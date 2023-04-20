19.04.2023, 09:55 14426
В Астане проходит совещание по вопросам социально-экономического развития под председательством президента
Фото: Kazakhstan Today
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Астана. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева началось совещание по вопросам социально-экономического развития страны.
В мероприятии принимают участие премьер-министр, спикеры обеих палат парламента, руководители государственных органов, подотчетных президенту, члены правительства, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента, областей и районов, руководители парламентских фракций и комитетов сената и мажилиса, председатели областных и районных маслихатов.
Недавно состоялись выборы депутатов мажилиса и маслихата. Правительство было реорганизовано. Таким образом, можно сказать, что первый этап масштабных политических изменений завершен. Мы установили баланс ветвей власти. Теперь мы должны перестраивать общественно-экономические отношения в нашей стране. Общественность возлагает большие надежды на эти реформы. Поэтому мы должны уделять особое внимание конкретным мероприятиям", - сказал Токаев.
Он отметил, что необходимо определить цели и задачи в социально-экономической сфере.
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20.04.2023, 09:15 266
МЦПС "Хоргос" возобновляет свою деятельность с 24 апреля
Фото: акимат области Жетысу
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Талдыкорган. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос" возобновляет свою деятельность и будет функционировать в штатном режиме с 24 апреля 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе акима Жетысуской области.
Как вам известно, прошло уже более 3 лет, как МЦПС "Хоргос" приостановил свою деятельность в связи эпидемиологической ситуацией в мире. За эти три года управляющей компанией проведена колоссальная работа по улучшению деятельности и модернизации всех бизнес-процессов центра", - говорится в сообщении акимата.
Напомним, в прошлом году товарооборот между Казахстаном и Китаем достиг рекордного уровня. В текущем году Казахстан и Китай подписали коммерческие контракты на более чем 565 млн долларов.
19.04.2023, 20:30 22031
Токаев подписал законы, нацеленные на совершенствование системы госуправления
Фото: Акорда
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Астана. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Главой государства подписан закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам административной реформы в Республике Казахстан", сообщает пресс-служба Акорды.
Также президент подписал Конституционный закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам административной реформы в Республике Казахстан".
Законы нацелены на совершенствование системы госуправления путем децентрализации полномочий центральных государственных органов.
19.04.2023, 19:49 24396
Проживающим за рубежом этническим казахам будут выдавать карты "Ата жолы"
Обладатели карты "Ата жолы" при въезде в страну получают вид на жительство сроком на 10 лет
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Астана. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Минтруда презентовал концепцию миграционной политики Казахстана на 2023-2027 годы.
Важным направлением является регулирование этнической миграции. В соответствии с концепцией миграционной политики РК на 2023-2027 годы будет выдана карта "Ата жолы", - сообщил и.о. председателя Комитета по миграции МТСЗН РК Ильяс Испанов на брифинге в службе центральных коммуникаций при президенте РК
Карта "Ата жолы" предоставляется этническим казахам, проживающим за рубежом, без потери гражданства. Целью внедрения карты является укрепление связей с исторической родиной, сохранение национальных традиций, привлечение в страну профессионалов и успешных бизнесменов для реализации их потенциала в Казахстане. Также обладатели карты "Ата жолы" при въезде в страну получают вид на жительство сроком на 10 лет.
Испанов напомнил, что глава государства в своем послании народу Казахстана от 1 сентября 2022 года поручил кардинально изменить политику миграции этнических кандасов. В связи с этим предполагается введение нового механизма получения статуса кандаса этническими казахами, проживающими за рубежом.
Наши соотечественники, несмотря на проживание в странах ближнего и дальнего зарубежья, должны подать документы на въезд в страну через загранучреждение Министерства иностранных дел. В свою очередь этот новый механизм позволит решить вопрос о посещении страны, месте работы, возможностях предоставления жилья и о статусе кандаса без въезда на территорию Казахстана. На сегодняшний день данный механизм приносит свои плоды, то есть через загранучреждение Республики принято 505 заявлений (156 семей) от этнических казахов, проживающих в Туркменистане, и выдаются соответствующие визы", - рассказал и.о председателя комитета.
