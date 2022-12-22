21.12.2022, 17:39 30661
Токаев прибыл с государственным визитом в Узбекистан
Фото: Акорда
Ташкент. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Узбекистан, сообщила пресс-служба Акорды.
В Международном аэропорту Ташкента главу государства встретил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
В рамках двухдневного визита запланированы переговоры с президентом Узбекистана в узком и расширенном составах, подписание ряда двусторонних договоров и соглашений.
Дополнено 21.12.2022, 18.39
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к монументу "Независимости", расположенному в парке "Янги Узбекистон" в Ташкенте, информирует пресс-служба главы государства.
Памятник был возведен в 2021 году к тридцатилетию Независимости страны. Монумент увековечивает важнейшие события из истории узбекской нации и образы известных государственных деятелей, полководцев и ученых.
новости по теме
22.12.2022, 09:25 5166
КТЖ и Антикор провели совместный анализ коррупционных рисков компании
Ведется работа по пресечению выявленных фактов в компании
Астана. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - АО "НК "Казақстан темір жолы" совместно с Антикоррупционной службой с августа 2022 года проведена совместная работа по устранению коррупционных рисков в компании.
По результатам Антикоррупционной службой был проведен подробный анализ, который содержит рекомендации для устранения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.
КТЖ совместно с правоохранительными органами принимает все необходимые меры для предупреждения и недопущения коррупционных рисков. В настоящий момент ведется работа по пресечению выявленных фактов в компании", - сообщили в нацкомпании.
Как сообщалось ранее, Антикор выявил множество коррупционных рисков в работе КТЖ. Они связаны с административными барьерами и коррупционными схемами при подаче вагонов, отсутствием должной цифровизации, прямым контактом железнодорожников с предпринимателями, предоставлением заявок в бумажной форме и др.
Отмечается, что выявленные коррупционные риски подтверждаются и уголовной статистикой. За последние 5 лет зарегистрировано 136 уголовных дел в отношении должностных лиц КТЖ и его подведомственных организаций. По ним осуждено 52 человека. Большинство преступлений в этой сфере приходится на факты взяточничества (70%) и хищения (13%).
В основном преступления связаны с получением незаконных вознаграждений при подписании актов выполненных работ, приемом на работу и переводами по службе, а также ускоренной и беспрепятственной подачей вагонов и тепловозов для перевозки грузов", - информирует Антикор.
Первый заместитель председателя агентства Дмитрий Малахов отметил, что согласно проведенному анализу в отдельных подразделениях КТЖ созданы коррупционные схемы по манипуляции с вагонами. Из-за искусственных барьеров и непрозрачной процедуры их распределения бизнесмены вынуждены неформально решать свои вопросы за деньги.
21.12.2022, 21:50 20061
В Казахстане одобрен план мер по реализации целей устойчивого развития на 2023 год
Смаилов поручил заинтересованным госорганам и организациям обеспечить своевременное и качественное исполнение плана
Фото: primeminister.kz
Астана. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе шестого заседания координационного совета по целям устойчивого развития был одобрен план мер по реализации ЦУР на 2023 год, сообщает пресс-служба премьер-министра Казахстана.
На сегодня уже определены конкретные задачи, которые нам необходимо последовательно выполнить в течение следующего года", - заявил Алихан Смаилов.
Премьер-министр также напомнил, что в июле текущего года на политическом форуме высокого уровня в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке Казахстан успешно презентовал второй добровольный национальный обзор в области устойчивого развития до 2030 года, сформированный при активном участии межведомственных рабочих групп, неправительственного сектора, экспертного сообщества и международных организаций.
По его словам, документ стал комплексной оценкой достигнутого прогресса РК за прошедший трехлетний период.
В ходе своих выступлений иностранные партнеры выразили поддержку проводимым в республике реформам и озвучили рекомендации по дальнейшему развитию ключевых направлений социально-экономической сферы.
Алихан Смаилов отметил, что рекомендации, озвученные членами координационного совета, будут учтены в дальнейшей работе правительства, и дал поручение заинтересованным госорганам и организациям обеспечить своевременное и качественное исполнение плана мер по реализации целей устойчивого развития на 2023 год.
Ранее сообщалось, что Смаилов поручил обеспечить стопроцентную защиту информации при модернизации баз данных.
21.12.2022, 16:48 31776
Токаев подписал закон о геодезии
Текст закона публикуется в печати
Астана. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон Республики Казахстан "О геодезии, картографии и пространственных данных", сообщила пресс-служба Акорды.
Также президент РК подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам геодезии, картографии и пространственных данных".
