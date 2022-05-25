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В Казахстане ликвидирован ряд международных и региональных наркоканалов - Сагимбаев

24.05.2022, 18:05 11881
В Казахстане ликвидирован ряд международных и региональных наркоканалов - Сагимбаев
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 24 МАЯ - Глава КНБ Ермек Сагимбаев доложил президенту об основных итогах деятельности ведомства за текущий месяц, задачах на предстоящий период и о реформировании КНБ, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Согласно представленным президенту данным, в результате проведенных в республике спецопераций ликвидирован ряд международных и региональных наркоканалов, из незаконного оборота изъято свыше 15 кг психотропных веществ и 4 тонны прекурсоров. Пресечена деятельность преступных групп, занимавшихся сбытом огнестрельного оружия и боеприпасов, выявлены схроны", - сообщает Акорда.

 
Также Сагимбаев сообщил президенту об учениях, проведенных штабом Антитеррористического центра. 

Проведено 3 командно-штабных и 29 оперативно-тактических учений. В ходе охраны рубежей страны задержано 632 правонарушителя, на Каспии изъято более 11 км орудий браконьерского лова", - доложил глава КНБ. 

 
Также, по его информации, не допущено незаконное перемещение валюты и золота на сумму свыше 230 млн тенге, товаров - на 77,9 млн тенге, горюче-смазочных материалов - на 2,5 млн тенге.
 
Кроме того, глава КНБ сообщил Токаеву об исполнении его поручений по реформированию КНБ. В том числе о проведении в основных оперативных службах необходимых структурных преобразований, обеспечивающих реализацию установок руководства страны и повышение эффективности служебной деятельности.
 

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Глава государства принял основателя и гендиректора крупнейшей в мире криптобиржи

25.05.2022, 18:39 3636
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 25 МАЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял основателя и генерального директора крупнейшей в мире криптобиржи Binance Чанпена Чжао, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе встречи обсуждены перспективы долгосрочного сотрудничества между профильными структурами Казахстана и Binance в области цифровых финансов, реализации совместных образовательных программ в сфере блокчейн-технологий, а также вопросы создания регионального хаба криптоиндустрии в Казахстане, сообщает пресс-служба Акорды.
 
По завершении встречи в присутствии президента был подписан меморандум о сотрудничестве между министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и компанией Binance.
 

Асхат Оралов призвал аграриев СКО принять активное участие в референдуме

25.05.2022, 18:13 4371
Фото: AMANAT
ПЕТРОПАВЛОВСК. 25 МАЯ - Сегодня исполнительный секретарь партии AMANAT Асхат Оралов в Северо-Казахстанской области провел ряд встреч с местными аграриями, представителями интеллигенции, председателями ППО и активом партии, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Асхат Оралов встретился с сельхозтоваропроизводителями области на площадке молочно-товарной фермы в селе Полудино района имени Магжана Жумабаева, обсудив значимость предстоящей конституционной реформы.
 

Среди других поправок в Конституцию на референдум также выносится принципиальный вопрос о собственности на землю. Так, предлагается окончательно закрепить норму о том, что земля и природные ресурсы принадлежат народу Казахстана. Эта важная поправка исключит любые разночтения в будущем. И мы надеемся, что 5 июня все североказахстанцы примут в референдуме активное участие", - сказал исполнительный секретарь AMANAT.

 
В свою очередь руководитель одного из местных крестьянских хозяйств Алтынбек Сапаров отметил, что люди полны ожиданий и связывают новую веху в развитии страны с референдумом.
 

Народ видит происходящие изменения и готов поддержать внесение в Конституцию столь необходимых изменений для дальнейшего укрепления нашей независимости и развития страны", - сказал Алтынбек Сапаров.

 
Далее исполнительный секретарь партии встретился с представителями интеллигенции региона и ветеранами партии. Участники встречи подчеркнули, что всенародное голосование по поправкам в Основной закон будет играть ключевую роль в построении "Жана Казакстан". 
 