В мае 2022 года сообщалось, что этнические казахи, ранее прожившие и самостоятельно въехавшие на территорию Республики Казахстан, могут подавать заявку на присвоение статуса кандаса или его продление на портале eGov.kz.
19.04.2023, 19:19 25846
В Казахстане в 2024 году появится налог на сбор дикорастущих растений
Фото: freepik.com
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Астана. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В соответствии с внесенными изменениями в налоговое законодательство с 1 января 2024 года плата за лесные пользования дополняется новыми положениями и вводится в действие как плата за пользование лесными и растительными ресурсами (параграф 6 главы 69 Налогового кодекса), сообщает пресс-служба КГД МФ РК.
Если в настоящее время налогообложению подлежат объекты, находящиеся только на территории государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий (в том числе лекарственные растения, дикорастущие плоды, орехи, грибы, ягоды), то с 2023 года в объекты налогообложения включены также и дикорастущие виды растений, собираемые вне этой территории.
Платежи по дикорастущим видам растений для фармацевтических, продовольственных и технических нужд, собираемым вне территории государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий, рассматриваются как плата за пользование растительными ресурсами и взимаются при заготовке дикорастущих видов растений.
Местные представительные органы областей, городов республиканского значения и столицы устанавливают виды растений и ставки платы за один килограмм сбора дикорастущих видов растений, а также исчисляют сумму платы.
Право пользования растительными ресурсами в порядке специального пользования растительным миром предоставляется при условии внесения платы и направления уведомления о заготовке дикорастущих растений.
Лица, осуществляющие сбор дикорастущих видов растений, уплачивают плату в бюджет по месту сбора ежеквартально равными долями от годовой суммы платы в срок не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Налоговая отчетность по плате не предоставляется.
19.04.2023, 18:51 27631
Казахстан и Корея готовят соглашения по защите прав трудовых мигрантов
В соответствии с этими соглашениями зарубежные структуры Министерства иностранных дел будут защищать права граждан Казахстана
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Астана. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Для обеспечения защиты прав граждан Казахстана, работающих за рубежом, Минтруда предлагает принять пакет межгосударственных соглашений, гарантирующих права казахстанских трудовых мигрантов в тех странах, где работает наибольшее число казахстанцев, сообщает пресс-служба министерства.
Это глобальный тренд. Следовательно, мы не можем установить для него ограничения, и нет необходимости ограничивать. Наша задача - защищать права наших граждан. В связи с этим разработаны и направлены по дипломатическим каналам Министерства иностранных дел проекты двусторонних соглашений о трудовой деятельности и защите прав трудовых мигрантов для согласования с Турцией, ОАЭ, США, Великобританией, Республикой Корея, Израилем, Катаром и Германией. В соответствии с этими соглашениями зарубежные структуры Министерства иностранных дел будут защищать права граждан Казахстана", - поделился и.о. председателя Комитета по миграции МТСЗН РК Ильяс Испанов на брифинге в службе центральных коммуникаций при Президенте РК.
С момента установления безвизового режима между Казахстаном и рядом иностранных государств, в том числе Республикой Корея (с 19 ноября 2014 года), гражданам Казахстана значительно упрощен въезд в Корею в туристических, медицинских, деловых целях. Тем не менее нелегальная трудовая миграция граждан Казахстана в Южную Корею стала одним из самых актуальных вопросов повестки дня между двумя странами.
В целом стоит отметить, что в Республике Корея проблема нелегальных иностранных мигрантов очень серьезная. В связи с этим правительство Кореи предложило Казахстану осуществлять трудовую миграцию в соответствии с программой "Система разрешений на труд" (Employment Permit System - EPS).