Напомним, в начале декабря в ходе заседания сенаторы рассмотрели и приняли законы.
В законах прописаны нормы о создании и развитии Национальной инфраструктуры пространственных данных. Эта платформа нацелена на обеспечение доступности и повышение эффективности использования данных в цифровом формате, а также на развитие и поддержку их в актуальном состоянии. Для этого в законе урегулирована периодичность обновления этих данных. Кроме того, закон предусматривает и улучшение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере земельных отношений, архитектуры, строительства, природопользования и охраны окружающей среды, геологии, жилищно-коммунального и сельского хозяйства.
Новые нормы вводят усовершенствованные механизмы деятельности в области пространственных данных, геодезии и картографии. Будет сформирована правовая база для создания и использования Национальной инфраструктуры пространственных данных. Эта инфраструктура обеспечивает доступ потребителей к электронным данным и их эффективное использование. Уверены, что в будущем полные, точные пространственные данные, системы геодезии и картографии положительно скажутся на скорости обработки информации и рациональном принятии решений в отраслях экономики и сферах государственного управления", - отметил спикер сената парламента РК Маулен Ашимбаев, комментируя принятие законов.
Текст закона публикуется в печати.
21.12.2022, 16:34 32441
Президент РК подписал закон о введении в действие Налогового кодекса
Фото: Акорда
Астана. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал закон о поправках в Налоговый кодекс, сообщила пресс-служба Акорды.
Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и закон Республики Казахстан "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)", - сообщает Акорда.
Напомним, изменения и дополнения коснулись вопросов налогообложения МСБ, совершенствования налогового администрирования, а также новых видов платежей в бюджет.
24 ноября сенаторы рассмотрели в двух чтениях и приняли законы, направленные на дальнейшее совершенствование налоговой системы страны. В числе предложенных поправок - снижение нагрузки на фонд оплаты труда и введение единого платежа. Это позволяет субъектам микро- и малого бизнеса вместо оплаты нынешних 34,5% от фонда оплаты труда с 2023 года выбрать уплату единого платежа в 20% с постепенным ростом в 2028 году до 26,3%. Кроме того, закон также предусматривает применение в разовом порядке единого сбора за утилизацию и первичную регистрацию автомобилей, ввезенных в Казахстан до 1 сентября текущего года, в размере 200 тысяч тенге.
Принятый закон создает дополнительные правовые условия для привлечения инвестиций и дальнейшего развития бизнес-среды. В частности, стимулируется рост производства за счет предоставления скидки по налогу на добавленную стоимость в отдельных отраслях. Закон позволяет снизить нагрузку на фонд оплаты труда. Эта мера реализована в рамках исполнения поручения главы государства. Уверены, что в будущем этот закон позволит повысить качество и уровень услуг, предоставляемых гражданами бизнесу", - отметил Маулен Ашимбаев.
Ранее мажилисмен Сергей Симонов, представляя законопроект, сообщил, что с 1 января 2023 года устанавливается пониженная ставка регистрационного сбора в размере 200 тысяч тенге для легализации автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября текущего года.
Данная поправка подготовлена в рамках исполнения поручений главы государства, озвученных в послании народу Казахстана от 1 сентября 2022 года. Это позволит населению зарегистрировать право собственности на автомобили. При этом категории механических транспортных средств, порядок, условия и сроки применения ставки сбора определяются правительством", - сказал депутат.
Текст закона публикуется в печати.
21.12.2022, 09:28 42096
В правительстве состоялось заседание комиссии по демонополизации экономики
Фото: primeminister.kz
Астана. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В правительстве состоялось очередное заседание комиссии по демонополизации экономики под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова.
Участники обсудили вопросы возврата в государственную собственность активов в сфере промышленности и меры по демонополизации отдельных сфер оказания грузовых ж/д услуг", - сообщает пресс-служба премьер-министра.
Смаилов отметил, что для принятия итоговых решений ответственным государственным органам необходимо дополнительно проработать озвученные на заседании предложения с учетом экономических интересов страны.
Глава государства ждет от нас взвешенных и справедливых решений. По каждому рассматриваемому случаю нужны конкретные результаты. В этой связи прошу коллег обеспечить качественную проработку решений комиссии в отведенные сроки", - подчеркнул премьер-министр.
Кроме того, участники заслушали отчет об исполнении решений комиссии в текущем году. По итогам 25 заседаний было дано 124 поручения, из которых на сегодняшний день 93 исполнены, остальные находятся в работе.
Напомним, в Казахстане в целях демонополизации экономики создана и функционирует специальная комиссия. В процессе передачи в госсобственность находятся еще 26 компаний в сфере транспорта и железнодорожной инфраструктуры.
