В Казахстане ликвидирован ряд международных и региональных наркоканалов - Сагимбаев

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НУР-СУЛТАН. 24 МАЯ - Глава КНБ Ермек Сагимбаев доложил президенту об основных итогах деятельности ведомства за текущий месяц, задачах на предстоящий период и о реформировании КНБ, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно представленным президенту данным, в результате проведенных в республике спецопераций ликвидирован ряд международных и региональных наркоканалов, из незаконного оборота изъято свыше 15 кг психотропных веществ и 4 тонны прекурсоров. Пресечена деятельность преступных групп, занимавшихся сбытом огнестрельного оружия и боеприпасов, выявлены схроны", - сообщает Акорда.

Также Сагимбаев сообщил президенту об учениях, проведенных штабом Антитеррористического центра.





Проведено 3 командно-штабных и 29 оперативно-тактических учений. В ходе охраны рубежей страны задержано 632 правонарушителя, на Каспии изъято более 11 км орудий браконьерского лова", - доложил глава КНБ.

Также, по его информации, не допущено незаконное перемещение валюты и золота на сумму свыше 230 млн тенге, товаров - на 77,9 млн тенге, горюче-смазочных материалов - на 2,5 млн тенге.

Кроме того, глава КНБ сообщил Токаеву об исполнении его поручений по реформированию КНБ. В том числе о проведении в основных оперативных службах необходимых структурных преобразований, обеспечивающих реализацию установок руководства страны и повышение эффективности служебной деятельности.