Напомним, двое депортированных уроженцев Туркестана 21 и 18 лет, ожидая рейс для депортации, перелезли через забор возле взлетно-посадочной полосы аэропорта Инчхон и убежали.
Одного из них задержали сразу. Данный инцидент вызвал общественный резонанс в Южной Корее и был широко освещен в местных СМИ. Позже 18-летний соотечественник, сбежавший из аэропорта Инчхона, добровольно сдался полиции. В бегах молодой человек находился несколько суток.
19.04.2023, 16:57 32531
В прошлом году товарооборот между Казахстаном и Китаем превысил $24 млрд
Экспорт казахстанской продукции в Китай вырос более чем на треть
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Астана. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Торговля между Казахстаном и Китаем достигла рекордных показателей, превысив $24 млрд в прошлом году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Экспорт казахстанской продукции в Китай вырос более чем на треть и составил $13,2 млрд. Аналогичным образом растет потребность в китайских товарах в Казахстане. Импорт вырос на 33,5% и составил $11 млрд.
Заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин, министры экономики и торговли стран Центральной Азии - Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и КНР провели онлайн-совещание по вопросам подготовки к предстоящему Саммиту глав государств "Центральная Азия - Китай". Мероприятие планируется провести в мае в Сиане.
Серик Жумангарин отметил, что Китай является основным торговым партнером как Казахстана, так и для других стран Центральной Азии. По итогам 2022 года товарооборот между Казахстаном, Китаем и странами Центральной Азии вырос на 31,9% и составил $32,1 млрд (2021 год - $24,3 млрд).
Китайский рынок - это надежный потребитель нашей продукции. Мы готовы предложить широкий ассортимент промышленных и сельскохозяйственных товаров по 135 дополнительным товарным позициям на сумму свыше $1 млрд", - заявил Серик Жумангарин.
Вице-премьер отметил важность развития электронной коммерции, повышения транспортной связанности региона и последовательное улучшение условий экспорта и транзита, развития межрегионального и приграничного сотрудничества. Жумангарин также пригласил инвесторов к промышленному сотрудничеству.
Учитывая конкурентные позиции стран Центральной Азии, на начальном этапе Казахстан предлагает организовать совместное продвижение продукции, в том числе на рынке Китая.
По итогам совещания стороны выразили согласие подписать документы об укреплении торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в сфере цифровой торговли и в области инфраструктуры и инженерного строительства.
19.04.2023, 15:37 37396
О ходе переговоров с уволенными нефтяниками рассказали в правительстве
Требования сейчас находятся на рассмотрении, и речь идет о трудоустройстве уволенных в другие компании, власти также разберутся с вопросом, могли ли пикетчики стать инструментом для руководителей различных компаний, чтобы оказать давление на государство
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Астана. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики Алмасадам Саткалиев и глава "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев в кулуарах правительства рассказали о ходе переговоров с нефтяниками, которые ранее устроили забастовку в Астане.
Так, по словам министра, есть ряд требований, которые были поставлены представителями компании "БерАли".
Они требовали, в первую очередь, трудоустройства в компанию "Озенмунайгаз". Но понятно что есть определенный порядок, согласованный с жителями - там есть 9 тыс человек в очереди. Поставили вопрос о возможности внесения изменений и дополнений в порядок приема на работу. Но мы сказали КМГ, что это требует обязательного обсуждения с местными жителями, то есть если они будут согласны вносить изменения, то соответствующие меры будут приняты", - цитирует Саткалиева Zakon.kz.
Также, по его словам, нефтяники требовали обеспечить их стабильными рабочими местами на три года.
Сегодня уже в выступлениях вице-премьера прозвучало, что мы готовы, мы первыми предложили эту инициативу. Сохранение заработных плат, коллективный договор, который бы включал серьезный пакет помощи - это и оздоровление и 13-я зарплата, то есть это такой мощный экономический стимулирующий пакет, и объективно он отличается от тех условий оплаты труда, которые есть по Казахстану. Тем не менее, в целях урегулирования мы рассматриваем возможность предоставления таких беспрецедентных условий труда", - подчеркнул глава Минэнерго.
