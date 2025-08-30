Токаев: В новой Конституции поставлен заслон семейственности во власти
Фото: Акорда
Астана. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев выступил на научно-практической конференции "Конституция и государственность: диалог права и будущего", посвященной 30-летию Конституции Республики Казахстан, сообщает Акорда.
Конституция - это незыблемый фундамент нашей независимости и надежный ориентир укрепления государственности", - подчеркнул глава государства.
Он напомнил о реформе 2022 года, которая, по его словам, стала самой содержательной в истории конституционного строительства в Казахстане.
Идея такой реформы была подсказана крайне сложной политической ситуацией в тот период времени (...) Мы провели важные преобразования и обновили треть статей Конституции. Это стало наглядным проявлением масштабности конституционной реформы. Теперь в нашем основном законе закреплены принципы, о которых давно говорило общество: справедливость, прозрачность, подотчетность и ответственность. Эти изменения укрепили доверие людей к Конституции. Именно ради этого мы и проводили референдум", - отметил президент.
Он добавил, что важнейшей политико-правовой новацией исторического значения стала норма об избрании президента на один срок продолжительностью семь лет.
Такого в Казахстане еще не было. Была создана уникальная система управления, которая работает на основе новых принципов и дает возможность лучше регулировать политические процессы в стране. Таким образом, в нашей стране сложилась уникальная модель власти. Система государственного управления стала функционировать по новым принципам, благодаря которым политические процессы стали гораздо более понятными, предсказуемыми и прозрачными. В частности, введен запрет близким родственникам Президента занимать руководящие должности в системе государственного управления. Поставлен заслон семейственности во власти. Эта мера тоже была очень необходимой. Данное важнейшее политико-правовое решение, получившее всенародную поддержку, стало конституционной инновацией, не имеющей аналогов в мире", - заявил Токаев.
Он подчеркнул, что развернуть вспять начатый процесс строительства Справедливого Казахстана уже никто не сможет.
Вернуться в прошлое не позволят прежде всего молодые граждане нашей страны. Образованное поколение молодых людей устремлено в будущее, они хотят видеть Казахстан цивилизованным государством, идущим в ногу с требованиями новой эпохи", - считает президент.
По его словам, Основной закон обладает огромным созидательным потенциалом.
Наши школьники и студенты показывают высокие результаты на престижных международных олимпиадах. Победы наших спортсменов на мировых спортивных аренах вдохновляют весь Казахстан. Наши соотечественники, уверенно идущие к достижению целей, добиваются успехов в образовании, науке, искусстве, бизнесе и других отраслях. Казахстан - страна, открытая миру. Всем известно, что у нас обеспечен свободный доступ в интернет. Ни одна социальная сеть в нашей стране не была заблокирована, а все граждане имеют доступ к мировым новостям. Казахстанцы могут без ограничений выезжать за рубеж, представители подрастающего поколения могут самостоятельно выбирать вузы для поступления. Эта государственная политика будет продолжена", - пообещал глава государства.