книг общественно-политической тематики.





Юбиляр выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву за вручение государственной награды и высокую оценку его многолетнего труда на благо страны.





В первые годы независимости Куаныш Султанов был министром печати и информации республики, заместителем премьер-министра, заместителем председателя Верховного Совета РК, сообщает "Казпрвда".





Султанов был Чрезвычайным и Полномочным Послом РК в Китайской Народной Республике, КНДР и Вьетнаме по совместительству. В 2001 году был назначен депутатом сената парламента РК, где председательствовал в комитете по международным отношениям, обороне и безопасности.





Куаныш Султанов - один из тех редких государственных и политических служащих, которые умело совмещают непростую службу и творчество. Как человек пишущий, он никогда не выпускал пера из рук. Читателям хорошо знакомы его труды "Қарлығаштар", "Пос­тупь молодых", "Перед лицом времени", "Мүдделер тоғысы", из политической литературы - "Реформы в Казахстане и Китае. Особенности. Сходства. Различия. Успехи. Проблемы".