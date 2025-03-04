03.03.2025, 10:01 86041
Токаев подписал закон об особом статусе Туркестана
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Астана. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Закон Республики Казахстан "Об особом статусе города Туркестана", сообщила пресс-служба Акорды.
Законом закреплен особый статус города Туркестана как духовного, историко-культурного, туристического центра и архитектурного наследия страны.
Документ направлен на:
- создание эффективной системы управления, сохранения, поддержания целостности памятников истории и культуры и объектов историко-культурного наследия города;
- планирование и управление археологическими и научно-реставрационными работами на памятниках на территории мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи и его охранных зон;
- сохранение, развитие, возрождение историко-культурного наследия и развитие национального ремесленничества;
- научное обеспечение принятых решений по охране и использованию объектов наследия города.
Для сохранения уникальности мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи установлен запрет на проведение работ, которые могут создавать угрозу существованию объектов наследия на территории города Туркестана, а также на строительство объектов высотой более семи метров и несовместимых с памятниками истории и культуры по масштабу, цвету и строительным материалам на расстоянии ста метров от границы охранной зоны мавзолея. На территории города будет создан резерват памятников археологии", - сообщили в пресс-службе.
Важным направлением станет создание комфортной городской среды, включая обеспечение доступности инфраструктуры для лиц с инвалидностью и развитие инклюзивного туризма. Это позволит сделать город удобным и привлекательным для всех категорий населения, включая местных жителей и туристов.
Для эффективного управления развитием города акимат и маслихат Туркестана наделяются дополнительными полномочиями. Это позволит ускорить процесс принятия решений, улучшить контроль за сохранением объектов историко-культурного наследия и внедрить единый дизайн-код города. В свою очередь государственный контроль обеспечит поддержку ремесленников, регулирование транзитного транспорта и сохранение исторической идентичности города.
Текст закона публикуется в печати.
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04.03.2025, 13:30 32111
Смадияров назначен главой Комитета международной информации
Фото: МИД РК
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Астана. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Айбек Смадияров назначен председателем Комитета международной информации - официальным представителем Министерства иностранных дел Казахстана, сообщает пресс-служба ведомства.
Айбек Смадияров родился 7 июля 1983 года в Южно-Казахстанской области. Окончил Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана в 2004 году.
Свою трудовую деятельность начал в 2005 году в качестве специалиста административного департамента АО "Банк Китая в Казахстане". Работал специалистом департамента консульской службы Министерства иностранных дел Республики Казахстан, третьим секретарем посольства РК в Венгрии, заместителем председателя Комитета международной информации - пресс-секретарем МИД РК. До назначения председателем Комитета международной информации МИД РК с июня 2023 года был директором департамента коммуникаций - официальным представителем МИД РК.
Ранее был назначен новый глава Министерства промышленности и строительства.
04.03.2025, 11:54 46531
В Акмолинской области руководство районного отдела образования привлекли к ответственности за нарушения в сфере госзакупок
Руководство оштрафовали на 1 млн тенге
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Кокшетау. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области руководство отдела образования Буландынского района привлекли к административной ответственности за нарушения в сфере госзакупок, сообщает прокуратура региона.
По акту надзора прокуратуры руководство отдела привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 207 КоАП с наложением штрафа в размере 1 млн тенге (Нарушение законодательства Республики Казахстан о государственных закупках)", - заявили в пресс-службе.
По данным прокуратуры, отдел при организации и проведении государственных закупок на протяжении 2022-2024 годов в технической спецификации неправомерно указал товарные знаки, фирменные наименования, наименования производителя, определяющие принадлежность приобретаемого товара отдельному поставщику.
В частности, выявлено 11 договоров на приобретение оборудований систем охранно-пожарной сигнализации, офисной техники, а также строительных материалов.
Вышеуказанные нарушения законности существенно сужают конкуренцию, ограничивают круг потенциальных поставщиков", - добавили в прокуратуре.
Ранее акиматы ВКО оштрафовали на 14 млн тенге за нарушения в сфере госзакупок.
04.03.2025, 11:53 47631
Четыре новых водохранилища построят в трех регионах Казахстана
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В 2025 году запланировано начало строительных работ четырех новых водохранилищ в трех областях страны, сообщил в ходе заседания правительства министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов.
Водохранилища "Акмола", "Калгуты", "Караузяк", расположенные на юге страны, направлены на покрытие дефицита воды в вегетационный период на вновь вводимой площади орошения 22,5 тысячи гектаров. Строительство водохранилища "Большой Узень" (28 миллионов кубов воды) в Западно-Казахстанской области нацелено на удержание паводковых и талых вод и исключение угрозы подтопления двух населенных пунктов Казталовского района с населением порядка 5 тысяч человек", - доложил министр.
