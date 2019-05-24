Токаев принял председателя Союза писателей Казахстана

В ходе беседы обсуждались актуальные тенденции в современной отечественной литературе. Президенту была представлена информация о текущей деятельности и планах работы Союза писателей.
Улыкбек Есдаулет также рассказал о подготовке к Форуму писателей стран Азии, который состоится в этом году в Казахстане.
Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на важную миссию литературной общественности по укреплению духовного потенциала нации.
Глава государства дал высокую оценку деятельности Союза писателей и пожелал казахстанским литераторам творческих успехов.
Как сообщалось ранее, сегодня президент Казахстана принял председателя правления АО НК "КазМунайГаз" Алика Айдарбаева.
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