Он также отметил, что со стороны бастующих были требования, связанные с обеспечением охраны труда и безопасности производственного процесса и требование со стороны представителей компании "БерАли" по повышению стоимости услуг этого предприятия. Последнее, заявил министр, решается в правовом поле.
Эти требования сейчас находятся на рассмотрении, и сейчас речь идет о трудоустройстве их в другие компании. Представители эти выбирают, в какую компанию идти, в какую не пойти. В целом идет, считаю, в конструктивном ключе диалог, и у меня есть такой пока осторожный оптимизм, что этот вопрос в конструктивном ключе разрешится", - проинформировал министр.
Он добавил, что власти также разберутся с вопросом, могли ли пикетчики стать инструментом для руководителей различных компаний, чтобы оказать давление на государство.
Все начиналось с хозяйственного спора, я не могу однозначно утверждать, что они стали инструментом, скорее всего речь идет о том, что в результате того, что данная компания проиграла тендер и вывесила объявление о том, что у него нет возможности в силу того, что они проиграли тендер, вас содержать, была какая-то инициатива, может быть, среди рабочих и сама компания участвовала в этом процессе. Я пока не могу утверждать окончательно, что вылилось в приезд в Астану. Тем не менее кто-то им оплатил билет, кто-то оплатил автобусы, доставку на место, кто-то предоставил им спальные мешки, освещение в СМИ, то есть вот это все, считаю, не просто так было сделано. Думаю, соответствующие госорганы на определенном этапе разберутся с этими подходами", - резюмировал министр энергетики.
В свою очередь председатель правления АО "НК "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев в кулуарах правительства рассказал, что переговоры с рабочими проводятся, но люди выходить на работу отказываются.
В прошлом году они защищали и отстаивали интересы совершенно другой компании. В этом году они пришли уже отставить интересы другой компании. Сам этот конфликт, как мне кажется, он достаточно неконструктивен. Это наводит на определенные мысли. Соглашайтесь на тех же самых условиях, но в этот раз уже мы сказали, что даем трехлетний договор", - цитирует Мирзагалиева Sputnik.
Также о ситуации с рабочими Жанаозена высказался аким Мангистауской области Нурлан Ногаев.
Выплаты заработной платы, проживание и основные фонды - системные вопросы. Я предложил, зная эти проблемы, решить системно. А не решить моментально вопрос", - прокомментировал Ногаев.
По его словам, было предложено им перейти в состав инспекции труда и заниматься выравниванием ситуации.
Я считаю, что это нормальное, разумное и конструктивное предложение. И до сих пор я стою на этой позиции", - подчеркнул глава региона.
Ранее экс-советник министра энергетики Олжас Байдильдинов, говоря о забастовке нефтяников, заявил, что это один из звоночков "цветной" революции. По его мнению, Казахстану нужно готовиться к информационным войнам и различного рода провокациям.
По мнению эксперта, забастовка могла быть следствием исков, подданных Казахстаном в отношении Кашагана и Карачаганака. Речь идет о сумме 21,6 миллиарда долларов.
Напомним, 10 апреля рабочие из Жанаозена устроили забастовку возле здания "КазМунайГаза" в Астане. Рабочие требовали, чтобы вместо договоров аутсорсинга с ними заключили трудовые контракты на три года и дали возможность уходить в отпуск. Собравшиеся являются бывшими работниками компании "БерАли Мангистау Company", ранее проигравшей тендер на выполнение нефтесервисных услуг для АО "Озенмунайгаз".
По информации "КазМунайГаза", им предложили перейти в другую компанию с зарплатами $1500, но они отказались. По словам бастующих, работу предложили не всем, а только 55 из 240 человек.
