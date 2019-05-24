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Токаев принял председателя Союза писателей Казахстана

23.05.2019, 14:02 6886
Токаев принял председателя Союза писателей Казахстана
Нур-Султан. 23 мая. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Союза писателей Казахстана Улыкбека Есдаулета, сообщила пресс-служба Акорды, передает Kazakhstan Today.
 
В ходе беседы обсуждались актуальные тенденции в современной отечественной литературе. Президенту была представлена информация о текущей деятельности и планах работы Союза писателей.
 
Улыкбек Есдаулет также рассказал о подготовке к Форуму писателей стран Азии, который состоится в этом году в Казахстане.
 
Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на важную миссию литературной общественности по укреплению духовного потенциала нации.
 
Глава государства дал высокую оценку деятельности Союза писателей и пожелал казахстанским литераторам творческих успехов.

 

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