21.12.2022, 08:12 44116
В Казахстане задействуют беспилотники для проверки состояния дорожных развязок и мостов
Фото: МИИР РК
Астана. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Мосты и дорожные развязки в Казахстане будут обследовать с использованием беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития.
В республике насчитывается более 2 тысяч мостовых сооружений, которые должны диагностироваться каждые 3-5 лет. Обследование технического состояния и повреждений автомобильных мостов и путепроводов в настоящее время осуществляется путем визуального осмотра и проведения фотосъемки. Для этого специалисты используют автокраны и альпинистское снаряжение для спуска с перильных ограждений", - проинформировали в МИИР.
Отмечается, что оба метода сопряжены с большим риском для жизни работников и создают неудобства для водителей транспортных средств. Поэтому со следующего года у специальных служб в арсенале появятся беспилотные летательные аппараты. Дроны позволят сделать диагностику конструкций не только безопаснее, но также быстрее, дешевле и эффективнее.
На обследование традиционным способом затрачивается много времени. Дорожники уведомляют уполномоченные органы, берут разрешение у дорожной полиции и частично или полностью перекрывают автомобильное движение. Приходится несколько раз передвигать кран и предупреждающие дорожные знаки или перевязывать веревку, чтобы осмотреть все опоры и балки. С использованием дрона работа становится проще, время обследования сокращается в 3-4 раза. Так мы сможем охватить больше мостов и путепроводов", - отмечает главный специалист управления дорожных конструкций и новых технологий АО "КаздорНИИ" Кайсар Шалкар.
Полет беспилотника при этом не мешает дорожному движению, а дистанционное управление дает возможность не подвергать опасности жизнь и здоровье дорожников. Они не рискуют сорваться с высоты или попасть под колеса проезжающих автомобилей.
Диагностика с дроном имеет несколько дополнительных преимуществ - возможность вести видеофиксацию и обследовать скрытые места, до которых человеку добраться трудно или невозможно. Это сделает проверки более тщательными, а отснятые видеоматериалы можно будет детально проанализировать на компьютере. В дальнейшем с помощью новой техники мы сможем оцифровать все мостовые сооружения. Их в стране более 2 тысяч", - добавил сотрудник института.
Регулярное обследование сооружений позволяет на ранних этапах выявлять и устранять дефекты, которые могут привести к серьезному износу или авариям. Ссылаясь на американский опыт, Шалкар отмечает, что своевременная диагностика способствует снижению затрат на содержание объектов.
По его словам, новые мосты необходимо обследовать раз в 5 лет, старые - раз в 3 года. Ежегодно "КаздорНИИ" обследует как минимум 15 объектов, за 59 лет работы институт продиагностировал более тысячи.
20.12.2022, 19:48 58026
Комиссия завершила проверку: в "красной" зоне 19 ТЭЦ
Фото: altaynews.kz
Астана. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Комиссия по проверке деятельности центральных и местных исполнительных органов по подготовке к зимнему отопительному сезону завершила свою работу, сообщает пресс-служба Акорды.
По итогам выездных проверок по регионам были выявлены факты ограничения подачи тепловой энергии, перебоев подачи тепла, отсутствия резервных энергоисточников и аварийного запаса ремонтных материалов, высокого износа энергооборудования, а также несвоевременной поставки угля в регионы. Несмотря на отчеты местных исполнительных органов, по ряду объектов выявлена неготовность к отопительному сезону.
В этой связи правительству поручено принять меры по всем выявленным фактам и рассмотреть дисциплинарную ответственность сотрудников местных исполнительных органов.
Также проведен комплексный анализ технического состояния 37 ТЭЦ страны с категорированием их по группам риска. В "красную" зону с высоким риском вошли 19 ТЭЦ, в "желтую" - 11 ТЭЦ и в "зеленую" - 7 ТЭЦ.
Для стабильного функционирования энергокомплекса правительству и акиматам поручено принять следующие меры.
Оперативного характера:
- разработать планы первоочередных мер по исправлению ситуации на проблемных ТЭЦ и тепловых сетях;
- в рамках "рынка мощности" в 2023 году обеспечить привлечение дополнительных инвестиций в объеме около 90 млрд тенге, требуемых для проведения ремонтной кампании ТЭЦ;
- обеспечить повышение заработной платы производственному персоналу теплоэнергетических компаний до уровня среднерыночной заработной платы;
- провести технический аудит тепловых сетей и ревизию электросетевых активов, в том числе на предмет законности их приватизации и целесообразности передачи в коммунальную собственность;
- обеспечить выделение адресной помощи социально уязвимым слоям населения в виде субсидирования затрат на коммунальные услуги;
- укрепить штат территориальных департаментов Комитета атомного и энергетического надзора и контроля с целью усиления контроля за деятельностью энергопредприятий.