Он дополнил, что в рамках первого этапа запланирована реконструкция водохранилищ "Терс-Ащыбулак" и "Караконыз" в Жамбылской области, а также водохранилища "Коскорган" и Коксарайского контррегулятора в Туркестанской области.
Планируется модернизировать 115 каналов протяженностью 3452 километра с элементами цифровизации на территории шести областей (Алматинская, Жамбылская, Жетысу, Западно-Казахстанская, Кызылординская и Туркестанская области), а также запланировано строительство сооружения для подпитки Астанинского водохранилища", - рассказал Нуржигитов.
Второй этап, по его словам, предусматривает реализацию 25 проектов, в том числе 11 новых, и включает реконструкцию 13 действующих водохранилищ, а также модернизацию более 5 тысяч километров каналов на территории 10 областей (Алматинская, Абай, ВКО, ЗКО, Кызылординская, Атырауская, Жетысу, Павлодарская, Туркестанская, Жамбылская).
В Туркестанской области работы по строительству водохранилища "Байдибек-ата" объемом 68 миллионов кубометров выполнены на 50%.
04.03.2025, 10:12 59871
В Казахстане планируют запустить проект по замене удостоверения личности в онлайн-формате
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Астана. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На портале "Открытые НПА" опубликован проект совместного приказа МВД РК и МЦРИАП "О проведении пилотного проекта по оказанию государственной услуги "Выдача паспортов, удостоверений личности гражданам Республики Казахстан" документирования в онлайн-формате посредством портала электронного правительства и мобильных приложений услуги документирования населения по причине истечения срока действия удостоверения личности".
Целью проекта является перевод оказания государственной услуги "Выдача паспортов, удостоверений личности гражданам Республики Казахстан" в онлайн-формат в качестве альтернативного варианта действующему порядку сроком до 1 марта 2026 года", - говорится в пояснительной записке к документу.
Проект совместного приказа будет находиться на публичном обсуждении до 19 марта 2025 года.
04.03.2025, 09:30 62296
В Казахстане более 16,7 тыс. заявок по установлению инвалидности рассмотрены в заочном формате
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках реализации пилотного проекта по заочному формату проведения медико-социальной экспертизы для установления группы инвалидности с начала 2025 года было рассмотрено более 16,7 тыс. заявок из всех регионов Казахстана. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.
На сегодняшний день освидетельствование в заочном формате проводится по 30 нозологическим формам.
В 2024 году в заочном формате было рассмотрено свыше 96,9 тыс. заявок, что составляет 37,4% от общего количества лиц с инвалидностью, прошедших освидетельствование.
Как сообщалось ранее, на VI заседании Национального совета общественного доверия глава государства поручил создать максимально благоприятные условия для людей с особыми потребностями, исключить их хождение по инстанциям и бумажную волокиту, а также контакт услугодателей с услугополучателями.
В целях исполнения данного поручения Министерством труда и социальной защиты населения РК совместно с министерствами здравоохранения и цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности во всех 20 регионах Казахстана в пилотном режиме реализуется проект по заочному формату проведения медико-социальной экспертизы.
Для получения услуги по установлению группы инвалидности заявителю необходимо только обратиться в поликлинику по месту жительства и пройти необходимое обследование, остальные процессы проходят без его участия за счет интеграции информационных систем.
Переход на заочное освидетельствование:
- устраняет административные и бюрократические барьеры;
- обеспечивает прозрачность экспертных решений МСЭ;
- дает возможность получать услуги по установлению инвалидности и определению мер социальной защиты лиц с инвалидностью, не выходя из дома;
- исключает прямой контакт услугополучателя с услугодателем, тем самым минимизирует коррупционные риски.
Ранее сообщалось о внедрении в Казахстане института независимых экспертов медико-социальной экспертизы.
04.03.2025, 08:33 67831
В Бюро национальной статистики назвали численность населения Казахстана
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Численность населения Республики Казахстан на 1 февраля 2025 года составила 20 300 618 человек. Об этом сообщили в Бюро национальной статистики.
По информации бюро, за месяц численность казахстанцев выросла на 14 534 человека.
Городское население составляет 12 795 502 человека, сельское - 7 505 116 человек.
В Астане проживает 1 536 924 человека, в Алматы - 2 297 491 человек, в Шымкенте - 1 258 878 человек.
Также густонаселенными являются Туркестанская область (2 154 144 человека), Алматинская область (1 562 402 человека), Жамбылская область (1 221 808 человек), Карагандинская область (1 133 707 человек).
