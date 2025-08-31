Токаев поздравил казахстанцев с Днем Конституции
Фото: Акорда
Астана. 30 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Конституции и пожелал им крепкого здоровья и благополучия, сообщает Акорда.
Он напомнил, что ровно 30 лет назад народ Казахстана сделал исторический выбор, приняв на референдуме Основной закон страны.
Конституция стала прочной опорой казахской государственности, Независимости Республики Казахстан. В Конституции нашли отражение ценности и принципы, определяющие настоящее и будущее нации. Конституция сформировала правовой фундамент Казахстана как социально ориентированного государства, стоящего на службе интересов всех граждан независимо от их этнической и религиозной принадлежности. Конституция стала надежным гарантом общественного согласия и внутренней стабильности. Все наши достижения в различных сферах неразрывно связаны с Конституцией", - подчеркнул президент.
Три года назад с учетом задач нового этапа исторического развития страны была проведена масштабная конституционная реформа. Главным результатом данной реформы стала модернизация политической системы на основе концепции "сильный президент - влиятельный парламент - подотчетное правительство".
В конституционной реформе особый акцент сделан на защите прав человека, утверждении верховенства Закона и Порядка. Ряд новых положений Конституции носит инновационный характер и не имеет прецедентов в мировой практике. Проведенная в Казахстане конституционная реформа получила положительную оценку Венецианской комиссии, других авторитетных международных организаций, а также представителей зарубежного экспертного сообщества. Построение Справедливого, Чистого, Сильного и Безопасного Казахстана подразумевает уважение к Конституции, неукоснительное соблюдение гражданами нашей страны всех ее положений. Объединяя нацию вокруг стратегических целей Республики Казахстан, Конституция создает все необходимые условия для созидательного труда наших соотечественников во имя прогресса и процветания нашей Родины", - добавил глава государства.
Он пожелал всем гражданам Казахстана крепкого здоровья и благополучия.
Напомним, накануне президент выступил на научно-практической конференции "Конституция и государственность: диалог права и будущего", посвященной 30-летнему юбилею Основного закона страны. В своем выступлении он напомнил о реформе 2022 года, которая, по его словам, стала самой содержательной в истории конституционного строительства в Казахстане.