Вечером 11 апреля протестующих задержали. Узнав об этом, жители Жанаозена собрались перед акиматом и потребовали освободить задержанных в столице. Позже бывшие работники "БерАли Мангистау Company" были освобождены и выехали поездом в Жанаозен.
Между контактной группой КМГ и представителями "БерАли Мангистау Company" заключена договоренность о создании специальной рабочей комиссии, которая будет рассматривать требования бывших работников ТОО для их дальнейшего решения в правовом поле. Во время переговоров в АО "НК "КазМунайГаз" экс-сотрудникам "БерАли" отказали в трудоустройстве в штат АО "Озенмунайгаз".
До инициативной группы было доведено, что данное условие является заведомо невыполнимым. Было отмечено, что в очереди на работу в организацию стоят 9 тысяч человек, которые согласно принятым алгоритмам работают в коммунальных компаниях и после появления вакансии в порядке очередности трудоустраиваются в АО "Озенмунайгаз". Таким образом, требования переговорщиков идут вразрез с интересами и правами жителей города", - рассказали в КМГ.
19.04.2023, 14:16 40501
Глава Минэнерго анонсировал рост тарифов на газ, тепло- и электроэнергию Дополнено
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Астана. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в ближайшее время вырастут цены на газ, а также тарифы энергопроизводящих организаций, заявил в кулуарах правительства министр энергетики Алмасадам Саткалиев.
Это ТЭЦ, это крупные ГРЭС, это надежность энергоснабжения, теплоснабжения. Это будет плавный рост", - цитирует министра Sputnik.
По словам главы Минэнерго, там, где изношенность больше, потребуется больше денег, и тариф будет выше.
Также Саткалиев заявил, что, по расчетам ведомства, электроэнергия должна дорожать минимум на 15% в год, чтобы казахстанские города спокойно встречали зиму в тепле.
Кроме того, глава ведомства анонсировал рост цен на газ в ближайшее время на 5-10 тенге, сообщает Zakon.kz.
Представители СМИ поинтересовались, что будет с ценами на сжиженный газ, так как некоторые эксперты высказывают мнение, что в скором времени Казахстан столкнется с дефицитом.
Мы вынуждены согласиться с мнением экспертов, они, безусловно, правы. Мы уже сейчас видим такой тренд, связанный с масштабным переоборудованием машин, перехода с бензина и дизеля на использование сжиженного нефтяного газа. Причем его производство в Казахстане существенно ограничено. Вы знаете, мы рынок перекрываем за счет ежегодных обращений к компании ТШО и перенаправления с экспортных потоков на внутренний рынок. То есть этот объем растет, если был небольшой объем, то теперь мы говорим о достаточно существенных объемах - десятках тысяч тонн - только для покрытия внутреннего дефицита", - заявил министр.
Проблема, по его словам, кроется в цене: при себестоимости больше 70 тенге сейчас отпускная цена - 50 тенге. В итоге заведомо компании работают в убыток. Для сравнения Саткалиев привел цены в России, где они в 2 раза выше, чем в Казахстане, порядка 120 тенге, а в Таджикистане - при переводе на тенге составляют 177 тенге.
Там реально рыночная цена. Исходя из мировой практики, для того чтобы стимулировать производство сжиженного газа как автомобильного топлива, у стран, у которых есть избыток производства этого газа, они применяют коэффициент 70% от цены бензина. Тогда это является разумным экономическим механизмом. У нас разрыв существенный, и те автолюбители, которые сейчас переводят автомобили, они должны понимать, что цены, скорее всего, вырастут", - заявил министр.
Он также прокомментировал вопрос о том, насколько может повыситься цена на газ.
