Токаев назвал главные события 2025 года
Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана в интервью газете Turkistan обозначил знаковые события 2025 года.
Наша экономика выросла более чем на 6 процентов, ВВП пересек отметку в 300 миллиардов долларов, а в пересчете на душу населения превысил 15 тысяч долларов. Это рекордные показатели не только для нашей страны, но и для всего региона. Есть основания для удовлетворения, но я постоянно призываю всех госслужащих ни в коем случае не успокаиваться, не почивать на лаврах. Как гласит восточная мудрость: "В самой благоприятной ситуации таится опасность". Надо упорно трудиться, идти вперед, тем более нерешенных вопросов немало", - сказал Токаев.
По его словам, это, прежде всего, высокий уровень инфляции, которая "съедает" все усилия, направленные на повышение благосостояния граждан.
В этом году правительству и акимам есть над чем поработать в плане укрепления социально-экономического каркаса государства", - отметил президент.
По его мнению, главным итогом года стала необратимость реформ.
Казахстан сделал большой шаг вперед по пути модернизации, стал более цивилизованным государством. В обществе укрепилось понимание исключительной важности масштабных преобразований для благополучия будущих поколений. Под напором стратегии "здравого смысла" президента Трампа глобализация отступает на задний план. В Казахстане мы тоже строим общество справедливости, законности, порядка, трудолюбия, что критически важно для будущего нашего государства. В наступившем году эта работа будет продолжена с удвоенной силой с расчетом на долгосрочный результат", - сказал Токаев.
По его словам, 2026 год станет судьбоносным для нашей страны, состоятся очень важные события, которые определят вектор развития Казахстана на долгие годы.
Референдум по конституционной реформе мною уже анонсирован. Сейчас с группой экспертов занят рассмотрением предложений по редакции Основного закона. Планируется внесение такого большого количества изменений, что в совокупности они сродни принятию новой Конституции", - сообщил Токаев.
По его словам, начинается новый этап масштабной политической трансформации, получат развитие экономические реформы.
Модернизация страны должна стать по-настоящему необратимой, в корне изменить суть и облик нашего общества. Нашим гражданам предстоит адаптироваться к реалиям новой эпохи. Это непростая задача. Но нашему народу, особенно молодежи, все по плечу. Убежден в этом. Нынешний год объявлен мною Годом цифровизации и искусственного интеллекта. Это исторический шанс для нашей страны, мы об этом уже говорили. Цифровая трансформация и внедрение искусственного интеллекта открывают новые возможности для развития экономики и многих других сфер жизни - от государственного управления до образования и медицины", - сказал Токаев.
Президент напомнил, что в этом году отмечается 35-летие Независимости.
Это повод критически оценить пройденный путь, разработать новые планы. Важно не превратить юбилей в праздничную кампанейщину, он должен стать символом прогресса Казахстана", - отметил глава государства.
Президент сообщил, что будет продолжена акция "Таза Қазақстан".
Эта работа имеет огромное значение, ведь речь идет о сбережении ресурсов, чистоте помыслов, неприятии праздности, важности саморазвития, общей ответственности, добра и благотворительности. По инициативе нашей страны Организация Объединенных Наций объявила этот год Международным годом добровольцев, который полностью резонирует с идеей "Таза Қазақстан". Рассматриваю это всенародное движение как чрезвычайно важную идеологическую акцию, ведь чистота несет в себе глубокий, многоаспектный смысл. Чистота - это смысловой антоним разрухе - и в головах, и на "земле". Чистота должна стать остовом нашего национального менталитета", - отметил он.