Астана. 1 февраля. Kazakhstan Today - В 2016 году в загранучреждения Казахстана поступило около 25 тыс. обращений соотечественников, сообщил директор департамента консульской службы МИД РК Ардак Мадиев.

31 января прошло очередное заседание Общественного совета по вопросам деятельности Министерства иностранных дел РК. В рамках доклада, посвященного актуальным вопросам взаимодействия министерства с гражданами Казахстана, Мадиев подробно осветил данные о существующих механизмах содействия гражданам страны, о принятых новых регламентах оказания госусулуг, предусматривающих значительное сокращение сроков их оказания, о расширении списка стран, с которыми подписаны соглашения о реадмиссии, а также о вступивших в силу с 2017 года новых упрощенных правилах выдачи казахстанских виз для граждан иностранных государств, передает Kazakhstan Today.

"По сведениям загранучреждений РК, в 2016 году зафиксировано 24 724 обращений граждан, из них удовлетворено 24 582 (99,4%). Среди множества случаев за 2016 год в сфере защиты прав и интересов граждан Казахстана следует отметить оказание помощи 49 гражданам РК по правовым и финансовым вопросам (возвращение на родину и другое), вызвавших позитивный резонанс", - сообщил глава департамента консульской службы.

По данным пресс-службы МИД РК, очередное заседание Общественного совета по вопросам деятельности ведомства запланировано на май 2017 года.

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