Системного характера:
- усилить действующую систему энергетического контроля, усовершенствовав оценку управления рисками деятельности энергообъектов, внедрив институт фактического контроля с выходом на объект;
- наделить Министерство энергетики контрольными функциями в сфере теплоснабжения по магистральным и распределительным тепловым сетям;
- внедрить институт независимого технического аудита объектов тепло- и энергоснабжения для оценки их объективного состояния;
- повысить ответственность субъектов энергокомплекса и их первых руководителей за нарушение требований действующего законодательства и нецелевое использование средств, в том числе путем увеличения административных штрафов в Кодексе административных правонарушений;
- на законодательном уровне обеспечить регламентацию встречных обязательств для субъектов тепло- и энергоснабжения;
- обеспечить прозрачность процедур и государственный контроль закупок энергопредприятий и субъектов естественных монополий с целью предотвращения нецелевого использования тарифных средств и вывода капитала.
Комиссией в отношении ряда энергопредприятий по фактам вывода средств, а также их неэффективного и нецелевого использования в фискальные и правоохранительные органы переданы материалы для проведения проверок и принятия процессуальных решений.
20.12.2022, 18:41 56431
Токаев встретился с участниками Центрально-Азиатского медиафорума
Собеседники обменялись мнениями о необходимости развития совместных проектов в культурно-гуманитарной и научной сферах
Фото: Акорда
Астана. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с участниками Центрально-Азиатского медиафорума бывшим президентом Турции Абдуллой Гюлем, бывшим президентом Монголии Намбарыном Энхбаяром и государственным секретарем Кыргызстана Суюнбеком Касмамбетовым, сообщает пресс-служба Акорды.
Высокие гости поздравили Касым-Жомарта Токаева с переизбранием на пост президента, а также дали положительную оценку реформам и политическим преобразованиям, проводимым главой государства.
Президент поблагодарил гостей за участие в работе Центрально-Азиатского медиафорума и выразил уверенность, что развитие многостороннего сотрудничества между нашими странами укрепит братские и дружественные отношения.
В ходе встречи собеседники отметили общие исторические корни между нашими народами и обменялись мнениями о необходимости развития совместных проектов в культурно-гуманитарной и научной сферах.
Читаемое
22.12.2022, 09:02Антикор проводит расследование в отношении руководства нацкомпании "Казгеология" 22.12.2022, 09:254836КТЖ и Антикор провели совместный анализ коррупционных рисков компании 22.12.2022, 09:484101Военнослужащий подозревается в изнасиловании собственной дочери в Актау 22.12.2022, 10:092831В Караганде в районе ТЭЦ-1 произошла крупная авария 22.12.2022, 11:392601Бесплатные катки открылись в Алматы 15.12.2022, 20:14139476Экс-замначальника таможенного поста в Мангистау отделался штрафами за неоднократные взятки 15.12.2022, 20:38135781В Казахстане разработана доктрина защиты информпространства от внешнего воздействия 15.12.2022, 12:58130341В Семее после пожара на ТЭЦ уголь подают в ручном режиме 17.12.2022, 10:00127761В Экибастузе 90% многоэтажек уже прогрелись, однако горожане жалуются на холод в квартирах 15.12.2022, 19:32125136Антикор: государству возвращены активы на 600 млн тенге 09.12.2022, 12:11В Алматы намерены построить новую магистраль водоснабжения и обеспечить полмиллиона потребителей бесперебойным электричеством176916В Алматы намерены построить новую магистраль водоснабжения и обеспечить полмиллиона потребителей бесперебойным электричеством 09.12.2022, 12:34176071ЕЭК утвердила перечень скоропортящихся товаров 09.12.2022, 13:13175406В Казахстане несколько товарных бирж оштрафованы на полмиллиона тенге 09.12.2022, 16:33171331Токаев высказался о необходимости обеспечить свободный транзит товаров в ЕАЭС 09.12.2022, 19:35167826Лидеры стран ЕАЭС подписали 15 документов
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Казахстане в последнее время наблюдается рост цен на продукты питания и жилье. Цены на товары растут быстрее, чем реальные зарплаты казахстанцев. Только на конец второго квартала 2022 года рост цен на продукты составил 18,7%. Считаете ли вы, что государство должно взять на особый контроль рост цен в стране?