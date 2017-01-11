В Казахстане определены основные направления работы с молодежью

Астана. 10 января. Kazakhstan Today - Правительство РК в ходе заседания рассмотрело основные направления государственной молодежной политики на ближайшие несколько лет.

Министр по делам религий и гражданского общества РК Нурлан Ермекбаев доложил, что за прошедшее десятилетие в Казахстане были сформированы законодательные и концептуальные основы для реализации молодежной политики, создана необходимая инфраструктура. С 2012 года повсеместно работают управления по вопросам молодежной политики и молодежные ресурсные центры, передает Kazakhstan Today.

Проводимая работа позволила Казахстану занять 61-ю позицию в Глобальном индексе развития молодежи - Global Youth Development Index 2016, в котором оценивались 183 страны.

Вместе с тем, изучив экспертные оценки и рекомендации, дальнейшую работу планируется выстроить по пяти актуальным направлениям.

Во-первых, планируется продолжить работу по снижению разрыва возможностей между сельской и городской молодежью, социализации молодежи и организации досуга. В этой связи предлагается разработать проект общенационального молодежного движения, ключевыми направлениями которого станут развитие волонтерства, спортивных и творческих достижений, трудовых навыков.

Кроме этого, предлагается расширять сеть простейших уличных спортивных сооружений (воркауты), дворовых клубов и иных малозатратных форм массового вовлечения молодежи в спорт и творчество. При этом активно использовать механизмы государственно-частного партнерства.

Второй приоритете - развитие "социальных лифтов". В частности, будет проводиться работа над повышением престижа воинской службы и привлечением туда молодежи. Другой механизм повышения социальной мобильности - творческие объединения и союзы, которые должны выявлять талантливых людей, а также содействовать их становлению и развитию.

В рамках третьего направления - поддержки молодых семей - предлагается в один из весенних дней во всех школах страны единовременно провести общенациональную акцию "Час семьи" для родителей с приглашением опытных психологов и других специалистов.

Четвертым направлением в проводимой работе станет развитие кадрового потенциала госаппарата, работающего с молодежью. В этой связи для молодежных ресурсных центров с учетом новых задач будет обновляться методологическая база. Научно-исследовательский центр "Молодежь" продолжит проведение обучающих семинар-тренингов для специалистов, работающих с молодежью.

Последним направлением в проводимой работе станет усиление межведомственной координации. В связи с этим предлагается провести в первом квартале текущего года заседание совета по молодежной политике при президенте РК. Помимо этого, всем госорганам рекомендовано принимать активное участие в работе Координационного совета по развитию молодежных организаций. Также необходимо активизировать работу региональных советов по делам молодежи с рассмотрением и решением наиболее актуальных проблем, волнующих молодежь, и регулярно заслушивать ход реализации проектов по работе с молодежью на заседаниях правительства, проинформировала пресс-служба премьер-министра РК.

Просмотров: 5215