Токаев обсудил с главой FIS развитие лыжного спорта в Казахстане

Астана. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял главу Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохана Элиаша. Стороны обсудили перспективы сотрудничества Казахстана с FIS, сообщили в Акорде.





Собеседники рассмотрели возможности расширения взаимодействия Казахстана с Международной федерацией лыжного спорта в сферах обмена опытом, подготовки спортсменов, тренерского образования и судейства.





Касым-Жомарт Токаев отметил, что в Казахстане более 85 тысяч человек регулярно занимаются лыжными видами спорта. Он также подчеркнул, что Казахстан располагает современной инфраструктурой, включая горнолыжные и беговые лыжные комплексы, ледовые арены международного уровня.





Президент сообщил, что особое внимание уделяется подготовке к предстоящим зимним Олимпийским играм в Италии.





В свою очередь президент FIS подчеркнул, что представители Казахстана достойно выступают на престижных мировых соревнованиях. Он также высоко оценил проводимые в Казахстане социально-экономические реформы.





В завершение встречи президент наградил Йохана Элиаша орденом "Достық" II степени за вклад в развитие лыжного вида спорта и сноуборда в Казахстане.