Это компетенция АЗРК. Сейчас цена разнится по регионам. Понятно, первый рост будет незначительный, я думаю 5-10 тенге, не больше, исходя из социальной ситуации. Ну а потом глава государства поручил определить период, за который мы выйдем хотя бы на себестоимость. Если правительство с АЗРК, с депутатами определят период, в течение трех лет мы перейдем на рыночную цену, или в четыре, два года. В течение этого времени, как будут сделаны расчеты, мы эту динамику цен вам предоставим. Первый возможный рост - на 5-10 тенге - может произойти в самое ближайшее время. Это месяц, два, три", - добавил Саткалиев.
Справедливая цена на газ, по его оценке, при себестоимости, которая больше 70 тенге, "хотя бы 5% доходности должно быть свыше себестоимости, чтобы обеспечивать инвестиции и доходность акционеров".
Между тем премьер-министр Алихан Смаилов сегодня на совещании под председательством главы государства рассказал, куда пойдут деньги от повышения тарифов.
В рамках программы "Тариф в обмен на инвестиции" планируется реализация 3-го и 4-го блоков на Экибастузской ГРЭС-2, будет восстановлен энергоблок № 1 на Экибастузской ГРЭС-1 мощностью 500 МВт, также прорабатывается вопрос строительства Балхашской ТЭС", - сказал премьер
Также, по его словам, в текущем году будет завершена модернизация электростанций мощностью свыше 700 МВт в Атырауской, Карагандинской и Павлодарской областях.
В южных регионах реализуются энергетические проекты газовой генерации мощностью свыше 2,3 ГВт с завершением в 2025-2026 годах, в том числе предусмотрен ввод парогазовых установок на ТЭЦ-2 в Алматы и Туркестане, добавил Смаилов.
В текущем году начато строительство новой ТЭЦ в Кызылорде, проводятся конкурсные процедуры по определению подрядчиков по ТЭЦ в Кокшетау и Семее", - отметил глава кабмина.
Кроме того, совместно с компаниями Total Energies (Франция), Acwa Power (Саудовская Аравия) и Masdar (ОАЭ) начата реализация проектов ВИЭ общей мощностью 3 ГВт.
Также прорабатывается вопрос строительства АЭС и малых модульных реакторов, для привлечения инвестиций в электроэнергетику будет внедрена новая модель единого закупщика на рынке электроэнергии, а в рамках нового законопроекта "О теплоэнергетике" будут созданы условия для повышения надежности теплоснабжения.
Завершен аудит всех теплоэлектростанций страны. В текущем году будут проведены необходимые ремонтные работы", - заключил Смаилов.
Напомним, в Казахстане значительно изношены теплосети и сети водоснабжения. Текущий отопительный сезон прошел тяжело в ряде регионов Казахстана. Серия аварий, произошедших в текущем отопительном сезоне в Экибастузе, Рудном и Риддере, оставила без тепла горожан в холодное время года.
Буквально на днях, 16 апреля, жители Степногорска и Экибастуза вновь остались без отопления.
Сегодня на совещании аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев прокомментировал ситуацию на Степногорской ТЭЦ.
Часть сетей, самые сложные участки мы взяли на баланс государства, нашего города. И сегодня мы договорились с правительством о выделении средств для того, чтобы в первую очередь подтянуть эти слабые места", - сообщил аким.
Также, по его словам, свои источники финансирования и ремонта сетей задействует собственник ТЭЦ.
Ранее президент Касым-Жомарт Токаев раскритиковал госорганы и собственников энергообъектов за ненадлежащую работу по подготовке к отопительному сезону. Он поручил оперативно принять законодательные изменения по вопросам электроэнергетики.
В настоящее время "Самрук-Энерго" готовит ТЭО новой ТЭЦ в Семее. А учредители ТЭЦ-2 Петропавловска увеличили финансирование модернизации до 9 млрд тенге. Еще 3 млрд тенге будет выделено на обновление теплосетей и электроснабжения.
Сложная ситуация сложилась с Риддерской ТЭЦ. Аким ВКО даниал Ахметов обвинил новых собственников ТЭЦ Риддера в бездействии. Переговоры о передаче компании в госсобственность тоже зашли в тупик.
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