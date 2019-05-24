Нур-Султан. 23 мая. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Союза писателей Казахстана Улыкбека Есдаулета, сообщила пресс-служба Акорды, передает Kazakhstan Today.

В ходе беседы обсуждались актуальные тенденции в современной отечественной литературе. Президенту была представлена информация о текущей деятельности и планах работы Союза писателей.

Улыкбек Есдаулет также рассказал о подготовке к Форуму писателей стран Азии, который состоится в этом году в Казахстане.

Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на важную миссию литературной общественности по укреплению духовного потенциала нации.

Глава государства дал высокую оценку деятельности Союза писателей и пожелал казахстанским литераторам творческих успехов.





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