Токаев поздравил казахстанцев с началом месяца Рамазан

Нур-Султан. 6 мая. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с началом месяца Рамазан, передает Kazakhstan Today.

Дорогие соотечественники! От всей души поздравляю вас с началом священного для всех мусульман месяца Рамазан. Это время безграничного добра, обращения к нравственным началам, духовного очищения и самосовершенствования. Созидательный потенциал ислама направлен на укрепление традиционных ценностей и гуманистических идеалов в нашем обществе и во всем мире. Соблюдение поста в дни Рамазана напоминает верующим о милосердии и прощении, смирении и добродетели", - говорится в поздравлении главы государства, сообщила пресс-служба президента РК.

Автор сообщения также отметил, что "благодаря мудрой политике Елбасы в Казахстане сохраняется атмосфера единства, взаимопонимания, межэтнического и межконфессионального согласия".

Пусть дни священного месяца Рамазан принесут всем мир, благополучие и процветание!" - пожелал президент РК.

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