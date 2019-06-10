Токаев назвал выборы президента соревнованием программ и мнений

Нур-Султан. 8 июня. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что со стороны власти было сделано все необходимое, чтобы они прошли открыто и демократично, передает Kazakhstan Today.

Токаев уже принял участие в процедуре голосования. После чего выступил перед журналистами.

Я считаю, что каждые выборы, а особенно выборы президента, - это не "поле битвы" и тем более не повод для конфронтации, это соревнование программ и мнений. Наш народ никогда не был равнодушен к политическим событиям, которые происходят в стране. Надеюсь, что и в этот раз народ Казахстана проявит свою гражданскую активность и проголосует за будущее нашего государства", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также ответил на вопросы представителей отечественных и зарубежных средств массовой информации.

Напомним, Центральной избирательной комиссией были зарегистрированы 7 кандидатов в президенты Республики Казахстан : Касым-Жомарт Токаев (выдвинут партией Nur Otan), Саді-Бек Тугел (движение "Улы дала кырандары"), Амангельди Таспихов (Федерация профсоюзов Республики Казахстан), Дания Еспаева (Демократическая партия Казахстана "Ак жол"), Толеутай Рахимбеков (Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл"), Жамбыл Ахметбеков (Коммунистическая народная партия Казахстана), Амиржан Косанов (национал патриотическое движение "Улт тагдыры").

По состоянию на 1 января 2019 года в Реестр избирателей Республики Казахстан Центральной избирательной комиссией включено 11 814 019 граждан, обладающих правом голоса.

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