Также Асхат Оралов встретился с председателями первичных партийных организаций. Он отметил, что первички являются движущей силой партии и именно на их базе должна вестись активная разъяснительная работа о сути общенационального референдума.
 
В этот же день состоялась встреча с партийным активом региона. На сегодня в области насчитывается более 28 тысяч партийцев, объединенных 246 ППО.
 

В алматинских ЦОНах незаконно собирали госпошлину

25.05.2022, 17:48 4971
В алматинских ЦОНах незаконно собирали госпошлину
Фото: facebook/правительство для граждан
АЛМАТЫ. 25 МАЯ - В Алматы более 400 лицам с ограниченными возможностями, сиротам и многодетным матерям вернут оплаченную госпошлину, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Прокуратура Алматы провела анализ законности взимания с социально уязвимых слоев населения государственной пошлины за услуги документирования, сообщает пресс-служба ведомства.
 
В соответствии со статьей 622 Кодекса РК "О налогах и других обязательных платежей в бюджет" определенная категория лиц освобождена от уплаты государственной пошлины при выдаче паспортов и удостоверений личности граждан страны, а также видов на жительство иностранного гражданина в РК и удостоверений лица без гражданства.
 
Надзорным органом установлено, что с более 400 лиц социально уязвимой категории в ЦОНах необоснованно взималась госпошлина до 22 тысяч тенге.
 
Прокуратурой Алмалинского района в адрес НАО "Правительство для граждан" внесено представление об устранении нарушений законности.
 
По итогам его рассмотрения принимаются меры по возврату денег, руководство НАО привлечено к дисциплинарной ответственности.
 

Глава государства провел кадровые перестановки в Совбезе Казахстана

25.05.2022, 17:21 5656
Глава государства провел кадровые перестановки в Совбезе Казахстана
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 25 МАЯ - 25 мая президент Касым-Жомарт Токаев подписал указы о проведении кадровых перестановок в Совете безопасности страны, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Распоряжением главы государства Каиргельды Есенеев освобожден от должности заведующего отделом военной безопасности и обороны Совета безопасности РК, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Распоряжением президента Русланбек Бекжигитов назначен заведующим отделом военной безопасности и обороны Совета безопасности РК.
 

Назначен аким Медеуского района Алматы

25.05.2022, 16:14 7296
Назначен аким Медеуского района Алматы
Фото: акимат Алматы
НУР-СУЛТАН. 25 МАЯ - Распоряжением акима Алматы Ерболата Досаева по согласованию с администрацией президента РК и маслихатом города Алматы акимом Медеуского района назначен Еркебулан Оразалин, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Под его руководством управлением предпринимательства и инвестиций проведена большая работа по восстановлению МСБ в нашем городе. Благодаря этой эффективной работе поручение главы государства по возмещению ущерба пострадавшим субъектам МСБ выполнено. В целом 97% пострадавших предпринимателей восстановили свою деятельность, на 20 мая текущего года одобрено 1568 заявок на 14 082 240 817 тенге. В это непростое время Еркебулан Оразалин проявил себя ответственным и компетентным специалистом, показал высокие организаторские способности и деловые качества", - сказал аким Алматы Ерболат Досаев во время представления нового акима Медеуского района.

 
Еркебулан Оразалин трудовую деятельность начал в 2002 году с должности эксперта информационно-коммуникативного отдела информационно-аналитического центра города Алматы. 
 
В 2005-2007 годы работал экспертом института мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента Республики Казахстан. 
 
В 2010-2012 годы был директором департамента по инвестициям социально-предпринимательской корпорации регионального развития города Алматы.
 
С 2012 по 2016 год занимал должность заместителя начальника, руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы. 
 
В 2016-2019 годы работал заместителем акима Ауэзовского района города Алматы, курировал вопросы социальной сферы и предпринимательства. 
 
С 2019 года занимал пост руководителя управления предпринимательства и инвестиций города Алматы.
 

