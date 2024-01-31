Устранение барьеров во взаимной торговле и сотрудничестве обсудили Жумангарин и Оверчук

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Москва. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Москве состоялась встреча сопредседателей межправительственной комиссии (МПК) по сотрудничеству между Казахстаном и Россией, - В Москве состоялась встреча сопредседателей межправительственной комиссии (МПК) по сотрудничеству между Казахстаном и Россией, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.





Во главе с вице-премьерами Сериком Жумангариным и Алексеем Оверчуком стороны обсудили и достигли взаимопонимания по важным для двух стран вопросам транспортной сферы.





Одним из ключевых вопросов повестки стали сложности, с которыми сталкивается на российско-белорусской границе казахстанский транспорт при перевозке грузов, требующих наложения навигационных пломб. Эта тема была продолжением стартовавших в начале года переговоров. Казахстанская сторона акцентировала внимание на проблеме отсутствия средств идентификации отдельных видов грузов на пункте пропуска "Лобок", расположенном в Псковской области.





Напомним, 12 декабря 2023 года и 8 января 2024 года на российско-белорусской границе были полностью закрыты три пункта пропуска для тех, кто не является гражданами России и Беларуси. В результате весь транзит, следовавший в Казахстан из Европы через территорию Беларуси, оказался заблокирован.





В настоящее время практически все казахстанские перевозчики пересекли границу, за исключением автомобилей с отдельными грузами, требующими наложения навигационных пломб, так как на объекте нет соответствующей системы, а также не отработан порядок транзитного перемещения подобных видов товаров. В рамках диалога российская сторона информировала о намерениях завершить до 1 февраля 2024 года оснащение пункта пропуска системой установки навигационных пломб и оборудованием для взвешивания машин.





Участники МПК также обсудили возможность применения взаимных скидок на перевозку экспортных грузов по железной дороге.





Серик Жумангарин предложил российской стороне рассмотреть возможность применения понижающего коэффициента по транзитному тарифу РЖД на перевозки угля и железной руды в направлении порта Вентспилс. Со своей стороны Казахстан готов рассмотреть вопрос снижения коэффициента по тарифам КТЖ на перевозки российского зерна по восточной ветке коридора Север - Юг.





В рамках МПК участники также обсудили развитие сотрудничества в сферах таможенного регулирования и электронной торговли. Рассмотрели ход реализации проектов в промышленности, здравоохранении и перспективы углубления интеграционных процессов в Евразийском экономическом союзе.