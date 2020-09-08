В Казахстане хотят утвердить карантинные правила

Нур-Султан. 7 сентября. Kazakhstan Today - Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения предлагает закрепить правила осуществления ограничительных мероприятий, в том числе карантина на территории страны и перечень инфекционных заболеваний при угрозе возникновения и распространения которых вводятся ограничительные мероприятия, передает Kazakhstan Today.

На портале открытых нормативно-правовых актов опубликован проект приказа "Об утверждении правил осуществления ограничительных мероприятий, в том числе карантина на территории Республики Казахстан, и перечня инфекционных заболеваний, при угрозе возникновения и распространения которых вводятся ограничительные мероприятия, в том числе карантин".

Правила определяют порядок ограничений, в том числе карантина:

- при угрозе завоза инфекционных заболеваний из-за рубежа на территорию Казахстана;

- при возникновении случаев инфекционных заболеваний в республике, на отдельных территориях и объектах Казахстана.

В перечень инфекционных заболеваний, при угрозе возникновения и распространения которых предлагается вводить ограничительные мероприятия, в том числе карантин, вошли следующие:

- чума;

- холера;

- желтая лихорадка;

- вирусные геморрагические лихорадки;

- тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС);

- человеческий грипп, вызванный новым подтипом вируса;

- коронавирусная инфекция, вызванная новым подтипом вируса.

С полным текстом проекта приказа можно ознакомиться здесь

Документ находится на публичном обсуждении до 14 сентября 2020 года.

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