03.03.2025, 19:26 125466
Казахстан и Китай создадут совместную лабораторию животноводства
Фото: МСХ РК
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Астана. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахский НИИ животноводства и кормопроизводства совместно с Академией животноводства Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая и ТОО "Казахстанская коммерческая инвестиционная компания "Жибек Жолы" в рамках инициативы "Один пояс, один путь" планируют создать "Китайско-казахстанскую совместную лабораторию пастбищного животноводства", сообщает пресс-служба Минсельхоза РК.
Соответствующее соглашение предусматривает совместные технологические разработки, подготовку кадров посредством обменов и тренингов, техническое обучение и содействие внедрению научных достижений в практику для развития отрасли.
Стороны, руководствуясь принципами равенства и взаимной выгоды, намерены укрепить сотрудничество в области научных исследований, технологических инноваций и подготовки кадров в сфере животноводства.
Ранее 78 казахстанских растениеводческих предприятий получили аккредитацию главного таможенного управления КНР в Пекине.
03.03.2025, 19:02 126786
С 24 марта в Казахстане начнут блокировать серые смартфоны
Фото: Depositphotos
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Астана. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - С 24 марта 2025 года в Казахстане вступают в силу новые правила. Теперь смартфоны будут проверяться по IMEI-коду, и, если телефон окажется в черном списке, он перестанет работать - без связи, интернета и доступа к мобильным функциям, сообщает Polisia.kz.
Что это означает для пользователей и как избежать неприятных последствий, рассказали управляющий директор DataStar, сопредседатель комитета информационной безопасности альянса QAZTECH Евгений Питолин и сотрудники департамента криминальной полиции МВД РК.
Одной из главных причин блокировки является защита прав потребителей и предотвращение распространения контрафактной продукции. Новый закон направлен на защиту пользователей от покупки некачественных или украденных устройств и повышение безопасности на мобильном рынке страны. Также эта мера поможет бороться с нелегальным ввозом смартфонов, что обеспечит честную конкуренцию среди официальных продавцов.
По данным департамента криминальной полиции, с начала 2025 года в республике было зарегистрировано 474 кражи мобильных телефонов, что на 38,4 % меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда зафиксировано было 770 фактов.
Эксперты уверяют, мера по блокировке серых смартфонов в Казахстане направлена не против граждан, а против нелегального рынка мобильных устройств.
Важно подчеркнуть, что речь не идет о массовой блокировке смартфонов. Термин "массовая блокировка" не совсем корректен, так как запрет затронет лишь устройства, ввезенные незаконным путем. Кроме того, ограничения касаются только работы таких телефонов в сетях казахстанских операторов, но не блокируют их функциональность полностью. Смартфон все равно можно будет использовать через Wi-Fi или с иностранной SIM-картой", - отметил Питолин.
По мнению эксперта, экономические последствия будут заметны в краткосрочной перспективе, когда цены на смартфоны могут временно вырасти. Однако рынок быстро адаптируется, и официальные поставщики смогут предложить клиентам доступные решения. Малый бизнес, который занимался ввозом серых устройств, также найдет способы перестроиться, возможно, переориентировавшись на сервисные услуги или перепрошивку устройств.
Социальная реакция на подобные меры предсказуема - любое новое ограничение вызывает негатив у части населения.
С юридической точки зрения вопросов тоже немало. Например, ограничения на ввоз устройств в личных целях должны учитывать особенности потребительского поведения и культурные традиции. Однако в целом государство имеет право регулировать рынок, если это способствует экономической стабильности и безопасности. Главное - обеспечить прозрачность процесса и возможность обжалования решений для добросовестных покупателей.
Для пользователей важно тщательно проверять IMEI-коды перед покупкой устройства, чтобы исключить возможность приобретения незаконного телефона. Покупка смартфонов только у официальных продавцов или в проверенных магазинах - это лучший способ избежать проблем с блокировкой устройства.
Вопрос блокировки украденных смартфонов вызывает у правоохранительных органов ряд опасений. Одним из главных вопросов является изменение схемы сбыта украденных телефонов. Вместо того чтобы сдать находку в ломбард или продать его целиком, преступники все чаще начнут разбирать устройства на отдельные детали: экраны, аккумуляторы, камеры и другие комплектующие. Кроме того, существует опасение, что из-за такой практики большинство украденных телефонов могут быть перераспределены на сером рынке, что усложняет процесс поиска и возврата устройств их владельцам.
Один из важнейших вопросов, который ставится перед обществом, - это принятие и понимание мер нововведения. Казахстанцы выражают сомнения в том, что такие меры действительно поспособствуют улучшению безопасности. Вместо этого многие видят в них нарушение свободы передвижения и прав на личную информацию. Те, кто поддерживает блокировку, считают, что борьба с преступностью в условиях цифровой эпохи требует применения подобных мер.
Ранее по поводу блокировки нелегальных смартфонов разъяснения дали в Минцифры.
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