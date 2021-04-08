Токаев обратил внимание Казыханова на важность обратной связи с "мозговыми центрами"

НУР-СУЛТАН. 7 АПРЕЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу со своим новым спецпредставителем по международному сотрудничеству Ержаном Казыхановым, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает пресс-служба Акорды, глава государства отметил, что создание этой новой должности в структуре администрации президента свидетельствует о повышенном внимании руководства страны к проблематике международного сотрудничества в свете динамично меняющейся глобальной и региональной повестки.

Среди главных приоритетов деятельности спецпредставителя президент обозначил тесную координацию с зарубежными партнерами по преодолению тяжелых последствий пандемии COVID-19, привлечение внешних ресурсов в целях скорейшего восстановления национальной экономики и социальной сферы.

В этой связи было обращено особое внимание на необходимость реализации прорывных инвестиционных проектов с акцентом на цифровые и зеленые технологии, наращивания сотрудничества с многосторонними финансово-экономическими организациями, активного участия Казахстана в выстраивании обновленной мировой торговой архитектуры в рамках ВТО.

К числу важных направлений работы Ержана Казыханова были также отнесены вопросы расширения международного сотрудничества в гуманитарной сфере, климатической дипломатии, а также продвижению ключевых внешнеполитических инициатив РК.

Учитывая перечисленные задачи, Касым-Жомарт Токаев обратил внимание спецпредставителя на важность обратной связи с отечественными и зарубежными "мозговыми центрами", гражданским обществом Казахстана в русле концепции "слышащего государства".

Президент выразил уверенность в том, что богатый послужной список Ержана Казыханова, занимавшего ответственные посты министра иностранных дел, помощника президента, постоянного представителя РК при ООН и ОБСЕ, посла в Австрии, Великобритании и США, позволит с честью выполнить возложенные на него новые обязанности.

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