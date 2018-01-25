Астана. 25 января. Kazakhstan Today - В Национальном управляющем холдинге "КазАгро" прокомментировали информацию о выкупе облигаций холдинга на сумму 60 млрд тенге из средств Государственного фонда социального страхования (ГФСС), передает Kazakhstan Today.

Как отметили в пресс-службе "КазАгро", эта информация "стала предметом обсуждения в обществе и СМИ", в связи с чем "холдинг считает необходимым дать некоторые разъяснения по этому вопросу".

В Казахстане существует давние проблемы с обеспечением фундаментальных источников экономического роста, одной из которых является предоставление долгосрочной ликвидности. На текущий момент этими источниками могут служить средства Национального фонда, Единого накопительного пенсионного фонда и Государственного фонда социального страхования. Эти средства могут быть использованы для развития казахстанской экономики.

"Необходимо отметить, что "КазАгро" предоставляет займы сельхозтоваропроизводителям в тенге. Поскольку аграрная отрасль страны требует долгосрочного тенгового финансирования, ГФСС может стать одним из крупнейших инвесторов в Казахстане, обладающих долгосрочными финансовыми ресурсами. В данное время инвестирование агросектора через госкомпании является наиболее оптимальным вариантом: 1) заимствованные на рыночных условиях деньги (в данном случае под 11% годовых) будут приносить доход инвестору (ГФСС); 2) приносить пользу казахстанской экономике и послужат на развитие отрасли; 3) средства защищены: эмитент находится под контролем государства", - пояснили в пресс-службе.

Внешний рейтинг холдинга "КазАгро", согласно агентствам Fitch (BBB-) и Standardand Poors (BB), отражает достаточно надежный уровень платёжеспособности компании. "КазАгро" соответствует требованиям к эмитентам, предъявляемым правительством РК и Национальным банком для инвестирования средств ГФСС. Следовательно, учитывая внешний рейтинг и кредитную надежность холдинга, средства являются инвестированными в достаточно консервативной инфраструктуре и требованиях.

По данным холдинга, привлекаемые из ГФСС средства "КазАгро" предполагает направить на интервенцию на зерновом рынке через АО НК "Продкорпорация". Такая практика уже показала положительный эффект по внутренним ценам на пшеницу для отечественных производителей и способствовала решению сезонной проблемы с грузоперевозками и подвижным составом, то есть, тех вопросов, о которых говорили сельхозтоваропроизводители, отраслевые объединения республики. Закупленная пшеница будет реализована в период благоприятной цены на внутреннем или внешних рынках, что позволит вернуть средства в полном объеме.

"Необходимо отметить, что Национальный управляющий холдинг "КазАгро" никогда не нарушал принятые на себя обязательства. Это относится как к средствам, выделяемым правительством РК, так и привлеченным на зарубежных рынках капитала. К примеру, в период с 2013 по 2017 годы из республиканского бюджета на финансирование весенне-полевых и уборочных работ холдингу выделено более 273 млрд тенге. Весь объём денежных средств своевременно возвращен в бюджет", - подчеркивается в сообщении.

Также холдинг своевременно и в полном объеме выплачивает вознаграждения мажоритарным держателем облигаций холдинга - АО "Единый накопительный пенсионный фонд", что с момента обращения облигаций (29 декабря 2014 года) составило порядка 31,6 млрд тенге. Миноритарным держателям облигаций холдинг также в полном объеме и в срок выплатил вознаграждение в размере 457 млн тенге.

В пресс-службе добавили, что инвестирование средств фондов, в том числе находящихся в управлении государства, в национальную экономику является общемировой практикой. К примеру, инвестирование средств пенсионных фондов в Российской Федерации помимо значительного роста развития фондового рынка позволило принести долгосрочное фондирование в различные сектора экономики и сохранить темпы роста при закрытых внешних рынках ликвидности. Подобная практика существует и в странах Европы, когда различные фонды, в том числе суверенные, приобретают финансовые инструменты государственных агентств по поддержке определенной отрасли. Например, пенсионный фонд во Франции приобрел ценные бумаги CreditAgricol или Фонд в России приобрел ценные бумаги государственного Россельхозбанка.

Напомним, 23 января вице-премьер - министр сельского хозяйства РК Умирзак Шукеев сообщил, что из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) 60 млрд тенге направят на выкуп облигаций "КазАгро".

"В Государственном фонде страхования накопилось более триллиона тенге. Вместе с Нацбанком госкомиссия приняла решение часть средств ГФСС, не более 10%, направить на выкуп облигаций "КазАгро" для его коммерческой деятельности, в том числе на закуп зерна. Эти деньги будут использованы и возвращены абсолютно безопасно", - сообщил Шукеев.

АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" реализует государственную политику по развитию агропромышленного комплекса Казахстана путем обеспечения эффективного управления инвестиционными активами компаний, входящими в его структуру. В состав холдинга входят АО "КазАгроФинанс", "Аграрная кредитная корпорация", АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства", АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация", АО "КазАгроПродукт", АО "КазАгроГарант" и АО "КазАгроМаркетинг".

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