Назначен глава департамента Агентства по противодействию коррупции по Алматинской области

25.05.2022, 16:07 7671
ТАЛДЫКОРГАН. 25 МАЯ - Приказом председателя Агентства от 24 мая на должность руководителя департамента Агентства по противодействию коррупции по Алматинской области назначен Максат Жебегенов, сообщили в Антикоррупционной службе РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
М. Жебегенов окончил Академию Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.
 
В период 2002-2022 годов проходил службу в органах национальной безопасности, в том числе на различных руководящих должностях департамента КНБ по Алматинской области.
 
Последняя занимаемая должность - заместитель начальника департамента КНБ по Алматинской области.
 

Оформить автомобиль за 15 минут: ряд госуслуг планируют оптимизировать в Казахстане

25.05.2022, 15:39 8341
Оформить автомобиль за 15 минут: ряд госуслуг планируют оптимизировать в Казахстане
Фото: facebook/правительство для граждан
НУР-СУЛТАН. 25 МАЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел заседание Комиссии по вопросам цифровизации, в ходе которого рассмотрены реинжиниринг бизнес-процессов в госорганах, внедрение упрощенного механизма корректировки сведений о гражданах и юридических лицах, а также внедрение и развитие сотовой связи 5G, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдата Мусина, в настоящее время проводится комплексный реинжиниринг процессов и функций госорганов, а также сокращение документооборота и отчетности, который предполагает общее сокращение сроков и этапов в два раза.
 

Реинжиниринг позволит в разы сократить время оказания сервисов гражданам и бизнесу, улучшит взаимодействие госорганов в целом", - сообщил Мусин. 

 
Под оптимизацию попал ряд популярных у граждан услуг, таких как покупка автомобиля, ликвидация ТОО, установление инвалидности, перепланировка квартиры, получение больничного листа и т.д. Полное внедрение изменений будет выполнено до конца года.
 
Также сформированы предложения по трансформации процессов ввоза и экспертизы лекарств, обеспечения граждан бесплатными медикаментами, приобретения и управления земельными участками, дистанционной постановки на воинский учет и другие. Они находятся на обсуждении с госорганами.
 
Кабмин также рассмотрел проблему частых ошибок в государственных базах данных, на которые жалуются казахстанцы.
 

Для изменения ситуации предлагается обеспечить публикацию госорганами сервисов для приема электронных заявок на корректировку сведений. Благодаря этому пользователь сможет оперативно отправлять запрос в уполномоченный госорган, не посещая нотариуса или ЦОН", - сообщает сайт главы правительства. 


Кроме того, в правительстве обсудили внедрение в Казахстане стандарта сотовой связи пятого поколения 5G/IMT. 
 
В 2021 году частным операторам было предоставлено право на тестирование технологии 5G в городах Нур-Султане, Алматы и Шымкенте.
 

Проведенные испытания показали хорошие результаты: эффективная зона покрытия частот - более 10 квадратных км, скоростной показатель - до 1,6 Гбит/с, уровень задержки - менее 10 мс", - сообщается на сайте. 

 
Смаилов поручил дополнительно проработать механизмы распределения частот для сетей 5G и повторно внести обновленные предложения на рассмотрение комиссии.
 

Российский посол наградил советника верховного муфтия Казахстана

25.05.2022, 15:15 8876
Российский посол наградил советника верховного муфтия Казахстана
Фото: Посольство РФ в РК
НУР-СУЛТАН. 25 МАЯ - Нагрудный знак "За взаимодействие" вручил чрезвычайный и полномочный посол России в Казахстане Алексей Бородавкин главному советнику верховного муфтия шейху Мухаммад-Хусайну Алсабекову, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В ходе церемонии вручения Бородавкин выразил Алсабекову признательность за его усилия, способствующие развитию межрелигиозного и межкультурного диалога между Россией и Казахстаном, а также многолетнее взаимодействие с общественными организациями и объединениями российских соотечественников в религиозной и духовно-просветительской сферах", - говорится в сообщении посольства.

 

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